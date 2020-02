Cubero, en el vestuario de Vélez, con el recuerdo de los títulos que logró en el club

Se acerca el final. Fabián Cubero se despedirá de los hinchas de Vélez a lo grande este 28 de marzo en el José Amalfinitani. Luego de jugar los últimos cinco minutos del partido ante Colón el 1° de diciembre pasado y ser ovacionado por una multitud, Poroto tendrá su despedida junto a los futbolistas y técnicos que lo acompañaron durante toda su carrera: "Son muchas emociones encontradas. Es un retiro muy reciente y no quería que pasara tanto tiempo, porque soy un tipo muy emotivo", dijo en conferencia de prensa este miércoles, mientras se le quebraba la voz.

El encuentro, llamado "Cubero inolvidable", será entre los campeones de 2005 y los de 2009, pero además contará con invitados especiales, como los jugadores de 1998, que "fueron parte importante de la institución que es Vélez hoy", dijo Cubero. "No quiero que vengan a verme a mí. Quiero yo saludarlos a ustedes por última vez", reflexionó.

Fabián Cubero muestra el dorsal de la camiseta en el José Amalfitani. Crédito: Cubero Inolvidable

El ex defensor hizo una pausa para recordar sus inicios en el Fortín: "Interiormente siempre me sentí parte. Me vine a probar a Vélez en el año '93 y no tuve la suerte de quedar. Me bocharon. Las vueltas de la vida me dieron una segunda oportunidad y, de la mano de Julio Santella, esa segunda oportunidad se hizo presente", expresó emocionado. Cubero se mostró agradecido ante la posibilidad de llegar a la institución y dijo que inició un camino que no imaginaba. "En ese momento sentí que estaba en deuda con la institución por poder hacer lo que me gusta: jugar al fútbol, y hacer una carrera muy extensa", expresó.

Cubero manifestó que su despedida será también un momento para reconocer a los velezanos que fueron campeones. Hizo una breve mención de los invitados, pero destacó a uno en particular que no ha podido contactar aún: "Me está costando mucho encontrarlo a Bielsa. Fue un técnico importante para mí, como Bianchi, Gareca... Me gustaría invitarlos a todos".

Fabián Cubero junto a la edición especial de la camiseta para el partido "Inolvidable". Crédito: Cubero Inolvidable

Hizo extensivo el agradecimiento a toda la comunidad del Fortín "que me han recibido muy bien desde el primer día que pisé la pensión hasta el último día del partido ante Colón". Cubero jugó 633 partidos con la camiseta de Vélez y consiguió siete títulos en los más de 20 años de carrera: "No hay persona en el club que no conozca. Es algo que me llevo conmigo. La relación que tengo con todos es una alegría", aseguró.

Lista de invitados

Jugadores

José Luis Chilavert

Víctor Sotomayor

Patricio Camps

Christian Bassedas

Lucas Castroman

Fernando Pandolfi

Rolando Zárate

Mariano Armentano

Omar Asad

Marcelo Bravo

Daniel Willington

Pedro Larraquy

Fabricio Fuentes

Hernán Pellerano

Sebastián Domínguez

Leandro Gracián

Juan Manuel Martínez

Marcelo Barovero

Nicolás Otamendi

Emiliano Papa

Alejandro Cabral

Cristian Bardaro

Franco Razzotti

Roberto Nanni

Néstor Bonillo

Gabriel Macaya

Sebastián Sosa

Federico Insua

Lucas Pratto

Pablo Cavallero

Leonardo Franco

Leandro Cufré

Walter Samuel

Esteban Cambiasso

Lionel Scaloni

Bernardo Romeo

Sebastián Romero

Roberto Ayala

Nicolás Diez

Román Riquelme

Hugo Tocalli

Martin Perezlindo

Diego Quintana

Diego Placente

Pablo Aimar

Víctor Zapata

Gastón Sessa

Maximiliano Moralez

Jonas Gutiérrez

Mauricio Pellegrino

Carlos Compagnucci

Cristián Muñoz

Juan Serrizuela

Leandro Somoza

José Turu Flores

Julio Santella

Pablo Cholo Guiñazú

Sebastián Méndez

Marcelo Gómez

Matias Monito Vargas

Facundo Chucky Ferreyra

Claudio Husain

Lucas Romero

Augusto Fernández

Santiago Ladino

Gastón Díaz

Alan Aguerre

Fernando Ortiz

Técnicos

Carlos Bianchi

Ricardo Gareca

José Pekerman

Miguel Ángel Russo

Invitados especiales

Juan Martín Hernández

Marcos Chino Maidana

Juan Pico Mónaco

Diego Joya Chávez

Gonzalo Heredia

Nicolás Cabré

Malena Guinzburg

Cristina Pérez