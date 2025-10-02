Europa League: el arquero de Lille que se adelantó en dos penales y lo atajó ¡tres veces!

Una situación increíble se vivió en uno de los duelos correspondientes a la segunda fecha de la etapa de liga de la Europa League. Roma cayó como local ante Lille por 1 a 0, un resultado que podría haber cambiado porque, a pocos minutos del final, la Loba tuvo la posibilidad de igualar el duelo, pero el arquero Berke Özer se hizo invulnerable y lo tapó !tres ocasiones! Dos veces se reiteró el remate por el adelantamiento, y en el último le pegó un jugador argentino.

Se disputaban 36 minutos de la segunda parte en el estadio Olímpico de la capital italiana y el equipo local contaba con un penal para poder igualar un encuentro que hasta ese momento perdía por 1 a 0, con el gol marcado por Hakon Arnar Haraldsson a los 6 de la primera parte.

Berke Özer adivina la intención del ucraniano Artem Dovbyk; la misma situación se dio dos veces Andrew Medichini� - AP�

Luego de revisar una jugada en el VAR, el juez Eric Lambrechts confirmó una mano dentro del área del argelino Aissa Mandi. Artem Dovbyk se hizo cargo de la ejecución de la pena máxima. El ucraniano se perfiló para pegarle de zurda y cruzó el remate. El arquero turco Özer se tiró hacia ese lado y tapó el disparo, el defensor Romain Perraud despejó la pelota al córner y todo Lille festejó.

Cuando Roma se disponía a ejecutar el córner desde la derecha, Lambrechts fue advertido por el VAR, que le avisó que el guardameta se adelantó. Por lo tanto, el penal debía repetirse. Dovbyk fue de nuevo, remató de la misma manera; Özer volvió a adivinarle la intención y la mandó al córner.

Una vez más los futbolistas de Lille celebraban la atajada, pero... el juez rumano ¡volvió a cobrar el adelantamiento del turco! Por lo tanto, Roma debía ejecutar desde los 12 pasos por tercera vez, pero en esta oportunidad fue el argentino Matías Soulé quien agarró la pelota. También de zurda, abrió el pie y Özer volvió a atajar, pero esta vez, valió todo.

DE NO CREER: Dovbyk pateó con calma y Ozer adivinó sus intenciones ¡DOS VECES! pero se adelantó en ambas. Luego, Soulé tomó la posta y OZER ¡VOLVIÓ A ATAJAR! para evitar el 1-1 entre Roma y Lille.



📺 Toda la #UEL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nZjWJYKJim — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2025

De este modo, el arquero de 25 años nacido en Esmirna, Turquía, se convirtió en la estrella del partido. Lille terminó ganando 1 a 0 y consiguió su segunda victoria en el campeonato, luego del triunfo que logró en la primera fecha ante Brann de Noruega. Ahora tiene seis unidades y está entre los líderes de la competencia.

Los romanos, por su parte, no pudieron sumar en su segunda presentación tras derrotar a Niza en la jornada en la que se inició la Europa League y acumulan tres puntos en la tabla. El DT de Roma, Gian Piero Gasperini, alineó desde el comienzo al argentino Matías Soulé, que falló el penal, mientras que Paulo Dybala, casi siempre el encargado de ejecutar los penales, todavía se recupera de una lesión en el muslo izquierdo.

Los tifosi de Roma despidieron a su equipo con una estruendosa silbatina después de una derrota inesperada en la segunda fecha de la etapa de liga de la Europa League. Fue una dolorosa decepción del conjunto giallorosso, frente a un Lille oportuno, que se quedó con el triunfo gracias al gol de Haraldsson, que aprovechó errores consecutivos del español Mario Hermoso, del griego Konstantinos Tsimikas y del marroquí Neil El Aynaoui.

“Nunca me pasó de fallar tres penales en un mismo partido. Es una situación casi única, fortuita. Obviamente, afectó el resultado”, declaró Gasperini a la cadena Sky Sport después de la derrota. “Somos deportistas, pero nadie se desanima. Eso no existe. Por suerte, jugamos cada tres días y siempre hay una nueva oportunidad”, añadió el DT de Roma sobre la visita a Fiorentina del domingo próximo, por la sexta fecha de la Serie A.

“Quedamos en desventaja demasiado pronto y pusimos al rival en la mejor posición posible para jugar. Pero más allá de algunos errores técnicos, Roma jugó con mucha ilusión y ritmo. Hubo mucha intensidad y algunos aspectos positivos”, consideró Gasperini. Roma lidera la Serie A con Milan y Napoli.