Gimnasia. “Fue represión”: el mensaje tras el drama del viernes, mientras los responsables deslindan responsabilidades

El oficial Nahuel Falcón, quien le disparó varios cartuchos de balas de goma al camarógrafo de TyC Sports, Fernando Rivero, durante el operativo policial por el partido Gimnasia-Boca en La Plata, aseguró este domingo ante la fiscalía de Martín Almirón no haberle apuntado al trabajador de prensa, al tiempo que el jefe del operativo en el que se desató la feroz represión, el excomisario de la seccional novena de La Plata, Juan Manuel Gorbarán, se negó a declarar.

Falcón -en sus breves declaraciones ante el fiscal- según informaron fuentes judiciales, dijo: “Decidí disparar para evitar mayores disturbios” e insistió no haber visto al camarógrafo que recibió tres impactos de balas de goma y en su momento contó que “el policía me vio y me disparó”.

El momento en que el oficial Nahuel Falcón le dispara de frente a un camarógrafo de TyC Sports; según su testimonio, no lo vio ni le apuntó

Por su parte, Gorbarán, quien fue reemplazado por quien lo sucedía en el cargo y también estuvo vinculado al operativo, Alejandro Morinigo, se negó a declarar ante la fiscalía. Tanto Gorbarán como Falcón prosiguen detenidos y a disposición de la justicia, mientras la investigación continúa. Gorbarán es acusado del cargo de “estrago doloso seguido de muerte”; en tanto Falcón está imputado por “lesiones calificadas” al camarógrafo Rivero, quien cumplía tareas de cobertura de los disturbios en las inmediaciones del Juan Carmelo Zerillo.

En otro orden, la dirigencia de Gimnasia, a través de los empleados del club trabajan en el estadio para arreglar los daños producidos el pasado jueves y confían en que el miércoles frente a San Lorenzo se podrá jugar en el escenario de 60 y 118, con la exclusiva presencia de socios.

El campo de juego del estadio de Gimnasia, repleto de hinchas que buscaron espacio para escapar de los gases lacrimógenos arrojados por la Policía Bonaerense Jam Media - Getty Images South America

Ambos policías fueron desafectados de la institución y son los únicos detenidos en el marco de la causa caratulada “Averiguación de causal de muerte”, que se inició el jueves, tras los graves incidentes en la cancha de Gimnasia.

El fiscal Almirón confirmó horas atrás que la muerte de César Lolo Regueiro se produjo por “un paro cardíaco no traumático” y desmintió las versiones que atribuían ese fatal desenlace a un golpe o al efecto de los gases. Almirón detalló que “la muerte de Regueiro fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de un paro cardiorrespiratorio no traumático”.

”Esto no quita responsabilidades de otro tipo, ni significa que la policía haya actuado bien, pero la causa de muerte fue el paro cardíaco”, aclaró el fiscal.

“No fueron incidentes. Fue represión”

El equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata salió esta tarde al campo de juego con una remera de color negro con la leyenda “No fueron incidentes. Fue represión”, en referencia a la violenta represión policial que derivó en la muerte de un hincha del “Lobo”, el jueves pasado, en el marco del parrido ante Boca.

”No fueron incidentes. Fue represión. Fuerza, pueblo tripero. Siempre fuertes. Siempre unidos”, expresó el mensaje que llevaron en sus remeras los once titulares del conjunto platense.

Los jugadores de Gimnasia salieron al campo de juego con una remera en alusión a la represión en La Plata en el encuentro ante Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/hhSaMXiAiA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 9, 2022

Además del repudio de los futbolistas del equipo dirigido por Néstor Gorosito, hubo un minuto de silencio, al que se sumaron sus pares de Banfield, antes del comienzo del partido en el estadio Florencio Sola. El partido con Boca debió suspenderse a los 9 minutos, a raíz de los gases lacrimógenos que arrojó la policía bonaerense fuera del estadio, hecho que provocó la desesperación del público que ocupaba las tribunas.

El hincha César “Lolo” Regueiro (57) sufrió un paro cardíaco, cuando intentaba resguardar a sus dos nietos de los gases.

Sepelio de Lolo Regueiro, el hincha de Gimnasia. Dolores Ripoll - Gentileza Diario El Día

Encontraron el celular de Regueiro

La familia de César Regueiro, el hincha de Gimnasia Esgrima de La Plata fallecido la noche del jueves durante la represión policial en el partido suspendido ante Boca, pidió ayuda a la población para encontrar el teléfono celular de la víctima.

Su hija Estefanía Regueiro publicó en redes sociales el siguiente mensaje: “Lo único que pido es si alguien encontró su celu en la cancha, que contiene muchas fotos recuerdos de él. Y las últimas fotos en la cancha”.

Gracias a la viralización de ese mensaje, la propia Estefanía se encargó de confirmar el hallazgo del aparato en ese mismo posteo. “Ya apareció. Gracias”, escribió. Los restos de Regueiro fueron inhumados el sábado en el Cementerio de La Plata, adonde llegaron acompañados por una caravana de autos y camiones con los colores azul y blanco del club “tripero”, tras pasar por el estadio Juan Carmelo Zerillo.

