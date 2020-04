El Pollo Vignolo ponderó el rol de Ariel Holan como entrenador de Independiente Crédito: Crédito: Captura Fox Sports

23 de abril de 2020 • 14:19

El conductor de 90 Minutos de Fútbol , Sebastián "Pollo" Vignolo , evocó al Independiente campeón de la Copa Sudamericana 2017, y ponderó el rol de su por entonces entrenador, Ariel Holan . "Si lo aguantaban, el Independiente de Holan salía campeón del fútbol argentino".

"El campeón de la Sudamericana me emocionó. Una de las causas por las que no pudo salir campeón del fútbol argentino, es porque no pudo sostener gran parte de ese equipo, y porque se fue desfigurando la figura de Ariel Holan ", concedió el relator deportivo. El tema Independiente surgió por la presencia de Diego Forlán en el bloque anterior del programa, y con la incógnita de por qué el Rojo lleva años de intermitencia institucional y deportiva.

Siguiendo con su alocución, Vignolo consideró que, para Independiente, "Holan era la refundación futbolística. Era la primera piedra para lo que iba a ser la piedra final de Independiente. Se reencontró con su mística, con su paladar. Era un equipo que no sólo ganó, sino que jugaba bien también".

La postura de Vignolo despertó las reflexiones de sus compañeros de programa, que llevó al animador televisivo a preguntarles: "¿No creen que si se hubiera podido sostener ese equipo que le ganó al Flamengo en el Maracaná (NdeR: la final de la Sudamericana 2017 que obtendría el equipo), con Meza y Barco, hubiera salido campeón del fútbol argentino?".

Ariel Holan, el técnico que devolvió a Independiente a los primeros planos. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Finalmente, en un tono casi poético, el narardor de fútbol dijo que, con la salida del exentrenador de hockey, a Independiente se le rompió "la esperanza". " Holan era la esperanza . No quiero ser malo con Pusineri. Esa esperanza hoy no la tiene, y no la tuvo nunca con Beccacece. No pudo ni encenderse. La de volver a ser, del 'Rey de Copas', del buen juego de los pibes salidos del club, del entrenador que es hincha de independiente que lo llevaba su papá a la cancha", opinó.

"Creo que también cambió Holan. Antes y después de eso, Independiente ya venía cometiendo muchos errores que antes sólo cometía Racing", contrapuso el periodista Daniel Arcucci. "Me daba la impresión que no empezaba tener una buena relación con los futbolistas", recordó el CAI Aimar. "Lo peor que le pasó a Holan fue haber ganado. Cambió su forma de manejarse, de gestionar el grupo. Ahí, Independiente dejó pasar la oportunidad", concluyó el Cholo Sottile.