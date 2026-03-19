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Así quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo

River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, los seis argentinos que participarán del torneo, ya tienen rivales para la primera instancia

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El sorteo de los grupos de la Sudamericana y Libertadores y tuvo lugar este jueves en la sede de la Conmebol en Paraguay
El sorteo de los grupos de la Sudamericana y Libertadores y tuvo lugar este jueves en la sede de la Conmebol en ParaguayDANIEL DUARTE - AFP

La Copa Sudamericana 2026 ya es un hecho. Este jueves quedaron conformados los grupos de la primera etapa y con ello, tras el sorteo que se efectuó en Paraguay en la sede de la Conmebol, los equipos argentinos conocieron a sus rivales. Se trata de River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra que formarán parte de una edición llena de gigantes brasileños como San Pablo, Gremio y Santos, entre otros. Todos los detalles de este certamen se puede ver en canchallena.com.

El Millonario, campeón del certamen en 2014 y uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo, quedó en el Grupo H. El azar ubicó a los otros argentinos ganadores de este certamen, el Ciclón (2002) y la Academia (2024), en las zonas D y E, respectivamente. El Matador, por su parte, quedó emparejado en el Grupo A, el Guapo en el G y el Malevo en el F.

River integrará el Grupo H y necesita empezar con el pie derecho porque así lo obliga su historia
River integrará el Grupo H y necesita empezar con el pie derecho porque así lo obliga su historia Manuel Cortina

La Argentina y Brasil son los países con más representantes, con seis. Los argentinos son River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, mientras que los brasileños son San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama.

El resto de los países tendrán cuatro representantes cada uno: Paraguay (Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta y Olimpia), Uruguay (Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque), Bolivia (San Antonio Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero y Guabirá), Chile (Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal), Colombia (Atlético Nacional, América, Bucaramanga y Millonarios), Ecuador (Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca), Perú (Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano) y Venezuela (Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos).

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Gustavo Costas llevó a Racing a un nuevo título internacional tras muchísimo tiempo: fue la Sudamericana 2024X @CONMEBOL Sudamericana

Grupos de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A

  • América de Cali
  • Tigre
  • Macará
  • Alianza Atlético

Grupo B

  • Atlético Mineiro
  • Cienciano
  • Academia Puerto Cabello
  • Juventud

Grupo C

  • San Pablo
  • Millonarios
  • Boston River
  • O’Higgins

Grupo D

  • Santos
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca
  • Recoleta

Grupo E

  • Racing
  • Caracas
  • Independiente (Bolivia)
  • Botafogo

Grupo F

  • Gremio
  • Palestino
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Riestra

Grupo G

  • Olimpia
  • Vasco da Gama
  • Audax Italiano
  • Barracas Central

Grupo H

  • River
  • Bragantino
  • Blooming
  • Carabobo

En cada una de las ocho zonas, los equipos se enfrentarán todos contra todos en formato ida y vuelta (seis partidos cada uno) y los líderes avanzarán a octavos de final. Sus escoltas, en tanto, pasarán a un repechaje contra los terceros de la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El vencedor de cada uno de esos cruces se clasificará a octavos de final. De ahí en más, habrá cruces de eliminación directa hasta llegar a la final.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Lanús, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.
  • Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno cada uno.
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