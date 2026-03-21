Enzo Fernández se siente solo en el mal momento de Chelsea y su futuro es una incógnita

La debacle de Chelsea, que este sábado sufrió la cuarta derrota consecutiva, por ahora no arrastra a Enzo Fernández, uno de los pocos, sino el único, que mantiene un buen nivel, insuficiente para encarrilar a un equipo de una fragilidad defensiva alarmante y con atacantes (João Pedro, Palmer, Pedro Neto) fuera de foco, que llevan más de 300 minutos sin convertir.

Enzo fue el que más hizo para evitar el duro 3-0 de visitante ante Everton, caída que puso el equipo de Londres fuera de los puestos de Champions League. El volante argentino estuvo en el armado y la conducción de varios avances, pero en el área rival se encontró en tres definiciones con los reflejos y la seguridad de Jordan Pickford. El arquero convocado para los amistosos de marzo de la selección de Inglaterra le sacó una tijera cerca del área chica, un derechazo combado y un mano a mano.

¡PICKFORD VOLÓ Y LE NEGÓ EL GOL A ENZO!



El arquero del Everton se lució con esta respuesta ante el remate del mediocampista del Chelsea.



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Por cada acción de peligro protagonizada por Fernández, Chelsea se abría en defensa y facilitaba los goles de Beto (2) y Ndiaye. Sumando las dos derrotas ante Paris Saint Germain por la Champions y la dos por la Premier, Chelsea recibió 12 goles en cuatro encuentros. Más allá de que Enzo no está entre los señalados por esta crisis, su fastidio es notorio por los fallos estructurales del equipo y porque empieza a quedar lejos de los objetivos colectivos. En la caída contra PSG en París se enojó con el arquero Jörgensen porque arriesgaba en pasarle la pelota a compañeros que estaban bajo la presión de la marca rival. Frente a Everton, el exRiver insultó fuerte a un adversario que le cometió un foul. También discutió con el árbitro al final del primer tiempo.

Enzo empieza a dar muestras de estar desalineado con algunas decisiones del club. No estuvo de acuerdo con el intempestivo despido de Enzo Maresca -entrenador en la obtención del Mundial de Clubes-, que se resistía a las continuas intromisiones de la dirección deportiva en las alineaciones. “No lo entiendo [el cese de Maresca]. A veces, como jugador, hay cosas que no entendemos. Obviamente, fue una marcha que dolió mucho porque teníamos mucha identidad, él nos daba orden, pero así es el fútbol, ​​a veces es bueno, a veces es malo. Su salida nos perjudicó, especialmente en mitad de temporada“, declaró durante la última serie por la Champions League.

Beto, autor de dos goles de Everton, entre Caicedo y Robert Sánchez Jon Super - AP

Fernández consideraba que era una apuesta muy riesgosa reemplazarlo por Liam Rosenior, sin currículum en la conducción de equipos de la elite europea, rescatado de Racing de Estrasburgo, club que al igual que Chelsea forma parte de la multipropiedad de BlueCo.

Todas estas cuestiones fueron generando en Fernández un malestar que lo llevó a responder “no sé, veremos después del Mundial”, a la consulta de si seguiría en la próxima temporada. Eso lo dijo tras una de las derrotas frente a PSG, con el fastidio en un punto alto. En los últimos meses no faltaron rumores sobre el interés de Paris Saint Germain y, en menor medida, de Real Madrid.

📸 - ENZO FERNANDEZ IS ASKING HIMSELF WHY HE SIGNED A CONTRACT UNTIL 2032 WITH THIS CLUB!HE IS ALREADY THINKING ABOUT LEAVING CHELSEA THIS SUMMER



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Hace poco, el mediocampista cambió de agencia de representación. Sus intereses ahora los defiende The Elegant Game, integrada por el exfutbolista Javier Pastore y Matías Toranzo. A los dirigentes de Chelsea ya les llegó el pedido de una mejora del contrato de Enzo, en consonancia con su muy buena temporada. Toranzo, en una entrevista con Erem News, no quiso alentar una inminente transferencia: “¿El Madrid? No hay nada todavía...es demasiado pronto. Solo rumores. Aún falta para mayo y junio, es demasiado pronto”. También descartó a Arabia Saudita como destino.

Lo más destacado de Everton 3 - Chelsea 0

La conducción de Chelsea se activará para retener al argentino, sigue contando con él para el futuro. Lo seduciría desde lo económico, con un incremento salarial de hasta 400.000 libras (alrededor de 530.000 dólares) por semana, que lo ubicaría por encima de la escala que ahora tiene a Reece James, Wesley Fofana y Marc Cucurella como los mejores pagos del plantel.

Mientras tanto, Rosenior calificó la derrota ante Everton como “la noche más decepcionante”. Y agregó: “Hablamos de no regalar goles, controlar el partido... no lo conseguimos. Para mí, no se trata de falta de esfuerzo ni de confianza en el equipo. Cuando llevás una racha de derrotas como la que estamos viviendo, esas cosas se te echan en cara, pero no creo que ese sea el problema”.