Estudiantes va de alegría en alegría: la vuelta de Pablo Piatti y los goles de Boselli para derrotar a Sarmiento

LA PLATA.– La jornada del martes comenzó bien para Estudiantes. Al mediodía se confirmó el regreso de Pablo Piatti –para la gente del Pincha, el querido Pablo Piatti–, luego de 14 años en el exterior. El que debutó cuando era un pibe y consiguió un gol clave para el título de campeón del Apertura 2006; aquél al que le bastaron 13 tantos para ganarse a los hinchas del León. El día, entonces, empezó muy bien... y finalizó con otra alegría: la victoria por 2-1 frente a Sarmiento, de Junín, con goles de Mauro Boselli (el segundo, de penal), en la tercera fecha de la Liga Profesional. El empate parcial fue obra de Jonathan Torres.

Estudiantes ganó, pero sacarse de encima a Sarmiento no fue nada sencillo. Más bien, todo lo contrario. El primer tiempo resultó parejo. A los dos equipos les costó generar jugadas colectivas en zona ofensiva y durante buena parte de la etapa la fricción fue gran protagonista. Mucha marca, poca lucidez.

Pablo Piatti, en aquella primera etapa en Estudiantes; hijo de la casa, está de vuelta luego de 14 años.

Mientras Yair Arismendi, del visitante, desperdició las dos ocasiones de gol de las que dispuso, el delantero albirrojo contó con una y la resolvió con brillantez. El 9 que juega con la camiseta 17 se desmarcó y, tras un preciso centro de Leonardo Godoy, hizo un cabezazo a colocar que incrustó la pelota junto a un palo. El 1-0, tan gritado como sorpresivo, acomodó a Estudiantes, que mejoró en los minutos previos al entretiempo.

Compacto de Estudiantes 2 vs. Sarmiento 1

Pudo ampliar Manuel Castro, pero perdió el duelo con el arquero Sebastián Meza. El mediocampista, que tenía libre a Boselli por el medio, eligió el remate, que se tapó con el guardameta. Y en el segundo tiempo el Pincha se quedó. Como le sucedió en los inicios de cada etapa en el clásico platense y durante la mitad inicial ante Aldosivi. Y Sarmiento, pura intensidad, aprovechó la merma de su rival. Al comienzo de la segunda etapa y después de un córner que bajó Javier Toledo, Torres empujó el balón, de cabeza. El 1-1, lógico, representó un mazazo para Estudiantes. El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski se complicó solo.

Manuel Castro en velocidad frente a Franco Quinteros; el uruguayo desperdició una nítida chance de gol al definir él en lugar de ceder a Boselli. Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

Pero con muchas ganas, aunque pocas ideas, fue, buscó. Y en una de esas embestidas, Toledo cometió el grosero error de tocar la pelota con la mano en su área. Una falla burda, que Boselli canjeó por gol: el atacante –máximo anotador de la reciente Copa de la Liga– abrió el pie y puso el 2-1, a 14 minutos del cierre.

La respuesta de Sarmiento fue inmediata. A pocos segundos del saque del medio, estuvo muy cerca de volver a igualar. El problema para el conjunto diseñado por Israel Damonte fue que Lucas Castro, su figura, se perdió el 2-2 debajo del travesaño. En el tramo final del encuentro el Pincha se defendió y ese repliegue casi le costó demasiado caro. Torres, de hecho, no usufructuó una situación clara en el tiempo adicional, cuando el local jugaba con diez futbolistas por la expulsión a Leandro Díaz.

Estudiantes festeja el gol de penal de Boselli para el 2-1 contra Sarmiento; Leandro Díaz, el número 9, sería expulsado y terminó enfurecido. Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

Estudiantes no jugó bien, es cierto. Sin embargo, redondeó una jornada más que positiva. Retornó Piatti, un hijo de la casa, que no ocultó su alegría (“volver me genera mucha emoción, pero es una grandísima responsabilidad; es un reto para mí, y siento que estoy preparado”), y a la noche sumó tres puntos que lo dejan en lo más alto de las posiciones, junto a Newell’s, en el amanecer de un certamen de 27 fechas.

¿La explicación del triunfo contra Sarmiento? La clase de Mauro Boselli, un goleador implacable que continúa vigente.