Un importante jugador de Barcelona denunció un trato racista contra su hijo en un parque de atracciones de Europa

Raphinha denunció que su hijo Gael fue discriminado por un empleado de Disneyland París: dijo que un animador disfrazado se negó a saludarlo y consideró que se trató de un acto de racismo. El delantero brasileño, compartió el episodio en una serie de posteos en su cuenta de de Instagram en donde cuestionó con dureza la actitud del personal del parque.

La estrella de Barcelona, que está concentrado con su selección en la actual doble fecha de eliminatorias para el Mundial 2026, difundió las imágenes para visibilizar el momento que vio su familia durante una reciente visita al reconocido parte de atracciones ubicado en Marne-la-Vallée, al este de la capital francesa, según consignó Marca.

El futbolista aseguró que uno de los trabajadores del parque mostró tener un trato más cercano con los niños de tez clara, mientras que evitó el contacto con Gael, de tez morena. “Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los chicos blancos y a mi hijo no?”, planteó el futbolista en uno de los videos que difundió.

Raphinha denunció un acto de racismo contra su hijo

En publicaciones posteriores, Raphinha intensificó sus críticas hacia el parque también conocido como EuroDisney. “Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende”, fustigó. Además, calificó al empleado con términos despectivos y volvió a señalar que el parque no garantiza un trato igualitario para todos los niños.

En los videos se puede ver primero a la persona disfrazada de ardilla agachada. Después aparece otra, que se adelante a Gael, que está esperando cerca del personaje, mirándolo fijamente. Cuando la ardilla finalizó el abrazo con la segunda niña, la familia del niño lo impulsa a buscar su saludo pero, justo en ese momento, la ardilla se pone de pie a pesar de haber visto que se acercaba hacia él ese niño.

Taia Belloli, pareja del jugador conocido como Raphinha, también relató el acto de racismo que sufrió su hijo en Disneyland París.

En otro video, la familia de Gael muestra otra situación en la que el niño vuelve a buscar el saludo de la ardilla, volviendo a ser ignorado. En la próxima filmación ya se ve al niño en los brazos de un familiar, poniéndolo claramente a la vista del empleado del parque temático pero la respuesta vuelve a hacer negativa.

La esposa del jugador, Taia Belloli, también narró lo sucedido. Según su testimonio, estuvo presente cuando ocurrió la situación y observó cómo el trabajador tomó de las manos a otra niña para evitar cualquier contacto con Gael, según informó el medio español Sport. Luego, agregó, que se alejó con la niña dejando en evidencia la diferencia en el trato.

Las reacciones del matrimonio tuvieron una amplia repercusión en línea debido a la popularidad del delantero del Barcelona. Entre ambos suman casi 16 millones de seguidores, lo que amplificó el alcance de la denuncia.