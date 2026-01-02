El campeonato comenzará a fines de de enero con la participación de 30 equipos divididos en dos grupos
La temporada 2026 del fútbol argentino se abrirá a fines de enero con el Torneo Apertura, certamen que se realizará en el primer semestre del año con 30 equipos, 28 que compitieron el año pasado más los dos que subieron desde la Primera Nacional -Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza- y reemplazaron a los que descendieron, San Martín de San Juan y Godoy Cruz.
Los clubes se dividieron en dos zonas de 15 integrantes cada una. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos en sus respectivos grupos y cada conjunto, además, jugará un clásico y un interzonal. En total serán 16 encuentros para cada uno y los mejores ocho de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.
El primer clásico que se jugará será Huracán vs. San Lorenzo en la cuarta fecha. En la siguiente chocarán Gimnasia y Estudiantes mientras que el Superclásico entre River y Boca será en la penúltima en el Monumental. Además, Independiente y Racing se cruzarán en la jornada 13; Newell’s vs. Rosario Central en la ocho; Belgrano vs. Talleres de Córdoba en la 11; y Lanús vs. Banfield en la 14.
Todos los cotejos del campeonato se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada partido con información y estadísticas actualizadas al instante.
El campeón del Apertura accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
El fixture del Torneo Apertura 2026
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
- Interzonal: Aldosivi vs. Defensa y Justicia.
Zona A
- Boca vs. Deportivo Riestra.
- Independiente vs. Estudiantes.
- Talleres vs. Newell’s.
- Instituto vs. Vélez.
- Unión vs. Platense.
- San Lorenzo vs. Lanús.
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza.
Zona B
- Barracas Central vs. River.
- Gimnasia vs. Racing.
- Rosario Central vs. Belgrano.
- Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Argentinos Juniors vs. Sarmiento.
- Banfield vs. Huracán.
- Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán.
Fecha 2 (semana del 28/01)
- Interzonal: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba.
Zona A
- Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo.
- Lanús vs. Unión.
- Platense vs. Instituto.
- Vélez vs. Talleres.
- Newell’s vs. Independiente.
- Estudiantes vs. Boca.
- Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia.
Zona B
- Huracán vs. Independiente Rivadavia.
- Sarmiento vs. Banfield.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors.
- Belgrano vs. Tigre.
- Racing vs. Rosario Central.
- River vs. Gimnasia.
- Aldosivi vs. Barracas Central.
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
- Interzonal: Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Zona A
- Defensa y Justicia vs. Estudiantes.
- Boca vs. Newell’s.
- Independiente vs. Vélez.
- Talleres vs. Platense.
- Instituto vs. Lanús.
- Unión vs. Gimnasia de Mendoza.
- San Lorenzo vs. Central Córdoba.
Zona B
- Gimnasia vs. Aldosivi.
- Rosario Central vs. River.
- Tigre vs. Racing.
- Argentinos Juniors vs. Belgrano.
- Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Independiente Rivadavia vs. Sarmiento.
- Atlético Tucumán vs. Huracán.
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
- Interzonal: Huracán vs. San Lorenzo.
Zona A
- Central Córdoba vs. Unión.
- Gimnasia vs. Instituto.
- Lanús vs. Talleres.
- Platense vs. Independiente.
- Vélez vs. Boca.
- Newell’s vs. Defensa y Justicia.
- Estudiantes vs. Deportivo Riestra.
Zona B
- Sarmiento vs. Atlético Tucumán.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia.
- Belgrano vs. Banfield.
- Racing vs. Argentinos Juniors.
- River vs. Tigre.
- Aldosivi vs. Rosario Central.
- Barracas Central vs. Gimnasia.
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
- Interzonal: Gimnasia vs. Estudiantes.
Zona A
- Deportivo Riestra vs. Newell’s.
- Defensa y Justicia vs. Vélez.
- Boca vs. Platense.
- Independiente vs. Lanús.
- Talleres vs. Gimnasia de Mendoza.
- Instituto vs. Central Córdoba.
- Unión vs. San Lorenzo.
Zona B
- Rosario Central vs. Barracas Central.
- Tigre vs. Aldosivi.
- Argentinos Juniors vs. River.
- Banfield vs. Racing.
- Independiente Rivadavia vs. Belgrano.
- Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Huracán vs. Sarmiento.
Fecha 6 (Interzonales; fin de semana del 22/02)
- Vélez vs. River.
- Platense vs. Barracas Central.
- Rosario Central vs. Talleres.
- Estudiantes vs. Sarmiento.
- Defensa y Justicia vs. Belgrano.
- Argentinos Juniors vs. Lanús.
- Boca vs. Racing.
- Independiente Rivadavia vs. Independiente.
- Unión vs. Aldosivi.
- Instituto vs. Atlético Tucumán.
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia.
- Central Córdoba vs. Tigre.
- Deportivo Riestra vs. Huracán.
- Banfield vs. Newell’s.
Fecha 7 (semana del 25/02)
- Interzonal: Sarmiento vs. Unión.
Zona A
- San Lorenzo vs. Instituto.
- Central Córdoba vs. Talleres.
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente.
- Lanús vs. Boca.
- Platense vs. Defensa y Justicia.
- Vélez vs. Deportivo Riestra.
- Newell’s vs. Estudiantes.
Zona B
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán.
- Belgrano vs. Atlético Tucumán.
- Racing vs. Independiente Rivadavia.
- River vs. Banfield.
- Aldosivi vs. Argentinos Juniors.
- Barracas Central vs. Tigre.
- Gimnasia vs. Rosario Central.
