Enzo Fernández y su futuro en Chelsea: el DT aseguró que el argentino está comprometido con el equipo

Una crisis financiera que daña el día a día institucional. Una eliminación temprana y deportivamente humillante en la Champions League (en los 8vos de final, ante París Saint-Germain, con un 8-2 global). Un entrenador (Liam Rosenior, contratado hace dos meses) bajo la lupa y cuestionado por sus métodos. Y un referente (Enzo Fernández) que siembra dudas sobre su futuro. La vida actual de Chelsea es, realmente, un polvorín.

Este sábado, el club londinense se medirá con Everton, de visitante, en el Hill Dickinson Stadium, por la 31a fecha de la Premier League. The Blues están sextos en el torneo británico, afuera de la línea de clasificación a las copas internacionales. El partido será sólo cuatro días después del cachetazo recibido ante PSG, por 3-0, en el Stamford Bridge. Aquel día, Todd Boehly, el empresario de Estados Unidos que encabeza el consorcio dueño de Chelsea, fue fotografiado caminando hacia el campo de juego y bajando por el túnel, supuestamente rumbo al vestuario, después del partido. El clima interno es crítico.

Liam Rosenior tiene en Enzo Fernández a un referente: "Está totalmente comprometido con este grupo" Andrew Kearns - CameraSport - CameraSport

En medio de ese escenario, Enzo Fernández, una de las figuras de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, planteó dudas sobre su futuro. En declaraciones a ESPN, al exmediocampista de River le consultaron si podía garantizar que estará en Chelsea la próxima temporada, pero dijo: “No lo sé. Ahora estoy pensando acá, después se viene el Mundial y veremos luego”. En las últimas horas hubo versiones sobre un posible interés de Real Madrid.

Enzo Fernández tiene contrato en el club londinense hasta 2032, pero Chelsea consideraría una oferta si fuera “extraordinaria”. Según skysports.com, puertas adentro de Chelsea creen que el tono de los comentarios del argentino los hizo “en el fragor del mal momento tras una derrota desmoralizante”. Vale recordar que Fernández es, además de una pieza clave en el engranaje del equipo, el capitán del grupo.

Qué dijo Enzo Fernández sobre su futuro

Este jueves a la mañana, Rosenior enfrentó a la prensa, como es habitual antes de los partidos. Y al DT le consultaron sobre el futuro de Enzo. “Esta mañana, antes del entrenamiento, tuve una larga conversación con Enzo, no solo sobre sus comentarios, sino también sobre cómo se siente y cómo podemos mejorar como equipo”, sorprendió el técnico.

Y amplió: “Es uno de los capitanes del club y lo que puedo decir es que dejó muy claro lo feliz que está aquí, lo mucho que quiere ganar y la pasión que siente por nuestro club. También dijo que, en la traducción y en las emociones, las cosas se malinterpretan. Para mí, está totalmente comprometido con este grupo y con ganar aquí en este club de fútbol”.

Enzo Fernández rumbo al vestuario, saludado por el DT Liam Rosenior: Chelsea vive un momento crítico Eddie Keogh - UEFA - UEFA

Los hinchas de Chelsea están frustrados. Durante el último partido frente al PSG, abuchearon los cambios de Rosenior y hasta se los escuchó cantar en contra de Roman Abramovich, el antiguo propietario del club. El futuro del equipo no luce auspicioso. El tiempo dirá qué ocurrirá con Enzo Fernández, pero teniendo en cuenta su destacado rendimiento, no sería ilógico que emigrara a un club poderoso dentro de Europa.