Calendario de partidos de la selección argentina en 2026

A diferencia de la temporada anterior, la selección argentina tiene un calendario muy ajetreado en 2026 con objetivos muy importantes, y difíciles, que alcanzar como lo son la Finalissima y el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene oficializados, hasta el momento, cuatro partidos que son, justamente, por los trofeos mencionados. El primero será ante España el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha por el título intercontinental entre los campeones de América y Europa. Los otros tres corresponden a la etapa de grupos de la Copa del Mundo y serán vs. Argelia, Austria y Jordania.

Partidos confirmados de la selección argentina en 2026

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Finalissima

España vs. Argentina - Viernes 27 de marzo a las 15 en el estadio Lusail de Doha, Qatar.

Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

Fecha 3

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

Esos cuatro juegos son los únicos que están oficializados y puestos en el calendario. Sin embargo, la albiceleste puede disputar otros 14 partidos, aunque es probable que sean menos. Un máximo de cinco de ellos serían en la Copa del Mundo, lo cual dependerá de su actuación. Si accede a las semifinales, se garantizará ese número porque luego tendría la definición o el partido por el tercer puesto.

Los otros nueve posibles son amistosos a organizar antes y después de la cita ecuménica. El primero sería luego de la Finalissima, contra Qatar el 31 de marzo en la primera de las cinco fechas del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. De concretarse, será el último previo a que el entrenador Lionel Scaloni defina la lista de jugadores para el Mundial.

Lionel Scaloni deberá presentar la lista de convocados al Mundial 2026 después del amistoso contra Qatar, que todavía no se oficializó

Con la nómina ya definida, la Argentina afrontará la segunda fecha FIFA en la previa a la Copa del Mundo. Serán dos encuentros extraoficiales en Estados Unidos entre el 1° y 9 de junio contra oponentes a confirmar. La opción de jugar ante México, que se barajó en un primer momento, quedó descartada.

En la cuarta ventana, es decir en septiembre, después del Mundial, tendrá espacio para jugar cuatro partidos extraoficiales, pero es probable que afronte un máximo de dos. La última fecha FIFA será entre el 9 y 17 de noviembre de 2026 y contará con disponibilidad para dos amistosos.

Alexis MacAllister es una fija en la lista de jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es la encargada de conseguir rivales para cada uno de los encuentros amistosos, tanto los de antes de la cita ecuménica como los que deberá disputar después en el inicio de un nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030. Aunque no están oficializados más que los partidos de la Finalissima y el Mundial, que son justamente aquellos en los que la AFA no tiene injerencia en la búsqueda de oponentes ni en la organización de los eventos.