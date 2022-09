Paulo Dybala reveló detalles acerca de su relación con José Mourinho en Roma: “Eso que me hacías como rival quiero que lo hagas conmigo”

Paulo Dybala se encontró en una encrucijada en el momento de la finalización de su contrato en Juventus. El club en el que había pasado sus últimos siete años decidió retirar su oferta de renovación por no querer afrontar las demandas salariales del jugador, y no abundaron ofertas por parte de los equipos de la elite europea. Pero llegó el ofrecimiento de Roma, y con él la palabra de José Mourinho, y cerca del final del mercado de pases, la Joya había encontrado equipo. Y en base a los rendimientos de sus primeras semanas, parece haber sido la decisión correcta.

De cara a los partidos que jugará la selección argentina contra Honduras y Jamaica en los Estados Unidos, en la última fecha FIFA antes del Mundial de Qatar, Dybala ofreció detalles sobre cómo se dio su llegada a la capital italiana y el rol del DT portugués en convencerlo: “Cuando jugamos Roma-Juventus allá [en la temporada 2021/22], el DT me sacó, Mourinho se acercó para saludarme y me dijo: ‘Sos un fenómeno’, y me quedó marcado eso”, recordó en una entrevista con ESPN. “Después cuando él me llama por primera vez me preguntó si me acordaba de ese momento, y me dijo: ‘Eso que me hacías como rival quiero que lo hagas conmigo’”.

Paulo Dybala y José Mourinho se habían cruzado varias veces en Serie A y Champions League, incluyendo un duelo contra Manchester United en 2018 John Walton - EMPICS - PA Images

Luego, el también exfutbolista de Instituto y Palermo insistió en que la idea generada en el inconsciente colectivo acerca de Mourinho es muy diferente a cómo es realmente en persona: “Me llamó varios días seguidos, fue cuestión de minutos la decisión de trabajar con él. Me mostró el proyecto, eso para mí fue importante. Dice pocas cosas, pero directas”, afirmó. “Uno tiene una imagen suya desde afuera, al conocerlo te das cuenta que es una persona increíble. Cuando uno se siente cómodo, eso hace que pueda rendir mejor”.

Los elogios de Dybala hacia Mourinho

Dybala también elaboró acerca de los argumentos que esgrimieron las autoridades del club giallorosso para sumarlo al equipo: “Los últimos años de Juventus no fueron fáciles a nivel personal. Creo que el cambio de aire me hizo muy bien”, reveló. “Tanto Mourinho como el director deportivo de Roma [Mauro Leo] me hablaron del proyecto que tiene el club, de las ganas de seguir creciendo y ganando, como lo hicieron el año pasado [consiguieron la Conference League]. Ser protagonista en un equipo así me ayuda mucho”.

Además, el cordobés rememoró lo que fue su presentación como futbolista romano, cuando fue recibido por una multitud de hinchas en el centro de la capital: “Tenía un miedo bárbaro. Uno cuando entra a la cancha tiene a sus compañeros, es diferente. Ahí estaba yo solo adelante de toda esa gente, algo que no me había pasado nunca”. Pero también elogió a los simpatizantes de su nuevo equipo: “El fanatismo que tiene el hincha de Roma es como el de nosotros los argentinos, un poco diferente al ambiente de Juventus. Para mí están re locos, pero de una locura linda por la pasión que viven. Salía a cenar y la gente no me cobraba. Uno siente ese cariño y esa confianza que te dan todos. Esa locura hace que uno entre a la cancha y deje todo por ellos”.

La “locura” de los hinchas de Roma

Por otra parte, Dybala concedió también que la posibilidad de ser parte del plantel de la selección argentina en la máxima cita del fútbol fue un factor importante en su elección: “Tomé la decisión pensando en el Mundial y en la selección. Jugué muchos años en Juventus y sabía que era difícil seguir en Italia, pero conocía la competición y la adaptación no me iba a costar”. Y también admitió que ya siente muy cerca la competencia: “Personalmente esa ansiedad siempre está, es difícil esconderla. Uno trata de ser profesional, de trabajarlo para llegar de la mejor manera, pero es la competición más linda que hay en el fútbol. Y la ansiedad crece”.

Por último, el mediapunta explicó la razón por la que no disputó su último partido con Roma, una derrota por 1-0 ante Atalanta, y puso paños fríos a las preocupaciones acerca de su estado físico: “El domingo yo venía justo con unas cargas después de haber jugado tantos partidos seguidos en el club”, explicó. “Tanto el cuerpo técnico como los médicos sabían de mi molestia y les dije que en la entrada en calor sentía que no estaba al 100 por ciento, que no era necesario arriesgar sabiendo que estaba el parate de la selección. También a la vuelta hay muchos partidos seguidos. Era mejor saltearme un partido que saltearme un mes, y ellos lo entendieron. Después los estudios por suerte arrojaron que no tengo nada grave”.

La explicación acerca de su estado físico