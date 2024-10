Fernando Gago puso primera en Boca con cuatro conceptos clave: esfuerzo, sentido de pertenencia, responsabilidad profesional y... correr

Escuchar

Fernando Gago ya respira otra vez esa atmósfera especial que conforma el Mundo Boca. A 2076 días de su despedida como futbolista, a los 38 años afronta el desafío más deseado y más grande de su carrera: ser el DT del club que lo formó. Sonriente como nunca y vestido con el buzo de Boca, ‘Pintita’ buscará ponderar valores simples que por momentos quedan en el olvido: el valor del esfuerzo, el sentido de pertenencia, la responsabilidad y la conducta profesional.

Aunque en sus primeras palabras se refirió a sus sensaciones: “Son muchísimas las emociones. Esto me llega en un muy buen momento personal, con ganas de hacer algo importante. Desde que llegué al club, en 1996, siempre fue mi idea jugar acá al fútbol. A partir de eso siempre fui cumpliendo deseos como jugador. Y ahora me toca ser el entrenador del equipo donde me crié. Espero trasmitirles a los jugadores la importancia del lugar en donde están y puedan disfrutarlo, y a partir de ahí potenciarlos”.

Dicen que el agua tiene el don de nutrir y purificar. Y el primer entrenamiento a cargo del nuevo DT fue bajo la lluvia, que seguramente sirvió para renovar energías y resetear entusiasmos. Una señal de la ansiedad por arrancar: la práctica estaba prevista para las 17, pero Gago llegó al predio cuatro horas antes.

Esos primeros pasos en un predio que no conocía y elogió mucho fueron un viaje a la nostalgia. ‘Pintita’ se abrazó con Blas Giunta, Walter Pico, Pablo Ledesma, Claudio Morel Rodríguez, ‘Cata’ Díaz y tantos más que hoy forman parte de las inferiores y antes edificaron la historia boquense adentro de la cancha.

Durante la conferencia, realizada en Ezeiza y a 32 kilómetros de la Bombonera, Gago fue claro en varios conceptos para que no queden dudas. Uno de los primeros fue: “Los futbolistas tienen que entender que están en el mejor club”. Más adelante, cuando lo consultaron por hipotéticos refuerzos, respaldó a su plantel: “No hablé ni hablaré con nadie hasta fin de año porque considero que acá tengo a los mejores”.

Lejos de poner excusas por la cercanía de los compromisos (el debut será ante Tigre, el sábado, y el próximo 23 tendrá el primer gran desafío con Gimnasia, por los cuartos de final de la Copa Argentina), afirmó: “Quiero bajar mi idea en el menor tiempo posible”.

Gago saluda a Marcos Rojo, en su presentación ante el plantel de Boca (Prensa Boca)

Futbolísticamente, Gago ofreció un resumen de su filosofía de juego: “La idea es que seamos un equipo protagonista, que sepa cómo jugar, tener peso ofensivo, tratar de tener la pelota lo máximo posible, presionar cerca del área rival. Necesitamos un equipo que juegue bien. Después veremos si ganamos con un balón detenido o de suerte, pero eso forma parte del juego. Yo tengo una idea de juego y estoy convencido de que esa es la forma”, subrayó.

Además del reencuentro con cuatro excompañeros (Sergio Romero y Marcos Rojo en la selección argentina, Frank Fabra, en Boca, y Lucas Janson, en Vélez), también estará cara a cara con al menos tres futbolistas que en su momento quiso sumar a la Academia.

Fernando Gago. Presentación de Gago como nuevo DT de Boca Juniors X @@BocaJrsOficial

El primero de ellos es Agustín Martegani, por el cual ‘Pintita’ habló con Victor Blanco, el presidente del club de Avellaneda. Ahora el entrenador sí lo tendrá a disposición en el Xeneize. Los otros dos nombres que Gago buscó durante su etapa al frente de Racing, y ahora los tendrá a disposición en el Xeneize, son el mediocampista Ignacio Miramón y el delantero Brian Aguirre. Se presume que los tres pican en punta entre sus preferencias.

Por el estilo ofensivo y la búsqueda de protagonismo que el entrenador les impone a sus equipos, queda claro que su sistema táctico preferido es el 4-3-3. En ese sentido, otro que puede tener una consideración alta y más chances de titularidad es Exequiel Zeballos, quien exhibió un muy buen nivel en los últimos partidos y se mostró plenamente recuperado en lo físico.

En esta primera conferencia de prensa, Gago también fue contundente con relación a los referentes: “No tuve aún charlas individuales, pero el plan con los referentes es igual que el de todos: que se entrenen y lo den todo porque acá no va a jugar nadie por su nombre”.

"EL QUE ESTÉ BIEN VA A JUGAR, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE." Gago se refirió al plantel de Boca y su metodología de trabajo.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/vgOt6ZQwVV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2024

La premisa que alguna vez Gago tenía de tener al menos cinco años de carrera como DT para estar preparado para conducir a Boca se adelantó un año. Así suele suceder cuando surgen las oportunidades y florecen las pasiones.

Las bases de su proyecto se sostienen sobre tres columnas innegociables: trabajo, respeto y disciplina. En la conferencia la agregó una cuarta: “Hay que jugar y hay que correr. Cuando no tenemos la pelota, hay que correr”.

Sobre la primera práctica, Gago resumió: “El entrenamiento fue muy bueno, aunque nos iremos conociendo con el correr de los días. Estoy desde los 9 años en este club y conozco cada situación. Acá viví cosas lindas y feas, así que nada cambia mucho mi manera de pensar”.

Con relación a su salida de Chivas, ‘Pintita’ apuntó: “Había una cláusula de rescisión que estaba en el contrato por pedido del club. Yo sé cómo actué y estoy tranquilo. Lo importante ahora es que vuelvo a mi casa, vuelvo al lugar donde crecí. Estoy muy emocionado y les agradezco a mi familia, a mi mujer y a mis hijos que me acompañaron en estos días”.

Fernando Gago posa con la casaca de Boca Juniors durante su presentación como nuevo entrenador del equipo en Buenos Aires, Argentina. Lunes 14 de octubre de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

En el breve lapso que compartieron la mesa durante la conferencia se notó el muy buen vínculo con Juan Román Riquelme, con abrazos, risas y murmullos. No es nuevo. Cuando en 2013 Gago volvió a Boca, destacó: “Entendemos el mismo fútbol, tenemos la misma idea de jugar, la misma forma. Pero lógicamente que somos once y tenemos que jugar los once porque esto se gana en equipo. No se gana con dos jugadores ni con uno, al contrario. Tenemos que tener los once el mismo objetivo, que es claro: ser campeón”.

Una década más tarde los une otro concepto que el actual presidente de Boca manifiesta cada vez que puede: competir. “Al hincha le quiero agradecer por lo que me hacen sentir en estas primeras horas. De mi lado les prometo que este equipo va a competir, tanto adentro de la cancha como internamente”.

Fernando Gago en su presentación, aquí con Edinson Cavani X @@BocaJrsOficial

El entrenador estará acompañado por Fabricio Coloccini como ayudante de campo; Diego Cogliandro, el exfutbolista de Argentinos Juniors, que también estudió kinesiología, también como auxiliar; el preparador físico Roberto Luzzi, quien ya trabajó en Boca en 2007 durante el primer ciclo de Miguel Ángel Russo, cuando el Xeneize levantó por última vez la Copa Libertadores, y otro viejo conocido será el entrenador de arqueros: Cristian Muñoz.

La era Gago puso primera. Y el entusiasmo se respira en cada rincón del club azul y oro.