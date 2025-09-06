Cristiano Ronaldo convirtió dos tantos y fue ovacionado por los hinchas locales, en la goleada de Portugal

El empeño de Cristiano Ronaldo por disputar un sexto Mundial, una cantidad récord, comenzó este sábado de manera habitual: rubricó dos goles y Portugal arrancó su campaña de las eliminatorias con una aplastante victoria por 5-0 sobre Armenia, en Ereván, donde los hinchas locales aplaudieron al crack, de 40 años, cuando fue reemplazado y mientras le daba la cinta de capitán a Bruno Fernandes.

Los tantos de Cristiano se extendieron a 140 en 222 partidos con la camiseta de Portugal, un récord como el máximo goleador en el fútbol internacional masculino y confirmaron su inquebrantable fe para seguir estableciendo más hitos antes de que su ilustre carrera llegue a su fin.

222 caps 🧢

140 goals ⚽️



Cristiano Ronaldo 💫#WCQ pic.twitter.com/HmpguJtwld — UEFA EURO (@UEFAEURO) September 6, 2025

Cristiano llegó a los 942 tantos en su carrera profesional y se mantiene como el máximo goleador histórico de este deporte. Cada jornada que pasa se acerca al gran objetivo que tiene marcado: llegar a los 1000.

El atacante podría aumentar su cuota el próximo martes cuando Portugal visite el Puskás Aréna para enfrentarse con Hungría, en el cierre de la doble fecha FIFA.

Cristiano, siempre Cristiano: en vivo y en pancartas Hakob Berberyan - AP

Según los especialistas en estadísticas, Lionel Messi registra 879 goles en su carrera, debido a su doblete ante Venezuela el pasado jueves, cuando disputó su último partido con la selección argenrina en las eliminatorias. No jugará con Ecuador el martes, el próximo desafío del campeón del mundo.

“Si te gusta Cristiano no tenés por qué odiar a Messi o viceversa. Los dos somos muy buenos y cambiamos la historia del fútbol. Nos respetan en todo el mundo. El legado continúa", opinó el portugués, tiempo atrás.

El astro de cuatro décadas firmó recientemente un nuevo contrato con el club saudí Al Nassr y llevó a Portugal a la consagración en la Liga de Naciones de la UEFA. La Copa del Mundo es el único gran trofeo que se le escapa, dejándolo detrás de su gran rival, Lionel Messi, que se coronó con la Argentina en 2022.

El próximo año probablemente sería la última oportunidad de Cristiano para proclamarse campeón del mundo cuando el torneo se celebre en Estados Unidos, Canadá y México. Al igual que él, Messi también jugaría su sexto Mundial, lo que los distingue de cualquier otro jugador, con una serie de nombres que aparecen en cinco.

Una goleada para empezar

Cristiano, ganador de cinco Champions League y que también levantó el trofeo de la Eurocopa con su país, anotó a los 21 y 46 minutos en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, para un arranque fulgurante de Portugal en el Grupo F.

Joao Félix también firmó un doblete, incluyendo el primer gol a los 10 minutos y una joya de taco. Joao Cancelo también facturó.

Y algo más: Cristiano marcó cinco goles en los últimos cuatro partidos de Portugal. Y en cuanto a eliminatorias, supera a Leo por tres tantos (39 a 36). Una locura de carrera.

CINTA DE CAPITÁN A BRUNO FERNANDES Y OVACIÓN: CR7 se retira del campo de juego traas convertir un doblete.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OsJE70PKVZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Inglaterra mantuvo su paso perfecto con una victoria 2-0 contra Andorra en el Villa Park de Birmingham.

El equipo de Thomas Tuchel está en la cima del Grupo K con cuatro victorias consecutivas después de un gol en contra de Christian García y un cabezazo de Declan Rice.

Mientras Cristiano adornaba aún más su récord, Harry Kane se quedó frustrado ya que Inglaterra no logró convencer nuevamente bajo el mando de Tuchel.

La victoria 1-0 contra Andorra el 7 de junio pasado fue descripta por un periódico británico como la “peor de Inglaterra”. Luego fue seguida por una derrota en casa 3-1 ante Senegal, en un amistoso.

Tuchel hizo diez cambios en su equipo y, aunque hubo una mejora, Inglaterra aún tuvo que esforzarse contra los andorranos, situados en el puesto 174° del ranking.

Fue necesario que García abriera el marcador al desviar inadvertidamente un centro de Noni Madueke hacia su propia red a los 25 minutos. Luego, generó más oportunidades después del descanso, con el arquero Iker Álvarez en modo figura, para ahogar el grito de gol de Eberechi Eze y Elliott Anderson. Al fin, Rice cabeceó hacia el segundo palo tras un centro de Reece James para el 2-0 definitivo.

Kane, goleador histórico de Inglaterra, no pudo extender su récord. Malogró su mejor oportunidad cuando no pudo empalmar un centro de James en la primera mitad, teniendo el arco a su disposición.

También en el Grupo K, Serbia venció por 1-0 a Letonia para subir al segundo lugar en la tabla. Inglaterra juega este martes contra Serbia.