Fernando Gago pasó por el quirofano en febrero y este viernes cumplió 34 años Crédito: Prensa Vélez

Fernando Gago festejó su cumpleaños este viernes en familia, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, y así como alguna vez su hijo Mateo pidió como deseo volver a verlo jugar, es posible que anoche haya sido el mediocampista quien quiso eso para sí cuando sopló las 34 velitas. Por lo pronto, anhela otro regreso y trabaja en la rehabilitación de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, una lesión que sufrió en enero pasado jugando por Vélez frente a Aldosivi. Y le pone fecha a la decisión sobre su continuidad en el fútbol profesional o su retiro.

"Van dos meses de recuperación. Calculo que dentro de cuatro meses voy a ver cómo estoy y como para qué estoy", dijo Gago en una entrevista con Radio La Red . "Sólo entonces podré ver si tengo ganas de jugar, si no tengo molestias, si la rodilla responde bien. Por ahora voy viendo cómo voy sintiéndome con el dolor de la rodilla y la recuperación. Después voy a hacer un análisis de qué puedo llegar a hacer", explicó.

Como cuando se le cortó un tendón de Aquiles jugando por Boca frente a River en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid y con el paso del tiempo regresó a la competencia en Vélez, Gago seguirá intentándolo. Ya pasó por situaciones severas cinco veces. "Hoy soy cocinero, padre, hago de todo. Me refugié mucho en mi familia. Son recuperaciones largas", contó quien había vivido una situación similar en la misma zona. "Sentí un pinchazo, no fue un golpe. Sentí que pisé y se me había ido un poco la rodilla. Al quinto mes de recuperación de mi anterior lesión de rodilla, jugando en la selección, había tenido una molestia pero decidí no operarme y seguir haciendo el tratamiento para volver a jugar. Me costó un poquito; hice un trabajo especial en el club y en mi casa todos los días. Pero contra Aldosivi no aguanté más y tenía que operarme sí o sí", comparó.

Si decide volver a jugar en el Fortín, ya no tendrá como entrenador a su amigo Gabriel Heinze, que renunció el mes pasado. El volante tuvo palabras elogiosas hacia quien le abrió las puertas en Liniers luego de que rescindiera su contrato con Boca. "Hizo dos años increíbles en Vélez. Le dio una identidad de juego y forma al equipo. Además, muchas cosas que no aparecen en el campo sino en lo privado del club. Hizo crecer a los chicos, los potenció muchísimo. Esas cosas son valiosas más allá de la relación que tengo con él", sostuvo.

Habló de "ganas, predisposición y esfuerzo" como las claves para volver a jugar. "A veces, en la recuperación uno hace un mal movimiento, se inflama la zona lesionada y vuelve atrás porque tiene que parar un mes. Por suerte, a mí nunca me pasó. Pero este es otro desafío personal. No quiero demostrarle nada a nadie. Si lo hago, es por mí. Porque me gusta jugar a la pelota", agregó.

Más dubitativo apareció en cuanto a las opciones a futuro, para cuando decida colgar los botines. "¿Entrenador o manager? Amo a esta profesión. Juego desde los 4 años, cuando empecé con el baby , pero hay que prepararse muy bien para estar al frente de un grupo o ser manager", concluyó.