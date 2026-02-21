Espinoza cobró un llamativo penal para Instituto y el cuerpo técnico de Atlético Tucumán le reclamó: “Dejá de lado el personaje”

Con el inicio de la fecha 6 del Torneo Apertura volvieron también las polémicas arbitrales: esta vez sucedió en Córdoba, en el cruce entre Instituto y Atlético Tucumán. El partido terminó 2 a 1 a favor de la Gloria, sin embargo, estuvo caldeado desde el primer tiempo, cuando el árbitro Fernando Espinoza decidió cobrar un penal llamativo que generó la reacción de los jugadores y cuerpo técnico del Decano.

A los 30 minutos del primer tiempo, el colombiano Jhon Emerson Córdoba Mosquera, de Instituto, picó al área por la banda derecha y le ganó la posición a Maximiliano Villa, lateral izquierdo de Atlético Tucumán. Tras un forcejeo, el delantero quedó con la pelota dominada, mientras el defensor lo sujetó por la espalda.

De todos modos, Mosquera, a pesar de la sujeción, logró mantenerse y metió un pase para Álex Luna a la altura del punto de penal, en una clara ocasión de gol ya que el mediocampista quedó con un amplio margen de remate. Pero, ni bien la pelota llegó al jugador de Instituto, Espinoza detuvo la jugada y cobró penal contra el futbolista colombiano.

¡¡ESPINOZA COBRÓ PENAL PARA INSTITUTO POR ESTA ACCIÓN ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN!! ¿Qué te pareció?



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

En un principio, el clima en el estadio fue de sorpresa: la hinchada de Instituto gritó por la detención de la jugada sin saber que se habría cobrado penal y los jugadores de Atlético Tucumán corrieron hacia el árbitro para reclamarle. Incluso, desde el cuerpo técnico del Decano se llegaron a escuchar protestas: “Es verdad, cobró penal”.

“Dale loco. Dejá de lado el personaje. Esto es fútbol. Nos dejan sin trabajo, hermano, y ustedes siguen”, le exigieron algunos colaboradores de Hugo Colace a la terna arbitral.

Luego, tras tres minutos de revisión de la jugada y protestas, Luna se encargó de ejecutar el penal y lo cambió por gol para adelantar a Instituto en el marcador.

Desde entonces, el partido quedó marcado por la bronca de Atlético Tucumán contra el árbitro y continuó con intensidad. Minutos más tarde de la polémica hubo otra situación que dio de qué hablar: Leandro Díaz remató casi de chilena y la pelota dio en el brazo del defensor de Instituto, que se había volcado con la cabeza para tapar el tiro. Desde el Decano pidieron que la revise pero Espinoza definió que no hubo intención. Fue así que el primer tiempo finalizó con la ventaja de los dirigidos por Diego Flores -que hizo su debut-.

Luego del POLÉMICO penal que sancionó a favor de Instituto vs. Atlético Tucumán, Espinoza NO sancionó la pena máxima por esta mano que pedía el Loco Díaz... 😳



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

Luego, al comienzo del complemento, Carlos Abeldaño aprovechó un mano a mano e igualó el partido. Renzo Tesuri filtró una pelota para el delantero, que trazó una diagonal hacia el área y, con el arquero achicando, la picó suavemente de caño. Después, coronó con un baile en el festejo.

El partido parecía terminar en igualdad, sin embargo, Giuliano Cerato apareció sobre el final, en tiempo complementario, para darle la victoria al equipo local. Jeremías Lázaro metió un centro raso para Nicolás Guerra, que no pudo controlarla ni rematar, pero desde llegó el delantero para el agónico tanto que le dio a Instituto su segundo triunfo en el campeonato.

De esta manera, el conjunto cordobés quedó con siete puntos en seis partidos disputados, mientras que Atlético Tucumán se estancó en cinco unidades. Ahora, la Gloria visitará a San Lorenzo, el próximo martes, y el Decano se medirá ante Belgrano, también en Córdoba.

