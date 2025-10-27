Así está Boca en la Tabla Anual 2025, tras el triunfo vs. Barracas Central

Boca Juniors derrotó este lunes a Barracas Central 3 a 1 en el encuentro postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y, además de ubicarse tercero en el grupo A, escaló hasta el segundo lugar en la Tabla Anual y quedó en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Rodrigo Insúa adelantó en el marcador al Guapo con un golazo, quizás el mejor del certamen hasta el momento, cuando su equipo ya tenía un jugador menos por la expulsión de Iván Tapia a los 14′ por parte del árbitro Nicolás Lamolina. En el complemento, el xeneize revirtió el resultado con un doblete de Milton Giménez y otro tanto de Miguel Merentiel. Leandro Paredes fue amonestado y llegó las cinco tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir una fecha de sanción vs. Estudiantes de La Plata. Lo positivo es que el capitán del equipo estará disponible para el Superclásico vs. River en la Bombonera.

Tras la victoria frente al Guapo, el combinado azul y oro acumula 53 puntos en la general producto de 15 triunfos, ocho igualdades y seis caídas y es escolta de Rosario Central, líder con 62. Es el único club que puede superar al Canalla y tiene por detrás a River Plate (52), Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51); Racing, Lanús y San Lorenzo (46); Tigre (45) y Barracas Central (44).

Para acceder a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, no debe caer más allá del tercer lugar. En caso de que ello ocurra y de que no se liberen cupos, entrará a la Copa Sudamericana 2026.

Además de la Tabla Anual, Boca Juniors puede clasificarse a la Copa Libertadores 2026 como campeón del Torneo Clausura 2025, en el que quedó tercero en la zona A con 20 puntos y está a solo uno de Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata.

El combinado dirigido por Claudio Úbeda, que heredó la dirección técnica tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, tiene por delante tres partidos más que contabilizarán para la Tabla Anual y serán frente al Pincha como visitante, el Superclásico con River Plate y Tigre, los dos últimos en la Bombonera. En caso de avanzar a los playoffs del Clausura, los duelos que dispute no se tendrán en cuenta para la clasificación general en la que se suman las unidades del Apertura y el certamen en curso.

Fixture de Boca en el Torneo Clausura

Vs. Estudiantes de La Plata (V) - Domingo 2 de noviembre a las 16.

Vs. River Plate (L) - Fecha a confirmar.

Vs. Tigre (L) - Fecha a confirmar.

Una cuestión a tener en cuenta por Boca Juniors en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar de acuerdo a los clubes que sean campeones de torneos nacionales e internacionales. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir al xeneize si es que no conquista el Clausura y se cae de los primeros tres lugares de la Tabla Anual.

El otro equipo a tener en cuenta es Rosario Central, que se aseguró su incursión en la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y en caso de conquistar el Clausura, liberará su cupo. Lo mismo pasará si Racing se consagra en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, queda entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Lanús gana la Copa Sudamericana y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1 o 2: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)