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
- Interzonal: Newell’s vs. Rosario Central.
Zona A
- Estudiantes vs. Vélez.
- Deportivo Riestra vs. Platense.
- Defensa y Justicia vs. Lanús.
- Boca vs. Gimnasia de Mendoza.
- Independiente vs. Central Córdoba.
- Talleres vs. San Lorenzo.
- Instituto vs. Unión.
Zona B
- Tigre vs. Gimnasia.
- Argentinos Juniors vs. Barracas Central.
- Banfield vs. Aldosivi.
- Independiente Rivadavia vs. River.
- Atlético Tucumán vs. Racing.
- Huracán vs. Belgrano.
- Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto.
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
- Interzonal: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto.
Zona A
- Unión vs. Talleres.
- San Lorenzo vs. Independiente.
- Central Córdoba vs. Boca.
- Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia.
- Lanús vs. Deportivo Riestra.
- Platense vs. Estudiantes.
- Vélez vs. Newell’s.
Zona B
- Belgrano vs. Sarmiento.
- Racing vs. Huracán.
- River vs. Atlético Tucumán.
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.
- Barracas Central vs. Banfield.
- Gimnasia vs. Argentinos Juniors.
- Rosario Central vs. Tigre.
Fecha 10 (semana del 11/03)
- Interzonal: Tigre vs. Vélez.
Zona A
- Newell´s vs. Platense.
- Estudiantes vs. Lanús.
- Deportivo Riestra vs. Gimnasia.
- Defensa y Justicia vs. Central Córdoba.
- Boca vs. San Lorenzo.
- Independiente vs. Unión.
- Talleres vs. Instituto.
Zona B
- Argentinos Juniors vs. Rosario Central.
- Banfield vs. Gimnasia.
- Independiente Rivadavia vs. Barracas Central.
- Atlético Tucumán vs. Aldosivi.
- Huracán vs. River.
- Sarmiento vs. Racing.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano.
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
- Interzonal: Belgrano vs. Talleres.
Zona A
- Instituto vs. Independiente.
- Unión vs. Boca.
- San Lorenzo vs. Defensa y Justicia.
- Central Córdoba vs. Deportivo Riestra.
- Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes.
- Lanús vs. Newell’s.
- Platense vs. Vélez.
Zona B
- Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- River vs. Sarmiento.
- Aldosivi vs. Huracán.
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán.
- Gimnasia vs. Independiente Rivadavia.
- Rosario Central vs. Banfield.
- Tigre vs. Argentinos Juniors.
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
- Interzonal: Argentinos Juniors vs. Platense.
Zona A
- Vélez vs. Lanús.
- Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza.
- Estudiantes vs. Central Córdoba.
- Deportivo Riestra vs. San Lorenzo.
- Defensa y Justicia vs. Unión.
- Boca vs. Instituto.
- Independiente vs. Talleres.
Zona B
- Banfield vs. Tigre.
- Independiente Rivadavia vs. Rosario Central.
- Atlético Tucumán vs. Gimnasia.
- Huracán vs. Barracas Central.
- Sarmiento vs. Aldosivi.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. River.
- Belgrano vs. Racing.
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
- Interzonal: Independiente vs. Racing.
Zona A
- Talleres vs. Boca.
- Instituto vs. Defensa y Justicia.
- Unión vs. Deportivo Riestra.
- San Lorenzo vs. Estudiantes.
- Central Córdoba vs. Newell’s.
- Gimnasia de Mendoza vs. Vélez.
- Lanús vs. Platense.
Zona B
- River vs. Belgrano.
- Aldosivi vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Barracas Central vs. Sarmiento.
- Gimnasia vs. Huracán.
- Rosario Central vs. Atlético Tucumán.
- Tigre vs. Independiente Rivadavia.
- Argentinos Juniors vs. Banfield.
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
- Interzonal: Lanús vs. Banfield.
Zona A
- Platense vs. Gimnasia de Mendoza.
- Vélez vs. Central Córdoba.
- Newell’s vs. San Lorenzo.
- Estudiantes vs. Unión.
- Deportivo Riestra vs. Instituto.
- Defensa y Justicia vs. Talleres.
- Boca vs. Independiente.
Zona B
- Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán vs. Tigre
- Huracán vs. Rosario Central
- Sarmiento vs. Gimnasia
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central
- Belgrano vs. Aldosivi
- Racing vs. River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
- Interzonal: River vs. Boca.
Zona A
- Independiente vs. Defensa y Justicia.
- Talleres vs. Deportivo Riestra.
- Instituto vs. Estudiantes.
- Unión vs. Newell’s.
- San Lorenzo vs. Vélez.
- Central Córdoba vs. Platense.
- Gimnasia de Mendoza vs. Lanús.
Zona B
- Aldosivi vs. Racing.
- Barracas Central vs. Belgrano.
- Gimnasia vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Rosario Central vs. Sarmiento.
- Tigre vs. Huracán.
- Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán.
- Banfield vs. Independiente Rivadavia.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
- Interzonal: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza.
Zona A
- Lanús vs. Central Córdoba.
- Platense vs. San Lorenzo.
- Vélez vs. Unión.
- Newell’s vs. Instituto.
- Estudiantes vs. Talleres.
- Deportivo Riestra vs. Independiente.
- Defensa y Justicia vs. Boca.
Zona B
- Atlético Tucumán vs. Banfield.
- Huracán vs. Argentinos Juniors.
- Sarmiento vs. Tigre.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central.
- Belgrano vs. Gimnasia.
- Racing vs. Barracas Central.
- River vs. Aldosivi.
