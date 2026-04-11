A qué hora juega Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026 hoy

Boca e Independiente juegan este sábado el partido estelar de la jornada que es parte de la fecha 14 y que los pone cara a cara en la Bombonera. Por el Grupo A del Torneo Apertura 2026, ambos equipos juegan en la casa del xeneize en lo que es la recta final de la etapa regular del certamen local, que ya perfila a los octavofinalistas, a falta de tres fechas. Y hay promesa de partidazo, ya que los dos llegan con el ánimo en alza. El minuto a minuto de este partido, como todos los del Apertura y las tablas de posiciones de los grupos se puede seguir en canchallena.com.

El encuentro inicia a las 19.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión en TNT Sports, canal que se puede sintonizar online siendo cliente de los cableoperadores Flow, DGO o Telecentro Play.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y se impuso Independiente 1 a 0 en la Bombonera con el gol de Álvaro Angulo.

Boca viene de conseguir una valiosa victoria como visitante de Talleres, y además, de rendir entresemana en la Libertadores Cesar Heredia - Getty Images South America

Boca atraviesa un gran presente. Entresemana venció a Universidad Católica 2 a 1 en su debut en la Copa Libertadores 2026 y llegó a los 10 encuentros sin derrotas entre todas las competencias. De ellos, ganó los últimos tres y se ubica tercero en la zona con 20 puntos producto de una campaña de cinco triunfos, cinco igualdades y dos derrotas.

La seguidilla de buenos pasos permitió acallar los cuestionamientos sobre el entrenador Claudio Ubeda, que con perfil bajo y sin estridencias logró mejorar a su equipo de cara al inicio del tramo más importante de esta parte de la temporada.

Para este sábado ante Independiente el DT no podrá contar con Leandro Paredes, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción. El mediocampista forzó la amonestación en la victoria ante Talleres de Córdoba 1 a 0 ya que el próximo fin de semana es el Superclásico con River.

Independiente llega a la Bombonera con la energía positiva que le imprimió vencer a Racing la semana pasada Manuel Cortina

Además de Paredes, que utilizará la suspensión para descansar en medio del trajín de partidos, es probable que también paren un poco jugadores que habitualmente son titulares como Miguel Merentiel, quien terminó con una molestia en el partido contra los chilenos. Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos podrían regresar porque están recuperados de sus respectivas lesiones.

El equipo de Gustavo Quinteros le ganó el clásico de Avellaneda a Racing y el DT tomó aire porque estaba en la cuerda floja a raíz del irregular andar de su plantel. Sin competencia internacional, Independiente está obligado a pelear el título en el Apertura y se ubica octavo en la tabla de posiciones con 17 unidades gracias a cuatro victorias, cinco empates y tres caídas.

Una baja sensible que tendrá este fin de semana es la de Santiago Montiel, quien padece un desgarro en su pierna izquierda. Lo positivo para Quinteros es que podrá contar con Matías Abaldo para hacer dupla ofensiva con Gabriel Ávalos, el goleador del certamen con ocho tantos.

A Boca se le viene el Superclásico

Si bien River y Boca tienen compromisos importantes este fin de semana por el torneo local y entresemana por copas internacionales, la ansiedad de los hinchas no escatima saltearse el tiempo hacia adelante. Y en este sentido, el Superclásico que tendrá lugar el domingo 19 de abril ya acapara la atención. Los dos clubes más grandes de la Argentina se verán las caras en el estadio Monumental de Núñez, por el interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

En encuentro, que se llevará a cabo desde las 17 (horario argentino), será el 266 de la historia y se puede ver por televisión a través de TNT Sports y ESPN Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

Resultados de los últimos cinco Superclásicos