Enzo Fernández y Gio Lo Celso se disfrazaron de delanteros de área y convirtieron para Chelsea y Betis

Seguramente, Lionel Scaloni va tomando nota. Los goles no son su exclusividad, pero sabe que todo buen volante debe llegar al área con posibilidades reales. La selección es un equipo que precisa de la voluntad ofensiva de toda la estructura, figuras y recambio, estrellas y suplentes.

Enzo Fernández es una figura consagrada: es el capitán de Chelsea, nada menos que el campeón mundial, luego del experimento creado por la FIFA. Giovanni Lo Celso busca consolidarse en Betis y suele ser una pieza codiciada por el entrenador del equipo nacional, muy querido por el grupo.

La celebración de Enzo Fernández, el capitán Dave Shopland - AP

Cada uno con su estilo, con su clase, causaron revuelo en pequeñas porciones de Europa. Los dos marcaron goles en los triunfos de sus equipos, con una característica poco habitual: entrando al área, como si se hubieran convertido en goleadores, clásicos N°9. Lógicamente: cada uno lleva su historia.

El Chelsea, ganador el pasado mes del Mundial de Clubes, demostró su músculo ofensivo ante un débil West Ham, al que goleó por 5-1 como visitante, este viernes en el choque que abrió la 2ª jornada de la Premier League.

Esta victoria tranquiliza a los hinchas de los Blues, después del decepcionante arranque liguero del pasado fin de semana, con un empate 0-0 en Stamford Bridge ante el Crystal Palace.

“Estoy muy feliz por el partido de hoy, pero también por el que hicimos la semana pasada. Entonces el juego fue bueno, pero no marcamos. Hoy lo hemos hecho cinco veces”, declaró a la BBC el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca.

La noche no había empezado bien este viernes para el Chelsea, que sufrió la lesión de Cole Palmer en el calentamiento y que vio cómo el West Ham se adelantaba en el minuto 6 con un tanto del brasileño Lucas Paquetá.

Pero hasta ahí llegó el incendio, sofocado pronto por el campeón del mundo.

El brasileño Joao Pedro empató en el minuto 15 y antes del descanso el Chelsea ya había puesto distancias en el marcador con los tantos del portugués Pedro Neto y de Enzo Fernández, que debajo del arco capitalizó el centro preciso de Estêvão, titular, a los 18 años. El pequeño crack brasileño la rompió.

En la segunda mitad llegó la sentencia definitiva con las conquistas del ecuatoriano Moisés Caicedo y de Trevor Chabolah.

Enzo Fernandez y Joao Pedro, festejo y desahogo Dave Shopland - AP

Además de la victoria, el Chelsea pudo festejar el regreso a la competición del defensor francés Wesley Fofana, cinco meses después de una lesión en los isquiotibiales.

En el West Ham, todo es preocupación por la mala imagen mostrada esta vez, que se suma a la derrota por 3-0 ante el recién ascendido Sunderland, el pasado fin de semana.

Los Hammers evidenciaron especialmente problemas en la defensa, lo que lleva a cuestionar si el equipo necesita refuerzos en esa línea antes de que se cierre el mercado de inicio de curso.

“Ha sido una noche dura para nosotros. Contra un gran equipo, si concedes goles como hoy hicimos, la tarea es imposible”, estimó Graham Potter, entrenador del West Ham y ex preparador precisamente del Chelsea.

Lo aprovechó Enzo, de buena tarea como volante y con ráfagas de centro delantero.

En España, con un gol de Giovani Lo Celso al cuarto de hora, Betis se impuso por 1-0 sobre Alavés, en el partido que abrió la 2ª jornada de la liga española.

Con 4 puntos, el equipo verdiblanco se ubica como líder provisional, aunque a la espera del resto de duelos del fin de semana.

Giovani Lo Celso muestra el escudo de Betis Fran Santiago - Getty Images Europe

El partido supuso el estreno del Betis en el Estadio de La Cartuja, un recinto que en años anteriores acogió principalmente partidos de la selección española y finales de la Copa del Rey. Los verdiblancos jugarán allí esta temporada y la próxima, cuando menos, hasta que termine la importante renovación de su estadio habitual, el Benito Villamarín.

El recinto de La Cartuja está acondicionado para estos años como feudo bético, sin la pista de atletismo que fue su seña de identidad para acercar a los aficionados de fútbol a lo que ocurra en el terreno de juego.

Fallo defensivo del Alavés. Gol de Lo Celso. pic.twitter.com/YIhNYOmdZr — D (@seskologo) August 22, 2025

“La mejor manera de empezar en este estadio era ganando. Se nota aquí mucho el apoyo de la gente”, declaró Lo Celso después de la victoria. El volante marcó un tanto de “pescador”, al capitalizar un rebote. Lo Celso fue reemplazado a cuatro minutos del final y allí hizo su presentación Valentín Gómez, exdefensor de Vélez. El Ingeniero Pellegrini agregó un zaguero para defender la diferencia del 1-0.

La segunda jornada española continúa este sábado con tres partidos. En ellos, el campeón Barcelona tratará de confirmar en el campo del recién ascendido Levante las buenas sensaciones de su cómoda victoria en la primera jornada en Mallorca, mientras que el Atlético de Madrid, derrotado por el Espanyol en su primer partido, necesita reaccionar ahora como local contra el Elche.

El Real Madrid jugará este domingo, cuando visitará a otra de las caras nuevas del campeonato español, el Oviedo.