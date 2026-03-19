Así quedaron conformados los grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo

La Copa Sudamericana 2026 ya es un hecho. Este jueves quedaron conformados los grupos de la primera etapa y con ello, tras el sorteo que se efectuó en Paraguay en la sede de la Conmebol, los equipos argentinos conocieron a sus rivales. Se trata de River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra que formarán parte de una edición llena de gigantes brasileños como San Pablo, Gremio y Santos, entre otros. Todos los detalles de este certamen se puede ver en canchallena.com.

El Millonario, campeón del certamen en 2014 y uno de los máximos candidatos a quedarse con el trofeo, quedó en el Grupo H. El azar ubicó a los otros argentinos ganadores de este certamen, el Ciclón (2002) y la Academia (2024), en las zonas D y E, respectivamente. El Matador, por su parte, quedó emparejado en el Grupo A, el Guapo en el G y el Malevo en el F.

River integrará el Grupo H y necesita empezar con el pie derecho porque así lo obliga su historia Manuel Cortina

La Argentina y Brasil son los países con más representantes, con seis. Los argentinos son River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, mientras que los brasileños son San Pablo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Vasco da Gama.

El resto de los países tendrán cuatro representantes cada uno: Paraguay (Sportivo Trinidense, Nacional, Recoleta y Olimpia), Uruguay (Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque), Bolivia (San Antonio Bulo Bulo, Blooming, Independiente Petrolero y Guabirá), Chile (Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal), Colombia (Atlético Nacional, América, Bucaramanga y Millonarios), Ecuador (Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca), Perú (Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano) y Venezuela (Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos).

Gustavo Costas llevó a Racing a un nuevo título internacional tras muchísimo tiempo: fue la Sudamericana 2024 X @CONMEBOL Sudamericana

Grupos de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

Grupo B

Atlético Mineiro

Cienciano

Academia Puerto Cabello

Juventud

Grupo C

San Pablo

Millonarios

Boston River

O’Higgins

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta

Grupo E

Racing

Caracas

Independiente (Bolivia)

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H

River

Bragantino

Blooming

Carabobo

En cada una de las ocho zonas, los equipos se enfrentarán todos contra todos en formato ida y vuelta (seis partidos cada uno) y los líderes avanzarán a octavos de final. Sus escoltas, en tanto, pasarán a un repechaje contra los terceros de la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El vencedor de cada uno de esos cruces se clasificará a octavos de final. De ahí en más, habrá cruces de eliminación directa hasta llegar a la final.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana