Los brutales videos de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile

Lo que comenzó como un simple partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en un desmadre total: las parcialidades de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron incidentes que generaron la suspensión del partido, golpizas e hinchas heridos, ensangrentados y hasta una persona que saltó al vacío.

Un hincha de U. de Chile saltó al vacío

Los intercambios empezaron en el comienzo del segundo tiempo, cuando simpatizantes de U. de Chile lanzaron hacia abajo pedazos de mampostería, escobas y partes de sanitarios. Además arrojaron contra la tribuna de enfrente otros elementos que hirieron a hinchas y una bomba de estruendo.

Enfrentamiento entre ambas barras

A partir de ese momento, el escándalo comenzó a escalar y los árbitros decidieron frenar el partido. Los equipos permanecieron en el terreno de juego durante unos minutos a la espera de la reanudación, sin embargo, minutos más tarde se ordenó la suspensión total.

Tras los ataques de los simpatizantes chilenos, la Policía inició un operativo para desalojar a los hinchas de Universidad de Chile, que estaban ubicados en la bandeja más alta de su sector.

Hinchas de Independiente colgaron ropa que le sacaron a los de U. de Chile

Integrantes de “Los de Abajo”, la barrabrava de Universidad de Chile, grabaron el momento en el que se pelearon con los hinchas de Independiente en uno de los pasillos. Uno de ellos incluso mostró un cuchillo, con el cual se enfrentó a los simpatizantes del Rojo.

La respuesta de Independiente: golpizas, hinchas desnudados y saltos al vacío

Cuando la tribuna visitante parecía estar casi vacía, un grupo de hinchas -los últimos que se estaban retirando- volvieron repentinamente a las gradas porque los simpatizantes del Rojo los empujaron. A pesar de la diferencia numérica le dieron una golpiza a los pocas personas que quedaban y se desató un desmadre ante la vista del resto de sectores.

Videos que circularon en redes sociales mostraron como los hinchas de Independiente golpearon a los de U. de Chile. En las grabaciones, además, figura cómo les quitaban la ropa y los obligaban a retirarse desnudos, mientras les pegaban con palos hasta abandonar la tribuna.

Los simpatizantes de Independiente acorralaron a los del equipo chileno a tal punto que no solo recibían golpes en multitud sino que además no tenían salida. Según un video difundido por los presentes en el estadio, un hincha de U. de Chile saltó al vacío desde la tribuna al no tener escapatoria en la grada.

El momento en el que los hinchas de Independiente entraron a la tribuna visitante

Declaraciones sobre los incidentes

Un hincha de Independiente que estuvo en el estadio relató a TyC Sports: “Durante el primer tiempo estuvimos una hora recibiendo piedras. Nos tiraban caca. Arriba nuestro había uno que hacia ruidos como que iba a tirar un caño. Gente cortada. Y la gente no reaccionó, se la aguantó. Cuando empezó el segundo tiraron butacas y ahí sí subieron al alambrado para que hagan algo”.

Hinchas de Independiente le robaron la ropa y pegaron a un simpatizante de U. de Chile. ALEJANDRO PAGNI - AFP

Otro hincha denunció que los simpatizantes de U. de Chile golpearon a mujeres y menores de edad. “Liberaron la Sur Alta. Nos encerraron y no nos dejaron salir. ¿Dónde está la Policía?“, dijo en el mismo medio.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió un comunicado, donde expresó: “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La Justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.



Daniel Schapira, directivo de Universidad de Chile, señaló en ADN Radio que hubo un problema de organización y acusó: “Siempre nos pasa algo. No pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda. Y van a ser sanciones duras. Es un tema social y cultural. Esto es mucho más que fútbol”.