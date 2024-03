Escándalo en Ecuador: la Federación emitió un comunicado tras filtrarse un video de tres futbolistas en un club nocturno de Nueva York antes del partido con la selección de Italia

Escuchar

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) puso en duda la convocatoria a futuro de un grupo de jugadores que, según las imágenes viralizadas en las redes sociales, fueron filmados en un club nocturno de Nueva York, antes del partido amistoso que la selección de ese país perdió por 2-0 frente a la de Italia. Y el conflicto adquirió mayor repercusión todavía porque estaban acompañados por Kendry Páez, el mediocampista de 16 años que es considerado como la máxima promesa de ese deporte en Ecuador y que ya fue adquirido por el club inglés Chelsea.

En un comunicado, la Federación evitó dar los nombres de los involucrados, pero admitió que se han difundido imágenes “de hechos contrarios a los valores y principios que promovemos y defendemos como institución, los cuales serán motivo de análisis para futuras convocatorias”.

Kendry Páez convirtió un gol en la selección mayor en el 2-1 como visitante ante Bolivia en las eliminatorias, en octubre pasado. Juan Karita - AP

Se refiere a un video que llegó a los medios ecuatorianos en el que aparecen al menos tres jugadores del seleccionado junto a strippers: Gonzalo Plata, Robert Arboleda y Páez. Por su edad, Páez no hubiera podido estar en el sitio, prohibido para menores de 21 años. En las imágenes, Arboleda, de 32 años, aparece presumiendo de un fajo de billetes en sus manos mientras grita algo que no llega a entenderse en medio de risas de fondo y algún intento de evitar la cámara de otro de los involucrados.

Páez, que actualmente juega en Independiente del Valle, fichó el año pasado con Chelsea, pero tendrá que esperar a cumplir los 18, en mayo de 2025, para poder incorporarse al club en el que juega Enzo Fernández. Por lo pronto, el muchacho no se pronunció públicamente y Roberto Arroyo, gerente deportivo del club, le dijo a The Associated Press que no tienen previsto pronunciarse acerca de la situación del jugador.

En un partido entre Argentina y Ecuador por la Copa América de Brasil, Robert Arboleda persigue a Lionel Messi, en Brasilia, en 2021. Eraldo Peres - AP

En cambio, tanto Arboleda como Plata respondieron con sarcasmo en sus redes sociales. “Desde ahora en mis días libres me pondré a leer la Biblia nomás, porque ni divertirse uno puede, lo prometo”, escribió Arboleda. Por su parte, Plata indicó: “Nada les gusta, es malo divertirse”.

La salida habría ocurrido entre la tarde y la noche del viernes, al día siguiente del partido amistoso en que Ecuador derrotó por 2-0 a Guatemala en el estadio Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey. Dos días después y en el mismo escenario, la Tricolor perdió ante Italia. “La delegación tuvo tiempo libre entre el viernes desde las 14 hasta las 20.30, horario que fue cumplido con cabalidad”, afirma, asimismo, la Federación, dando pistas del momento en el que pudo haber ocurrido.

Arboleda y Plata tienen un largo historial de escándalos por indisciplina. Por ejemplo, Plata, de 23 años, se vio involucrado a finales de 2021 en un accidente de tránsito en presunto estado de ebriedad en España, cuando jugaba en Valladolid. Aquella vez hubo dos personas con heridas leves.

El caso de Páez impacta mucho más por la edad y porque Andrés Guschmer, el Ministro de Deportes de Ecuador, habló públicamente del caso y reveló que ya había tenido una charla con el joven futbolista. “Me da muchísima pena por Kendry Páez, a quien quiero mucho. A Kendry lo conozco. Conversé con él anoche... No quiero decir lo que me dijo pero está destruido, está anímicamente muy golpeado. Lo que le dije, no como Ministro ni periodista, sino que lo llamé como alguien que lo quiere y que lo conoce desde hace algún tiempo. Le dije que de los errores se aprende, que se pare pronto y que restablezca su imagen y su rol profesional, que no vuelva a cometer este tipo de errores porque definitivamente lo puede pagar muy caro”, dijo en una entrevista con La Posta.

“Fue un mensaje de solidaridad a Kendry, tiene apenas 16 años. Debutas a los 15 en un medio en el que juegas con adultos, en el que firmas contratos laborales millonarios como adulto, en donde te hacen sentir que eres un adulto y muchas veces te llevan a hacer cosas de adulto. Pero no dejas de ser un chiquillo, un adolescente de apenas 16 años”, contextualizó el dirigente.

Guschmer evitó involucrarse en el tema respecto de qué es lo que debe hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol en este caso. Se concentró en un mensaje de que este tipo de cosas no pueden suceder cuando representas a tu país. “Hablo como ecuatoriano, como amante del fútbol y del deporte, y como comunicador, que me dediqué durante mucho tiempo lastimosamente a transmitir este tipo de hechos... Me quiero mantener al margen del análisis que hará la FEF. No sólo sus directivos, sino fundamentalmente su entrenador, Félix Sánchez, y su cuerpo técnico, que deberán evaluar en virtud de la información que hayan tenido qué libertades les dieron a los jugadores”, sostuvo.

Y finalmente sumó, acaso en forma involuntaria, otro nombre a los tres apuntados. “Mi opinión es ajena a mi rol de Ministro y es que este tipo de errores no se pueden cometer cuando uno está defendiendo la camiseta de la selección nacional. Me da mucha más pena por los jóvenes, por Kendry, Gonzalo Plata y se especula que estuvo Piero Hincapié... No sé si se ha confirmado o no, pero la mayor responsabilidad del caso es de los adultos”, completó, dejando la puerta abierta a que surjan nuevos involucrados.

