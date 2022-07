Estudiantes - Banfield no logran despegarse de la medianía: un 0-0 que no dejó conforme a nadie en La Plata

LA PLATA.- El 0-0 entre Estudiantes y Banfield –un empate que no le sirve a ninguno– posee muchísimo de lógica. Primero por lo que mostraron en la cancha y en segundo orden por sus realidades futbolísticas. El Pincha y el Taladro, en la Liga Profesional, atraviesan presentes similares. Los dos buscan esa identidad que disfrutaron hace poco y ambos tratan de imponerse a sus rivales, pero no consiguen regularidad.

En los partidos tienen momentos buenos que no logran extender en el tiempo y en la tabla de posiciones deambulan lejos de los animadores del torneo. Por todo esto –actualidades opacas–, no sorprendió que el desarrollo fuese parejo: son dos equipos que comparten la debilidad de no encontrarse a sí mismos.

En el primer tiempo, por ejemplo, mostraron rendimientos casi idénticos. Ambos carecieron de sociedades que les permitieran progresar en la cancha con fluidez y las dos llegadas de peligro resultaron excepciones entre tantas imprecisiones. Pablo Piatti, a los 26 minutos, sacudió la modorra y exigió al arquero Facundo Cambeses; mientras que el Taladro generó la más clara, que finalizó con un remate en el palo de Agustín Urzi.

Estudiantes y Banfield no se sacaron ventajas en La Plata Prensa Banfield

Esas dos jugadas fueron las únicas dos ocasiones realmente peligrosas de la etapa inicial. En el resto de los avances, faltó inventiva. Mostraron intenciones, escasearon recursos. Hubo dos cabezazos que pudieron convertirse en situaciones de riesgo, uno por lado, pero tanto Agustín Rogel como Ramiro Enrique definieron sin ninguna dirección.

El complemento comenzó con una dinámica parecida al primer capítulo, pero el Pincha creció cuando entró Benjamín Rollheiser. Su ingreso aportó otro peso y, también, mayor frescura en los últimos metros. Sin brillar, Estudiantes hizo más que Banfield en el segundo tiempo. De hecho, el equipo de Ricardo Zielinski elaboró una doble ocasión de gol que no se concretó por dos excelentes intervenciones: una muy buena atajada de Cambeses y una salvada en la línea de Emanuel Coronel.

A pesar de esa evolución del conjunto local, el Taladro casi lo gana en el final: el ingresado Jeremías Perales definió desde una buena posición y se topó con una gran respuesta de Mariano Andújar. El empate, en definitiva, fue una consecuencia de sus presentes sin luces en la Liga Profesional. De los últimos 15 puntos en juego, Estudiantes sumó 4 y Banfield cosechó 6.

Lo mejor del partido

El Pincha, sin embargo, ostenta una realidad paralela: su notable actualidad en la Copa Libertadores. Superó dos series antes de la etapa de grupos, luego salió primero en su zona y hace algunas semanas eliminó a Fortaleza de Brasil en octavos de final. Ahí, en el ámbito internacional, radica su principal objetivo y el próximo jueves tendrá un nuevo desafío: Atlético Paranaense, en Brasil, por la ida de los cuartos de final.

Ésa será otra historia. En La Plata, por el campeonato local, se dio la lógica. Se enfrentaron dos equipos irregulares y no ganó ninguno.