Equi Fernández fue expulsado y se lesionó Exequiel Palacios en el éxito de Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen estrenó entrenador, el danés Kasper Hjulmand, y logró su primera victoria del torneo en la tercera fecha de la Bundesliga, tras el despido de Erik Ten Hag al cabo de dos partidos en la temporada. Pero no fue un éxito sencillo el 3-1 sobre Eintracht Frankfurt: Exequiel Palacios se lesionó y Ezequiel Fernández fue uno de los dos expulsados, jugando apenas 30 minutos en su debut en el equipo.

De regreso a Alemania luego de ser convocado por Lionel Scaloni e ingresar en los dos partidos de la selección argentina por las Eliminatorias sudamericanas, ante Venezuela y Ecuador, Palacios fue titular en el local. Sin embargo, duró sólo 14 minutos en el campo de juego, aunque ya a los 3 había dado señales al banco de que iba a ser difícil que continuara en el encuentro.

Con una molestia en la pierna derecha, cabizbajo, el mediocampista dejó su lugar para el ingreso del español Aleix García. Enseguida, los médicos se acercaron a conversar con el ex jugador de River, que se lamentaba por otra situación que parece extender una pesadilla. Desde el comienzo de la temporada pasada, Palacios se perdió 20 partidos por lesiones y baja forma física, según el sitio especializado Transfermarkt.

Exequiel Palacios sufrió un golpe en el comienzo del partido entre Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt por la Bundesliga y debió ser reemplazado a los 14 minutos INA FASSBENDER - AFP

Problemas en las rodillas, lesiones musculares e inguinales y reposo para rehabilitarse se fueron alternando durante el torneo 2024/2025 y no estuvo convocado en la primera fecha. En la segunda, Palacios sumó minutos al ingresar en el segundo tiempo desde el banco de suplentes.

Con el nuevo DT, tras el receso fue titular, pero cuando fue a intentar quitarle la pelota al turco Can Uzun acusó un golpe y quedó tendido. Inmediatamente, en la siguiente pelota, recibió de espaldas ante la presión del danés Oscar Hojlund y volvió a dar señales de problemas.

MALAS NOTICIAS: Exequiel Palacios sintió una molestia y tuvo que ser reemplazado en Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WFare3kGu6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2025

Entre la molestia y su salida, Leverkusen se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Alejandro Grimaldo que tuvo algo de fortuna: la pelota dio en el palo, en la espalda del arquero Michael Zetterer y se metió. Patrik Schick aumentó la ventaja al convertir un penal al filo de descanso luego de que Nathan Tella fuera derribado por Robert Koch, capitán del Frankfurt.

En la segunda etapa, Uzun amenazó con desanimar a los hinchas locales cuando descontó rápido, pero la remontada no se pudo materializar siquiera después de la expulsión del capitán Robert Andrich, por doble amonestación, transcurrido el cuarto de hora. Fue allí cuando el DT pensó en Equi Fernández para sumarlo a un mediocampo que ya tenía dos bajas importantes. Y el debut del ex Boca estuvo en las antípodas de lo esperado: vio la amarilla 16 minutos después de reemplazar el estadounidense Malik Tillman, por una mano, y se fue expulsado al acumular otra amarilla por una plancha en el segundo minuto de descuento, con el juego todavía 2-1. Duró sólo media hora en el campo.

Ezequiel Fernandez marca y sujeta a Nnamdi Collins durante su debut en Bayer Leverkusen, por la tercera fecha de la Bundesliga, ante Eintracht Frankfurt Federico Gambarini - dpa

Para alivio de Fernández y Leverkusen, en el octavo minuto extra Grimaldo sentenció el duelo con otro golazo de tiro libre, pero esta vez sin que el arquero pueda intervenir. La pelota volvió a dar en el palo, pero de la parte de adentro y se metió, sin darle posibilidad de reacción a Zetterer.

Muy pocos jugadores del Leverkusen que concretó la coronación simultánea en la Bundesliga y la Copa de Alemania en 2024 permanecen en el plantel, del que además se fue el entrenador Xavi Alonso. Ten Hag había sido contratado para reconstruirlo después del éxodo veraniego, pero el experimentado neerlandés no pudo imponer su autoridad sobre futbolistas que ignoraron sus instrucciones y discutieron entre ellos en el 3-3 con el Werder Bremen el 30 de agosto pasado.

Así, Ten Hag fue despedido y reemplazado por Hjulmand, quien dirigió apenas dos entrenamientos previo al compromiso de este viernes ante un rival que, por contrapartida, había ganado sus dos primeros partidos de la liga alemana y no pudo aprovechar la ventaja numérica.

Hjulmand, ex entrenador de la selección danesa y cuya experiencia previa en la Bundesliga fue una breve etapa sin éxito a cargo de Mainz en 2014/2015, había estado sin dirigir por más de un año desde la eliminación de Dinamarca en los octavos de final de la última Eurocopa.