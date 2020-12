La airada protesta de Caruso Lombardi tras el partido que ayer perdió Belgrano

13 de diciembre de 2020

¿Juega Barracas Central? Hay escándalo, polémicas y sospecha. Pasó de nuevo. El club que preside Matías Tapia y que tiene en su plantel de fútbol a Iván Tapia, ambos hijos de Claudio, el presidente de la AFA, le ganó el sábado por 1-0 a Belgrano, el equipo al que dirige Ricardo Caruso Lombardi. El Pirata, después de dos expulsiones, recibió el gol en el minuto 95 y en dudosa posición. Caruso Lombardi explotó el sábado -"Si no hay descensos, que dejen ganar a los mejores"-, y continuó ayer: "Los árbitros son rehenes de los dirigentes. Y nosotros, rehenes de los árbitros. Los tres partidos que gana Barracas fueron con problemas. Es muy difícil jugar así. Si quieren ascender, a mí no me molesta, pero no nos hagan viajar. Pongan Barracas 1-Belgrano 0 y nos quedamos en Córdoba".

"Nosotros somos víctima de esta gente, somos rehenes del fútbol argentino. Esto es una risa. [El árbitro, Nelson Sosa] Dejó seguir el juego cuando me había expulsado. Vi en la cancha el gol en off-side. No se puede creer", se quejó el entrenador luego de presenciar los últimos instantes del partido al borde de la cancha, pese a haber recibido la tarjeta roja.

Quien recogió el guante ante las críticas fue Federico Beligoy, el director nacional de arbitraje (y a la vez secretario general del principal gremio, la Asociación Argentina de Árbitros), que escribió en Twitter y reclamó la aplicación del reglamento contra los entrenadores que se extralimitan. Apuntó específicamente a Luis Zubeldía y el propio Caruso Lombardi.

Caruso Lombardi amplió sus declaraciones acusatorias: "Él [por Beligoy] tiene que aprender que los árbitros están para impartir justicia. Hay técnicos que me llaman desesperados que no quieren ir a dirigir partidos porque saben que los van a cagar. Lo que pasa es que Beligoy trabaja para (Pablo, secretario ejecutivo de AFA) Toviggino y Tapia. Beligoy se enoja, a los técnicos nos tratan muy mal y nadie dice nada. Yo no soy loco, yo doy la cara. Van y los ayudan adrede. El referí estuvo puesto adrede. Beligoy lo sabe. ¿Por qué no lo dice? Trabaja para el poder".

Luego, le apuntó a Tapia, el presidente de AFA: "Hace 11 años que dirijo Primera y ahora vine a dirigir Nacional B. En esta categoría hay partidos que ya sé cómo van a salir. Yo y todo el mundo. Hay árbitros que sabés que van a ir a ciertos partidos... Los técnicos no quieren ir a la cancha. Tienen miedo de hablar porque los borran. Anoche me llamó una gente y me contó que el señor Tapia, que no me quiere atender hace dos años, que hace diez meses que estaba esperando este partido para liquidarnos. A mí y a Belgrano. Y que Tapia me lo salga a desmentir".

Y alzó aún más la voz: "Tapia se olvidó de las raíces. Toviggino, de un kiosquito en Santiago del Estero, pasó a ser el 1 del fútbol argentino. A mí no me molesta que me borren, hay que salvar al fútbol argentino".

Siempre en declaraciones al canal TN, Caruso Lombardi desmintió las acusaciones de Barracas por los destrozos que hubo, luego del partido, en el vestuario visitante. El entrenador aseguró que fue el propio conjunto local el que los realizó. "Es mentira. Si los jugadores no se pudieron bañar porque nos cortaron el agua. Eso lo rompieron ellos para hacerse las víctimas. Fueron a sacar fotos para hacerse las víctimas para que no le suspendan la cancha por los basureros que entraron a la cancha. La Policía nos tuvo que escudar porque estaban agarrando cascotes para agredirnos. Si los jugadores ni entraron al vestuario, cómo van a decir eso".

Una y otra vez, Caruso volvió sobre los favoritismos. Reiteró que hay resultados predeterminados. "Lo sabe todo el mundo. Hay resultados para favorecer a los equipos de los dirigentes más poderosos". Y concluyó: "No vi en la historia lo que están haciendo ahora".

En la misma tónica, el capitán de Belgrano, Pablo Vegetti, expresó en sus redes sociales: "Lo de ayer no se olvida, pero estamos unidos y vamos a seguir metiéndole para adelante. Por el club, por el grupo, por nuestras familias, por la hinchada, por los que trabajan todos los días para que nosotros estemos ahí dentro de la cancha defendiendo esta camiseta. Porque amamos el fútbol y no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante quienes lo quieren matar. La tristeza, la frustración y la impotencia vamos a transformarlas en un impulso para seguir adelante con el objetivo intacto y más fuertes que nunca".

