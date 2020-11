Nicolás Otamendi se fue expulsado a los 19 minutos del primer tiempo Fuente: AFP

La tercera fecha de la Europa League arrancó con muchísima acción y sobre todo con la presencia de futbolistas argentinos. Luego del próximo fin de semana, algunos de estos jugadores comenzarán a tener la cabeza puesta en lo que será el seleccionado nacional. Giovani Lo Celso se anotó en el triunfo de Tottenham; Nicolás Otamendi, que todavía no se afirma en Benfica, sufrió su primera expulsión y además, Exequiel Palacios y Lucas Alario fueron titulares en Bayer Leverkusen (el primer ex River con mejor desempeño que el segundo).

Gio Lo Celso pudo convertir llegando a posición de '9' en el triunfo de Tottenham. El equipo de José Mourinho le ganó 3 a 1 como visitante a Ludogorets y el rosarino, que fue titular, fue autor del tercer gol que definió el encuentro. Luego, se fue reemplazado. De este modo, el ex mediocampista de Rosario Central conquistó su primer tanto en la temporada y llegó a su cuarto gol desde que llegó al equipo inglés proveniente de Betis.

El gol de Lo Celso en el triunfo de Tottenham

Vale destacar que el futbolista de Tottenham se recuperó hace poco menos de un mes de una lesión de la cadera que sufrió durante el partido amistoso que jugaron la Argentina y Chile en el mes de septiembre. Además, resta saber oficialmente si formará parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos dos compromisos que tendrá Argentina en las eliminatorias Sudamericanas frente a Paraguay y a Perú, pero todo indica que será número puesto.

Giovani Lo Celso festeja el gol que convirtió en el triunfo de Tottenham Fuente: AP

Quien todavía no se afirma en su nuevo equipo es Nicolás Otamendi. En el agónico 3 a 3 entre Benfica y Rangers, el defensor se fue expulsado a los 19 minutos del primer tiempo por derribar a Ryan Kent, una infracción de último recurso. Tras un pelotazo largo a la espalda del central argentino, Otamendi lo bajó de atrás sin intentar disputar el balón. No fue una falta violenta, pero sí cortó una situación manifiesta de gol.

El equipo de Portugal debió jugar casi todo el encuentro con un jugador menos y los escoceses llegaron a ponerse arriba 3 a 1. Luego no supieron aguantar el resultado y Benfica lo igualó sobre la hora con gol del uruguayo Darwin Núñez.

La expulsión temprana que sufrió Nicolás Otamendi

Desde su llegada al equipo portugués, Otamendi todavía no pudo mostrar la jerarquía que le puede dar a la defensa. Hasta su debut no fue bueno. En el triunfo de Benfica por 3-2 ante Farense, por la Liga de Portugal, el zaguero argentino cometió un blooper en una salida desde el fondo: perdió la pelota cerca del área y el delantero rival Patrick convirtió el descuento de la visita en tiempo adicionado. Para suerte de Benfica y de Otamendi, esa falla no incidió en el resultado.

Lucas Alario sólo jugó el primer tiempo para el Leverkusen, luego fue reemplazado Fuente: AP

Por último, Ezequiel Palacios y Lucas Alario fueron titulares en el triunfo de Bayer Leverkusen por 4 a 2 sobre Hapoel Be'er Sheva, de Israel. El ex volante de River jugó los 90 minutos y fue una pieza clave en la victoria, por su parte, el delantero se retiró en el entretiempo por Moussa Diaby. Todavía no hubo ningún comunicado oficial desde el club en el que diga que Alario haya tenido que abandonar el partido por alguna lesión, aunque pudo ser alguna decisión táctica del entrenador. El 9 no estaba jugando bien y había sido amonestado por una simulación.

En Hapoel fue titular Mariano Bareiro (ex Racing y Huracán) e ingresó sobre el final Marcelo Meli (ex Boca y Racing).

Exequiel Palacios jugó todo el partido en el triunfo de Bayer Leverkusen Fuente: AFP

Este jueves se completó la tercera fecha de la ronda de grupos. La próxima jornada, que será la cuarta, se jugará el 26 de noviembre, y será luego de la fecha FIFA que tendrá a varios de los argentinos que disputan esta competencia afectados a la convocatoria del entrenador argentino Scaloni, que en las próximas horas dará la nómina definitiva de los futbolistas.

