Es oficial: Gimnasia recibirá a San Lorenzo en su estadio y con público

En medio de gestiones contrarreloj, y con la complicación de que además transcurrió el feriado del lunes, la dirigencia de Gimnasia logró el objetivo: la Justicia le levantó la clausura de su estadio y allí podrá recibir este miércoles a San Lorenzo, desde las 16.30, en el Bosque, por la fecha 25 de la Liga Profesional 2022. El horario coincide con la disputa de Sarmiento-Boca. Asimismo, también quedó oficializado que podrá haber asistencia del público tripero, aunque solo podrán ir los socios y no se venderán entradas. El estadio Juan Carmelo Zerillo fue reparado con varias cuadrillas de herreros y restan algunas obras en partes del alambrado perimetral.

El comunicado de ApreViDe:

Ante los hechos de violencia que se sucedieron el pasado jueves 06 del corriente mes y año, ante Club Boca Juniors, en el que resultar fallecido un hincha del club local, se ha advertido un deficiente control en el ingreso de simpatizantes al estadio en la mayoría de los accesos, en los que se vieron superados los bretes establecidos y la acumulación excesiva de simpatizantes en los sectores.

Por este motivo, esta Agencia indica a los directivos de Gimnasia que por razones estrictas de seguridad, para los encuentros sucesivos hasta la finalización del Torneo de la Liga Profesional de Futbol, donde el primer equipo profesional haga de local, se disputará con público, sólo con la presencia de los socios, con cuota societaria actualizada. Además, se notifica que no deberá emitir y otorgar entradas de protocolo, ni la comercialización de ticket de ingreso al evento, por el transcurso del presente torneo. Con la exigencia de contar con molinetes con lectura electrónica en los ingresos al estadio para los partidos subsiguientes a los fines de regularizar la actividad de control estricto de capacidad autorizada al estadio.

Por último, la APreViDe a cargo de su titular Eduardo Aparicio, lleva a conocimiento que se encuentra a disposición del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata y las autoridades judiciales a los fines de dar a luz los hechos mencionados.

Las responsabilidades de Gimnasia

Si bien las gestiones se habían iniciado durante el fin de semana, todo dependía de lo que definiera la fiscalía. Porque para que la seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Aprevide, levantara el pulgar, primero la causa debía cambiar el rol del club, que ahora pasa a tener una responsabilidad civil y no penal por la represión policial a los simpatizantes que no pudieron ingresar, los heridos y la trágica muerte del hincha del Lobo, César Lolo Regueiro, en las inmediaciones de la cancha.

Además del choque con el Ciclón, la idea es que los tres partidos que le restan a Gimnasia como local (Argentinos y los 81 minutos pendientes ante Boca) se jueguen en El Bosque, con socios y sin venta de entradas.

El partido contra Boca fue suspendido por incidentes en las afueras del Juan Carmelo Zerillo y gases lacrimógenos que invadieron el campo de juego. Sin embargo, en los días recientes las autoridades de la Liga Profesional ya informaron oficialmente que el duelo se reanudará el miércoles 19 de octubre (apenas dos días después de visitar a Sarmiento), con sede y horario a confirmar.

Esto también impactaría en la agenda del Lobo, debido a que el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Liga Profesional 2022 está pautado para el lunes 17 de octubre, a las 21.30, pero buscan adelantarlo al domingo 16 para que den las horas de descanso para llegar en iguales condiciones al cruce con el Xeneize.

Por esos hechos fueron detenidos y separados de sus cargos Juan Manuel Gorbarán, el jefe del operativo policial y hasta el jueves pasado titular de la Comisaria Novena de La Plata, y Nahuel Falcón, el efectivo que le disparó directamente al camarógrafo de TyC Sports, Fernando Rivero, con balas de goma.

El oficial Nahuel Falcón, quien le disparó varios cartuchos de balas de goma al camarógrafo de TyC Sports, Fernando Rivero, durante el operativo policial por el partido Gimnasia-Boca en La Plata, aseguró este domingo ante la fiscalía de Martín Almirón no haberle apuntado al trabajador de prensa, al tiempo que el jefe del operativo en el que se desató la feroz represión, el excomisario de la seccional novena de La Plata, Juan Manuel Gorbarán, se negó a declarar.

Falcón -en sus breves declaraciones ante el fiscal- según informaron fuentes judiciales, dijo: “Decidí disparar para evitar mayores disturbios” e insistió no haber visto al camarógrafo que recibió tres impactos de balas de goma y en su momento contó que “el policía me vio y me disparó”.

Por su parte, Gorbarán, quien fue reemplazado por quien lo sucedía en el cargo y también estuvo vinculado al operativo, Alejandro Morinigo, se negó a declarar ante la fiscalía. Tanto Gorbarán como Falcón prosiguen detenidos y a disposición de la justicia, mientras la investigación continúa. Gorbarán es acusado del cargo de “estrago doloso seguido de muerte”; en tanto Falcón está imputado por “lesiones calificadas” al camarógrafo Rivero, quien cumplía tareas de cobertura de los disturbios en las inmediaciones del Juan Carmelo Zerillo.

Ambos policías fueron desafectados de la institución y son los únicos detenidos en el marco de la causa caratulada “Averiguación de causal de muerte”, que se inició el jueves, tras los graves incidentes en la cancha de Gimnasia.

El fiscal Almirón confirmó ayer que la muerte de César Lolo Regueiro se produjo por “un paro cardíaco no traumático” y desmintió las versiones que atribuían ese fatal desenlace a un golpe o al efecto de los gases. Almirón detalló que “la muerte de Regueiro fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de un paro cardiorrespiratorio no traumático”.

“Esto no quita responsabilidades de otro tipo, ni significa que la policía haya actuado bien, pero la causa de muerte fue el paro cardíaco”, aclaró el fiscal.

“No fueron incidentes. Fue represión”

El equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata salió esta tarde al campo de juego con una remera de color negro con la leyenda “No fueron incidentes. Fue represión”, en referencia a la violenta represión policial que derivó en la muerte de un hincha del “Lobo”, el jueves pasado, en el marco del parrido ante Boca.

“No fueron incidentes. Fue represión. Fuerza, pueblo tripero. Siempre fuertes. Siempre unidos”, expresó el mensaje que llevaron en sus remeras los once titulares del conjunto platense.

Los jugadores de Gimnasia salieron al campo de juego con una remera en alusión a la represión en La Plata en el encuentro ante Boca.

Además del repudio de los futbolistas del equipo dirigido por Néstor Gorosito, hubo un minuto de silencio, al que se sumaron sus pares de Banfield, antes del comienzo del partido en el estadio Florencio Sola. El partido con Boca debió suspenderse a los 9 minutos, a raíz de los gases lacrimógenos que arrojó la policía bonaerense fuera del estadio, hecho que provocó la desesperación del público que ocupaba las tribunas.

El hincha César “Lolo” Regueiro (57) sufrió un paro cardíaco, cuando intentaba resguardar a sus dos nietos de los gases.

