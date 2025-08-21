Violencia y caos en Independiente, en vivo: qué se sabe de los graves incidentes con los hinchas de U. de Chile hoy
Los barras se enfrentaron al comienzo del segundo tiempo, lo que obligó a suspender el partido; hubo golpizas, más de un centenar de heridos y hasta una persona que saltó al vacío; repercusiones
El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en graves incidentes entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile, que generaron la suspensión del partido y provocaron golpizas, simpatizantes heridos, ensangrentados y desnudos, y hasta una persona que saltó al vacío.
El origen del desmadre y la suspensión del partido
Los intercambios comenzaron en el inicio del segundo tiempo, cuando hinchas de Universidad de Chile lanzaron hacia abajo pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios. Además, arrojaron contra la tribuna de enfrente otros elementos que hirieron a hinchas y una bomba de estruendo.
A partir de ese momento, el escándalo comenzó a escalar y los árbitros decidieron frenar el partido. Los equipos permanecieron en el terreno de juego durante unos minutos a la espera de la reanudación, sin embargo, minutos más tarde se ordenó la suspensión total.
Operativo de desalojo
Tras los ataques de los simpatizantes chilenos, la Policía inició un operativo para desalojar a los hinchas de Universidad de Chile, que estaban ubicados en la bandeja más alta de su sector.
Integrantes de “Los de Abajo”, la barrabrava de Universidad de Chile, grabaron el momento en el que se pelearon con los hinchas de Independiente en uno de los pasillos. Uno de ellos incluso mostró un cuchillo, con el cual se enfrentó a los simpatizantes del Rojo.
La reacción de Independiente
Cuando la tribuna visitante parecía estar casi vacía, un grupo de hinchas -los últimos que se estaban retirando- volvieron repentinamente a las gradas porque los simpatizantes del Rojo los empujaron. A pesar de la diferencia numérica le dieron una golpiza a los pocas personas que quedaban y se desató un desmadre ante la vista del resto de sectores.
Videos que circularon en redes sociales mostraron cómo los hinchas de Independiente golpearon a los de U. de Chile. En las grabaciones, además, figura cómo les quitaban la ropa y los obligaban a retirarse desnudos, mientras les pegaban con palos hasta abandonar la tribuna.
Primeras repercusiones
Un hincha de Independiente que estuvo en el estadio relató aTyC Sports: “Durante el primer tiempo estuvimos una hora recibiendo piedras.Nos tiraban caca. Arriba nuestro había uno que hacia ruidos como que iba a tirar un caño. Gente cortada. Y la gente no reaccionó, se la aguantó. Cuando empezó el segundo tiraron butacas y ahí sí subieron al alambrado para que hagan algo”.
Otro hincha denunció que los simpatizantes de U. de Chile golpearon a mujeres y menores de edad. “Liberaron la Sur Alta. Nos encerraron y no nos dejaron salir. ¿Dónde está la Policía?“, dijo en el mismo medio.
Daniel Schapira, directivo de Universidad de Chile, señaló en ADN Radio que hubo un problema de organización y acusó: “Siempre nos pasa algo. No pueden poner a la hinchada de la U. arriba de la barra de Independiente. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda. Y van a ser sanciones duras. Es un tema social y cultural. Esto es mucho más que fútbol”.
El comunicado de la Conmebol
Más de una hora después de que se anunciara la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol publicó un escueto comunicado oficial en su página web, que replicó en sus redes sociales.
En él anuncia la cancelación del encuentro de este miércoles y anticipa que “el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones“. Es decir, el partido no se reanudará y quedará esperar las eventuales sanciones para, presumiblemente, ambos clubes.
La palabra del presidente de Chile
El violento desmadre que tuvo lugar este miércoles por la noche en la cancha de Independiente, tras los disturbios con un grupo de simpatizantes del Rojo y de Universidad de Chile por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, provocó la reacción del presidente trasandino, Gabriel Boric. “Lo sucedido entre las hinchadas está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, dijo el mandatario.
Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025
Ahora nuestra…
“Nada justifica un linchamiento. Nada”, agregó Boric en un intento por dejar entrever que si bien los incidentes habrían comenzado con el violento accionar de algunos simpatizantes chilenos, eso no fue razón para que hubiera represalias contra ellos como las que se viralizaron, más parecidas a disputas carcelarias que incluyeron robos de pertenencias y vestimenta, golpes y humillaciones.
