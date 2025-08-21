Violencia y caos en Independiente, en vivo: qué se sabe de los graves incidentes con los hinchas de U. de Chile hoy

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en graves incidentes entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile, que generaron la suspensión del partido y provocaron golpizas, simpatizantes heridos, ensangrentados y desnudos, y hasta una persona que saltó al vacío.

Los graves incidentes, que forzaron la cancelación de Independiente vs. Universidad de Chile, incluyeron golpizas, más de un centenar de heridos y hasta una persona que saltó al vacío ALEJANDRO PAGNI - AFP

El origen del desmadre y la suspensión del partido

Los intercambios comenzaron en el inicio del segundo tiempo, cuando hinchas de Universidad de Chile lanzaron hacia abajo pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios. Además, arrojaron contra la tribuna de enfrente otros elementos que hirieron a hinchas y una bomba de estruendo.

La violencia se inició en el sector de los simpatizantes de Universidad de Chile, que rompieron partes del estadio y las tiraron desde la bandeja superior contra hinchas de Independiente, cuya barra reaccionó ALEJANDRO PAGNI - AFP

A partir de ese momento, el escándalo comenzó a escalar y los árbitros decidieron frenar el partido. Los equipos permanecieron en el terreno de juego durante unos minutos a la espera de la reanudación, sin embargo, minutos más tarde se ordenó la suspensión total.

Un hincha de U. de Chile saltó al vacío

Operativo de desalojo

Tras los ataques de los simpatizantes chilenos, la Policía inició un operativo para desalojar a los hinchas de Universidad de Chile, que estaban ubicados en la bandeja más alta de su sector.

Integrantes de “Los de Abajo”, la barrabrava de Universidad de Chile, grabaron el momento en el que se pelearon con los hinchas de Independiente en uno de los pasillos. Uno de ellos incluso mostró un cuchillo, con el cual se enfrentó a los simpatizantes del Rojo.

🇦🇷🇨🇱



VIDEO 1: Los De Universidad De Chile, esperando que los de Independiente rompan la puerta, uno de ellos muestra un CUCHILLO.



VIDEO 2: Del otro lado, la Barra de Independiente rompiendo la puerta para entrar.



VIDEO CITADO: Lo que pasó cuando se quedaron cara a cara. https://t.co/DGgUxLmvbd pic.twitter.com/IFoE1B3rSn — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 21, 2025

La reacción de Independiente

Cuando la tribuna visitante parecía estar casi vacía, un grupo de hinchas -los últimos que se estaban retirando- volvieron repentinamente a las gradas porque los simpatizantes del Rojo los empujaron. A pesar de la diferencia numérica le dieron una golpiza a los pocas personas que quedaban y se desató un desmadre ante la vista del resto de sectores.

Videos que circularon en redes sociales mostraron cómo los hinchas de Independiente golpearon a los de U. de Chile. En las grabaciones, además, figura cómo les quitaban la ropa y los obligaban a retirarse desnudos, mientras les pegaban con palos hasta abandonar la tribuna.

Un hincha de Independiente le pegó a uno de U. de Chile

Primeras repercusiones

Un hincha de Independiente que estuvo en el estadio relató aTyC Sports: “Durante el primer tiempo estuvimos una hora recibiendo piedras.Nos tiraban caca. Arriba nuestro había uno que hacia ruidos como que iba a tirar un caño. Gente cortada. Y la gente no reaccionó, se la aguantó. Cuando empezó el segundo tiraron butacas y ahí sí subieron al alambrado para que hagan algo”.

Otro hincha denunció que los simpatizantes de U. de Chile golpearon a mujeres y menores de edad. “Liberaron la Sur Alta. Nos encerraron y no nos dejaron salir. ¿Dónde está la Policía?“, dijo en el mismo medio.

Daniel Schapira, directivo de Universidad de Chile, señaló en ADN Radio que hubo un problema de organización y acusó: “Siempre nos pasa algo. No pueden poner a la hinchada de la U. arriba de la barra de Independiente. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda. Y van a ser sanciones duras. Es un tema social y cultural. Esto es mucho más que fútbol”.

Enfrentamiento entre ambas barras

El comunicado de la Conmebol

Más de una hora después de que se anunciara la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la Conmebol publicó un escueto comunicado oficial en su página web, que replicó en sus redes sociales.

Hinchas de Independiente muestran las piedras que recibían desde la tribuna superior ALEJANDRO PAGNI - AFP

En él anuncia la cancelación del encuentro de este miércoles y anticipa que “el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones“. Es decir, el partido no se reanudará y quedará esperar las eventuales sanciones para, presumiblemente, ambos clubes.

La palabra del presidente de Chile

El violento desmadre que tuvo lugar este miércoles por la noche en la cancha de Independiente, tras los disturbios con un grupo de simpatizantes del Rojo y de Universidad de Chile por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, provocó la reacción del presidente trasandino, Gabriel Boric. “Lo sucedido entre las hinchadas está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, dijo el mandatario.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Ahora nuestra… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 21, 2025

“Nada justifica un linchamiento. Nada”, agregó Boric en un intento por dejar entrever que si bien los incidentes habrían comenzado con el violento accionar de algunos simpatizantes chilenos, eso no fue razón para que hubiera represalias contra ellos como las que se viralizaron, más parecidas a disputas carcelarias que incluyeron robos de pertenencias y vestimenta, golpes y humillaciones.