Mauro Boselli: a los 36 años, el delantero de Estudiantes no quiere vivir de los goles que hizo hace una década

LA PLATA.– Para volver a la Argentina y conservar su nivel del pasado, el jugador consagrado precisa dos cualidades: estar vigente y ser inconformista. Mauro Boselli tilda ambos casilleros. Se mantiene en forma y no se queda con lo conseguido.

Lo curioso fue que no llegó como titular indiscutido, como en sus dos etapas anteriores en Estudiantes. Ricardo Zielinski, de hecho, tenía conformada su pareja ofensiva titular: Gustavo Del Prete y Leandro Díaz. Boselli mostró su jerarquía de entrada. Al técnico no le hizo falta la competencia oficial para notar que el atacante estaba intacto. En los primeros entrenamientos exhibió sus condiciones, en los amistosos elevó la expectativa y después ratificó todo aquello que había realizado en la pretemporada.

El show de Mauro Boselli frente a Central Córdoba

“No quiero colgarme de los goles de hace diez años”, repite. Y la verdad es que tenía gritos de sobra como para aferrarse; cuando regresó al Pincha, el contador de festejos estaba en sesenta. Un número enorme. Una vara alta. El delantero, en dos meses y con una lesión en el medio, aumentó esa cifra a 67.

Las estadísticas de Boselli en este comienzo de año son notables. Sus sietes tantos en 11 partidos marcan una muy buena actualidad, pero todo se magnifica si se desmenuzan los datos. Porque de esos 11 encuentros, fue titular en ocho y solo en dos jugó el tiempo completo. Por eso, una buena forma de medir su rendimiento es en minutos: siete goles en 590. Uno cada 84 minutos. Y si se toma solamente la Copa de la Liga son siete conquistas en siete presentaciones.

Mauro Boselli y un momento histórico: con Juan Sebastián Verón y la Copa Libertadores, en 2009, en Belo Horizonte, tras la victoria ante Cruzeiro por 2-1 Estudiantes de La Plata

A la par del equipo

El presente de Estudiantes va en sintonía con el de Boselli. Los números del Pincha en 2021 también son impactantes. El equipo de Zielinski ganó diez de sus 15 compromisos, perdió sólo dos y se mantiene expectante en los tres torneos. En la Libertadores eliminó a Audax Italiano y a Everton (ambos de Chile), y hace unos días debutó en la etapa de grupos con una goleada ante Vélez. En la Copa de la Liga es líder de su zona, con 18 puntos. En la Copa Argentina ya debutó y, sufrimiento mediante, pasó de instancia con una formación alternativa.

El año recién empieza, es cierto. A estas alturas, sin embargo, la realidad del conjunto platense es soñada. Y Boselli tiene mucho que ver con este excelente momento colectivo. Cada vez que él convirtió, el Pincha ganó.

"Mauro nos aporta experiencia y mucha jerarquía. Tenemos que disfrutarlo porque es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino y hace que mejoremos todos los que estamos a su alrededor." Fernando Zuqui, a LA NACION

Además de analizar en profundidad la estadística del atacante, vale la pena poner el foco en su repertorio. Los goles del delantero, que en mayo cumplirá 37 años, no son todos iguales. Se trata de un N° 9 con diversos recursos para definir. Así lo demuestra el detalle de sus tantos en este 2022: tres de cabeza, dos de derecha, uno de zurda y uno de penal.

El domingo, después de su triplete contra Central Córdoba, los hinchas de Estudiantes le obsequiaron una sentida ovación. Una más. Y es comprensible. Aunque Boselli no quiera vivir del pasado, los simpatizantes no olvidan todo lo que hizo entre 2008 y 2012. Dejó una huella indeleble. Se destacan, claro, su desempeño en la Libertadores que ganó el Pincha en 2009 (goleador de la copa y gol decisivo en la final) y su gol al Barcelona en la final del Mundial de Clubes.

Otra foto inolvidable: el gol de Mauro Boselli al Barcelona de Lionel Messi, en el Mundial de Clubes de Abu Dhabi FERNANDO MASSOBRIO/ENVIADO ESPEC

Pero en aquellos años hubo más. Mucho más. Lo hecho en aquellas dos etapas, por ejemplo, lo llevó a estar a un grito de convertirse en el máximo anotador de la institución en competencias internacionales; una marca que, por ahora, atesora Juan Ramón Verón. “Dale, ¿cuándo lo vas a pasar a mi viejo?”, lo apura Juan Sebastián. Con esta racha de Boselli y varios partidos de Copa en el futuro inmediato, el récord de la Bruja podría caer en las próximas semanas.

“Como en casa”

La ecuación que hace la gente es lógica: pasado glorioso más actualidad auspiciosa es igual a un afecto gigantesco. “El cariño de los hinchas es excesivo. No me formé en Estudiantes y me hacen sentir como si hubiera nacido acá. Ellos se encargan de que me sienta como de la casa”, confiesa el N° 9, que enseguida destapa su costado voraz: “Siempre es un orgullo vestir esta camiseta y me encantaría ganar otro título en el club”. A pesar de su humildad, otro de sus sellos, Mauro va por más y lo reconoce. “Sería maravilloso porque lo más importante es lo grupal”, agrega y sonríe. Sonríe y sueña.

Mauro Boselli parece el dueño de la pelota en Estudiantes: ya tiene siete goles desde su regreso Estudiantes De La Plata

Algunos futbolistas consagrados retornan a la Argentina en buen estado, pero sin tantas ambiciones. Otros vuelven con ganas de triunfar, aunque sin estar en óptimas condiciones físicas. Unos pocos, como Boselli, regresan con todo lo necesario como para repetir los éxitos: vigencia e inconformismo.

Para el conjunto platense, el 17 no es la desgracia. Los hinchas ven ese número e inmediatamente piensan en Mauro Boselli. En un festejo suyo. “Con sus siete goles en su tercer ciclo en el club, Boselli suma 67 en juegos oficiales, lo cual lo mantiene en el puesto 15° en la historia Pincha en el profesionalismo, a tres anotaciones de Mariano Pavone y a ocho de Julio Exequiel Gagliardo y Eduardo ‘Bocha’ Flores”, detalla Walter Vargas, reconocido periodista y preciso estadista del fútbol albirrojo.

Estudiantes comenzó el año a puro triunfo y una de las razones de este presente ganador es el nivel de uno de sus delanteros: un atacante insaciable, que juega como en sus mejores días.