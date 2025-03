Fabio Capello comparó a Lionel Messi con Yamal y fue determinante sobre quién es el mejor DT del mundo

Ambos con pasado en la Masía de Barcelona. Lionel Messi está muy cerca del epílogo de su carrera, mientras que Lamine Yamal está comenzando con su camino. Cuando dos grandes jugadores aparecen en la escena, no faltan las comparaciones y quien se refirió a estos futbolistas fue Fabio Capello. El italiano habló muy bien del fútbol español y elogió a un “extraordinario” Yamal, aunque aclaró que “no tiene la genialidad” de Lionel Messi. El exentrenador, también calificó de “tonterías” las críticas hacia Kylian Mbappé en sus primeros meses jugando para Real Madrid.

“Yamal es un chico que está haciendo cosas importantes. Cuando empezó en Barcelona se dijo que era el nuevo Messi y no, no llega a ese nivel. Es un jugador extraordinario, espectacular, top, pero no tiene la genialidad de Messi”, valoró Capello durante la presentación este lunes de los nominados a los Premios Laureus 2025 en la Real Casa de Correos de Madrid.

Lamine Yamal la joven estrella de Barcelona JOSEP LAGO - AFP

Fabio Capello, de 78 años, es una voz autorizada: trabajó activamente como entrenador de 1991 a 2018 y ganó 15 títulos. Condujo dos veces a Milan, dos veces a Real Madrid y también dirigió a Roma, Juventus y las selecciones de Inglaterra y Rusia.

Además, el italiano defendió al fútbol español. “Es el mejor de la actualidad”, destacó. En cuanto al fútbol femenino lo caracterizó como “didáctico, pero sin ninguna fantasía”. “No hay nadie mejor” que Aitana Bonmatí, “la mejor jugadora de España y del mundo”, reveló elexjugador.

Además, se refirió al clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid de este martes por la ida de octavos de final de la Champions League, el italiano auguró un partido “difícil para los dos equipos”. “Como siempre, es un partido diferente, porque es un derbi, es un partido de Champions”, dijo. “La costumbre que tiene el Madrid para jugar este partido lo ayuda mucho, como siempre, la calidad de los jugadores del Madrid marca la diferencia. Pero no pueden relajarse, el ‘Cholo’ prepara siempre muy bien los partidos y puede ser difícil también para el Madrid ganar este encuentro”, analizó.

"Lionel Messi tiene genialidad", dijo Fabio Capello CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En línea con lo que será el choque entre equipos de la capital española, Capello aprovechó para hablar el rol del francés Kylian Mbappé, “un gran jugador” que “ha necesitado tres meses para entender qué es el Madrid”. “Fue difícil para él, muchas veces lo criticaron, pero no entendieron nada. Dijeron tonterías, por eso ahora se ve que es un jugador extraordinario, de un nivel muy alto”, expresó.

Ancelotti, el mejor DT del mundo

Sobre Carlo Ancelotti, su compatriota, fue determinante: “Es el mejor entrenador del mundo, porque sabe manejar el equipo, sabe de fútbol. Están jugando muy bien. Ayudó mucho a Mbappé a entrar en el equipo, es un mérito”, lo elogió. Luego agregó: “El compromiso en el equipo, el entrenador lo sabe. Habla con todos, se ve en el campo, pero la cosa más importante, es que el líder es él. Cuando lo es, los jugadores lo entienden, pueden llegar donde quieran”, añadió sobre Ancelotti.

Para Capello, Carlo Ancelotti es el mejor entrenador del mundo OSCAR DEL POZO - AFP

Capello ve “trabajados” a Real Madrid y a Atlético de Madrid. “El ejemplo es que saben hacer vino con la uva que tienen. Por eso es importante entender qué tienes y saber dónde quieres irte. Si no entiendes esto, es un fracaso. Y con estos equipos, fracasar es fácil”, reflexionó. Finalmente, valoró la aparición de Raúl Asencio en el equipo titular de la Casa Blanca. “Le he visto, es buen jugador. Los jugadores que no son buenos no están en el Real Madrid. Por eso hay que esperar un poco”, concluyó.

LA NACION