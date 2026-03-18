Enzo Fernández no descarta irse del Chelsea tras ser eliminado de la Champions
“No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup”, dijo el campeón del mundo en una breve entrevista en la que no desmintió los rumores de que pueda dejar el club inglés en un futuro próximo
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Una vez que Chelsea quedó eliminado de la Champions League tras perder ante un imparable Paris Saint Germain (PSG), el volante argentino Enzo Fernández no descartó dejar el club inglés en un futuro no muy lejano. “No lo sé, quedan ocho partidos y la FA Cup”, dijo el campeón del mundo.
Ante la consulta de un periodista de la señal televisiva ESPN, Fernández sumó: “Está el Mundial y luego veremos”. El equipo dirigido por Leroy Rosenior perdió 3 a 0 en Stamford Bridge este martes ante el vigente campeón de la Liga de Campeones que, por otro lado, ya había ganado por 5 a 2 en la ida de octavos de final.
El volante central de 25 años fue el capitán de los Blues contra el PSG ante la ausencia por lesión de Reece James. En una breve entrevista, Fernández evitó desmentir los rumores de que podría estar cerca el final de su etapa en el Chelsea. Además, se refirió a la dura derrota: “Creo que no supimos controlar el partido. En la ida perdimos la concentración en los últimos 15 minutos y encajamos tres goles y aquí nos pasó desde el principio”.
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Enzo Fernández, tras la eliminación de Chelsea de la UCL, opinó de la cancelación de la Finalíssima entre Argentina y España.https://t.co/1aEmmhb0nD
El equipo inglés, que tuvo al argentino Alejandro Garnacho en el banco de suplentes hasta que ingresó al partido unos minutos, necesitaba vencer por una diferencia de tres goles para llevar la definición al alargue. No tuvo margen siquiera para ilusionarse.
Ocho meses después de perder la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, el PSG se tomó venganza y le propinó un fuerte golpe al equipo inglés, con goles de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu en Stamford Bridge.
Así, el conjunto francés continuará la defensa de su título contra Galatasaray o Liverpool en la ronda de cuartos.
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“Ahora, nuestro objetivo debe ser ganar la FA Cup y lograr nuestra meta de clasificarnos para la próxima Champions League”, agregó Fernández, que fue reemplazado a media hora del final del partido.
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