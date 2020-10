Eliana Guercio, esposa de Sergio "Chiquito" Romero, envuelta en una polémica en Inglaterra luego de expresar sus opiniones en las redes sociales. Crédito: Instagram

El director técnico de fútbol inglés Harry Redknapp criticó fuertemente a Eliana Guercio por haber protestado en las redes sociales contra una decisión de Manchester United, club donde juega su esposo, Sergio "Chiquito" Romero. "Cuando él gana 100.000 libras (US$ 129.000) a la semana, ella está feliz", dijo Redknapp.

Las explosivas declaraciones del entrenador británico, un hombre de larga trayectoria en el fútbol de su país, llegaron después que Guercio presionara públicamente al club de su marido para permitirle ir a otro equipo.

Este lunes 5 de octubre cerró el libro de pases en las ligas de fútbol de Italia, España, Inglaterra y Francia, lo que dio lugar a muchísimas transferencias sobre el cierre del plazo. Chiquito Romero esperaba cambiar de club para lograr continuidad en otro equipo, pero el United no aceptó la salida del portero argentino. Esto provocó el descargo de Guercio en las redes.

"Sergio Romero trabajó duro para su club. La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a 4 finales/semifinales y lo sacaron para después perderlas. ¡Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse!!! ¡RESPETO UNA VEZ!!!", había escrito la modelo argentina en Instagram, tratando de forzar al club inglés para que acepte transferir a su esposo.

Eliana Guercio y Sergio Romero se casaron en 2009. Tienen tres hijas Jazmín (10), Chloe (8) y Meghan (2) Crédito: Instagram

Romero es actualmente el tercer arquero de los Diablos Rojos en la consideración del entrenador Ole Gunnar Solskjaer, detrás de David De Gea y Dean Henderson. Se habló de que Romero era pretendido por Everton, equipo del DT Carlo Ancelotti, que quería incorporarlo a préstamo.

Las expresiones de Guercio provocaron la furia de Redknapp, quien sugirió que Guercio está "más que feliz con el dinero" que percibe su marido en Manchester United. Además, señaló que es un asunto entre jugador y entrenador, en el que la esposa del no debe involucrarse.

Harry Redknapp es un reconocido entrenador inglés. Es el tío de Frank Lampard, técnico de Chelsea. Crédito: Twitter

En una entrevista con Sky Sports, Redknapp, de 73 años, bramó: "Es increíble... Estoy seguro de que ella no está [feliz]. Cuando él recibe sus 100.000 libras a la semana, ella está bastante feliz, pero aparte de eso. Da miedo, ¿verdad?".

Luego agregó: "El jugador tiene que entrar y sentarse con el entrenador y decir: Mirá, no estoy contento. Quiero jugar, tengo que ir a algún lado y ser la segunda opción o incluso el número uno. ¿Podés dejarme ir? Es para que el jugador y el entrenador lo solucionen, no para que su esposa salga a las redes sociales. Es una locura".

Guercio también criticó a Scaloni

El mismo día que criticó al club de su marido, Eliana Guercio también arremetió contra el DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, por no convocar a Romero para la fecha doble de la Eliminatoria.

Si bien no mencionó expresamente a Scaloni, la modelo hizo público su malestar contra el timonel del equipo nacional. "Ok, hablamos de números. 96 partidos jugados, 47 con valla invicta, 60 ganados, 23 empatados y 13 perdidos. Avisame cuando encuentres algo parecido así me vuelve el interés. Ah, lo sacaron por las dudas", escribió en su cuenta de Twitter.