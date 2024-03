Escuchar

River Plate y Estudiantes de La Plata se medirán este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la Supercopa Argentina, el primer título en juego de la temporada 2024 que tiene cara a cara al campeón de la Liga Profesional y el ganador de la Copa Argentina 2023. Ambos equipo desembarcaron este martes en la Docta sin las formaciones iniciales confirmadas, aunque en ambos conjuntos hay jugadores que tienen un lugar asegurado.

En el Millonario, es una certeza que el entrenador Martín Demichelis no repetirá el elenco que comenzó ante Independiente en el partido que finalizó 1 a 1. Tiene, al menos, dos dudas y una de ellas puede modificar el esquema táctico. Enzo Díaz se perfila para seguir en el lateral izquierdo a pesar de que su nivel decreció considerablemente, pero no se puede descartar a Milton Casco por la experiencia con la que cuenta para un encuentro definitorio. Quien saldría del once es Claudio ‘Diablito’ Echeverri para darle su lugar a Facundo Colidio o Pablo Solari. De confirmarse, el conjunto del barrio porteño de Núñez pasaría de un 4-2-3-1 a un 4-4-2.

En el Pincha, el DT Eduardo Domínguez tampoco tiene todas certezas. Eros Mancuso será el lateral derecho titular si llega en plenas condiciones tras sufrir una lesión muscular mientras que por el lado izquierdo la duda es Gastón Benedetti o Eric Meza. Mezo sería el reemplazante de Mancuso en caso de no poder ser de la partida. En la ofensiva, Edwuin Cetré y Mauro Méndez pelean por un lugar para acompañar a Javier Correa.

Enzo Pérez enfrentará por primera vez a River desde que dejó el club como ídolo, en diciembre @edelpoficial

Posibles formaciones

River: Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Ignacio Fernández; Esequiel Barco, Claudio Echeverri, Facundo Colidio o Pablo Solari; y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Franco Armani, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra, Ignacio Fernández; Esequiel Barco, Claudio Echeverri, Facundo Colidio o Pablo Solari; y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis. Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso o Eric Meza, Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti o Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano; Edwuin Cetré o Mauro Méndez y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

La previa del encuentro

El partido se transmitirá en vivo por la plataforma digital Star+, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario con una cuota máxima de 1.98 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Pincha. El empate alcanza 3.40.

Ambos clubes atraviesan un buen presente porque en sus respectivos grupos en la Copa de la Liga Profesional están en puestos de clasificación a cuartos de final. El conjunto dirigido por Demichelis es uno de los cuatro líderes de la zona A con 18 puntos gracias a cuatro alegrías y seis igualdades, por lo que está invicto y es el único con esa virtud en el fútbol argentino. Aún así, la figura del entrenador es algo cuestionada a raíz de que de los últimos seis duelos empató en cinco. El plantel comandado por Domínguez, por su parte, está segundo en la B con 18 unidades producto de cinco victorias, tres igualdades y dos derrotas, ambas consecutivas frente a Platense y Sarmiento de Junín la última semana.

River accedió a la Supercopa por ganar la Liga Profesional 2023 y Estudiantes, la Copa Argentina LA NACION/Mauro Alfieri

River se ganó el derecho de competir porque conquistó de manera contundente la Liga Profesional 2023 al acumular 61 puntos en 27 jornadas. Su rendimiento superlativo, cimentado desde la eficacia en el estadio Monumental -se impuso en 12 de las 13 presentaciones- le valió consagrarse antes de que termine el fixture justamente con un triunfo 3 a 1 sobre Estudiantes. Ese fue el último encuentro que disputaron entre sí dado que en esta temporada todavía no se vieron las caras.

El elenco platense, en tanto, accedió a la Supercopa Argentina al celebrar en la Copa Argentina sobre Defensa y Justicia 1 a 0 con gol de Guido Carrillo. Antes eliminó consecutivamente a Independiente de Chivilcoy, All Boys, Independiente, Huracán y Boca. Así, jugará por primera vez el trofeo que reúne a los dos campeones de la liga y la copa nacional y tendrá en frente a un rival que lo hace por quinta vez con el anhelo de conseguir su tercera estrella y superar al xeneize en el palmarés, con dos.