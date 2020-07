Europa League: el fixture desde los octavos de final y los cruces de cuartos

El sorteo de la Europa League, el segund torneo del Viejo Continente

La Champions League acapara toda la atención. Sin embargo, la Europa League también tiene su cuota de interés en el Viejo Continente: se trata de los equipos del segundo lote que no pudieron acceder a la máxima cita. Debido a la pausa que impuso el coronavirus, faltan resolverse los octavos de final del certamen y la UEFA sorteó hoy los cruces de las siguientes etapas.

Los cruces de los octavos son estos: Istanbul Baakehir vs. Copenhague, Olympiacos vs. Wolverhampton, Rangers vs. Bayer Leverkusen, Wolfsburgo vs. Shakhtar Donetsk, Inter vs. Getafe, Sevilla vs. Roma, Eintracht Frankfurt-Basilea y LASK vs. Manchester United.

El sorteo determinó que los cuartos de final se disputen de la siguiente manera:

Ganador de Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk vs. Ganador de Eintracht Frankfurt-Basilea (1)

Ganador de LASK-Manchester United vs. Ganador de Istanbul Baakehir-Copenhague (2)

Ganador de Inter-Getafe vs Ganador de Rangers-Bayer Leverkusen (3)

Ganador de Olympiacos - Wolverhampton vs. Ganador de Sevilla-Roma (4)

Las fechas

Los octavos de final pendientes se disputarán el 5 y 6 de agosto. Los cuartos de final también se disputará en dos días, entre el 10 y 11, mientras que las semifinales tendrán lugar entre el 16 y 17. La gran final será el 21 de agosto.

Las sedes

Los cuartos de final se jugarán en cuatro estadios alemanes: Stadion Köln de Colonia -sede de la final-, MSV Arena de Duisburgo, Dusseldorf Arena de Dusseldorf y Arena AufSchalke de Gelsenkirchen,

Las semifinales enfrentarán a los vencedores de las llaves de la siguiente manera:

Ganador partido 4 vs. Ganador partido 2

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 1

La condición de local de la final será para el equipo que salga vencedor de la llave número 1 de las semifinales.