Así quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo

River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, los seis argentinos que participarán del torneo, ya tienen rivales para la primera instancia
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La Copa Sudamericana 2026 ya es un hecho. Este jueves quedaron conformados los grupos de la primera etapa y con ello, tras el sorteo que se efectuó en Paraguay en la sede de la Conmebol, los equipos argentinos conocieron a sus rivales. Se trata de River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra que formarán parte de una edición llena de gigantes brasileños como San Pablo, Gremio y Santos, entre otros. Todos los detalles de este certamen se puede ver en canchallena.com.
El Millonario, campeón del certamen en 2014 y uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo, quedó en el Grupo H. El azar ubicó a los otros argentinos ganadores de este certamen, el Ciclón (2002) y la Academia (2024), en las zonas D y E, respectivamente. El Matador, por su parte, quedó emparejado en el Grupo A, el Guapo en el G y el Malevo en el F.
La Argentina y Brasil son los países con más representantes, con seis. Los argentinos son River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, mientras que los brasileños son San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama.
El resto de los países tendrán cuatro representantes cada uno: Paraguay (Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta y Olimpia), Uruguay (Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque), Bolivia (San Antonio Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero y Guabirá), Chile (Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal), Colombia (Atlético Nacional, América, Bucaramanga y Millonarios), Ecuador (Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca), Perú (Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano) y Venezuela (Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos).
Grupos de la Copa Sudamericana 2026
Grupo A
- América de Cali
- Tigre
- Macará
- Alianza Atlético
Grupo B
- Atlético Mineiro
- Cienciano
- Academia Puerto Cabello
- Juventud
Grupo C
- San Pablo
- Millonarios
- Boston River
- O’Higgins
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo
- Deportivo Cuenca
- Recoleta
Grupo E
- Racing
- Caracas
- Independiente (Bolivia)
- Botafogo
Grupo F
- Gremio
- Palestino
- Montevideo City Torque
- Deportivo Riestra
Grupo G
- Olimpia
- Vasco da Gama
- Audax Italiano
- Barracas Central
Grupo H
- River
- Bragantino
- Blooming
- Carabobo
En cada una de las ocho zonas, los equipos se enfrentarán todos contra todos en formato ida y vuelta (seis partidos cada uno) y los líderes avanzarán a octavos de final. Sus escoltas, en tanto, pasarán a un repechaje contra los terceros de la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El vencedor de cada uno de esos cruces se clasificará a octavos de final. De ahí en más, habrá cruces de eliminación directa hasta llegar a la final.
🔥🏆🥰 ¡Grupos definidos! Así se jugará la CONMEBOL #Sudamericana 2026#LaGranConquista pic.twitter.com/duDOUG6oe6— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 19, 2026
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Lanús, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.
- Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Racing, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno cada uno.
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