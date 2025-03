Francisco Baridó: la “Joya” que se fue gratis de Boca, la rompe en la Juventus y es el único “extranjero” de la selección Sub 17

Estamos en enero de 2020, antes de la pandemia del coronavirus; de la Argentina campeona del mundo y bicampeona de América. La categoría 2008 de Cultural Adrogué juega su partido en una cancha de baby-fútbol. Un chico, con apenas 12 años, deja estupefactos a todos. El arquero le da la pelota en su propia área e inventa un slalom digno de Lionel Messi. Lleva la número 9, pero no responde a las características del delantero estático. Al contrario, mueve el balón de izquierda a derecha como si fuera ambidiestro. No tiene problemas de perfil. Es, por lejos, el niño más técnico de todos. Por supuesto, hace un gol de antología. El tanto queda inmortalizado en un video; el video se hace viral. Y la filmación llega a Europa, donde hasta el Barcelona lo revisa.

Cinco años después, a ese jovencito le cambió la vida. Se llama Francisco Martín Baridó, y aunque por su cuerpo corre sangre croata (por su madre), eligió jugar con la camiseta argentina. Ya no lleva la 9, sino la 10. Jugó al baby en el club del barrio, se formó en Boca y hace algo más de un año vive en Turín (Italia), milita en la Sub 17 de la Juventus y está llamado a ser la estrella del equipo albiceleste que debutará en el Sudamericano de Colombia el próximo sábado ante Chile. El desafío no es menor: es el único título a nivel de selecciones que le falta al fútbol argentino.

Francisco Baridó se ilusiona con el título del Sudamericano Sub 17 en Colombia

“Es un pibe muy humilde, respetuoso dentro y fuera de la cancha con compañeros y rivales. Es zurdo, muy habilidoso, tiene mucha técnica y es goleador como pocos”, dijo sobre él Roberto Madoery, su entrenador en Adrogué, en una nota de El Diario Sur. El chico ya estaba fichado en las inferiores xeneizes. Siempre tuvo futuro de crack e incluso lo compararon con Juan Román Riquelme por su talento con la pelota. Tanto, que sus actuaciones con la camiseta azul y oro volvieron a llamar la atención de los ojeadores extranjeros. Como sucede en estos casos, además de revisar las jugadas y los goles de un “prospecto” -así le llaman a los potenciales candidatos a reforzar un equipo-, también se fijan en su familia. Los padres de Baridó son profesores de educación física, y el chico recién podía firmar un contrato profesional cuando cumpliera 16 años. La oferta definitiva llegó 25 días después de aquel cumpleaños y Francisco cambió Buenos Aires por Turín; Boca por Juventus. Allí, en la Sub 17 de la Vecchia Signora, usa la 10 y se destaca: jugó 1050 minutos en la temporada 24-25, suma siete goles y ocho asistencias (una valoración positiva de 15 puntos), distribuidos en 14 partidos, 12 de ellos como titular.

Francisco Martín Baridó (categoría 2008), cuando se incorporó a Juventus en febrero del año pasado

¿Quién es ese chico?

“Empecé en un club de barrio jugando baby. Muy de chiquito fui a Boca, a los cinco años. Y fui uno de los primeros en llegar de la categoría 2008. Habré estado diez años en Boca”, dice Baridó en una entrevista con AFA Play. Ante la consulta por su parecido futbolístico, el chico se ruboriza: “Siempre digo Messi, pero estoy muy lejos. Si es por gustar... me gusta mucho Neymar”. Y sobre lo que significa vestir la camiseta argentina, Baridó responde: “Muchas cosas, muchos sentimientos. Es una felicidad demasiado grande.”. ¿Y el fútbol? “Es todo. Es divertirte con amigos. Es competir. Pero, más que nada, es divertirte”, admite. ¿Y un sueño? “Antes te decía que era llegar a Europa, pero ahora es llegar a la selección mayor, ganar la Copa del Mundo; hacer feliz a mi familia”. Su ídolo futbolístico es Messi, mientras que en el altar personal ubica a su padre. “Porque me dio todo”. Se confiesa fan de Harry Potter y su comida favorita es la milanesa con puré.

“A la Soulé”, dijeron a comienzos de 2024 en Italia cuando Baridó aterrizó en Italia con el equipaje cargado de sueños. El chico, al igual que su compatriota que hoy viste la camiseta de la Roma, llegó al Viejo Continente sin costo y con pasaporte comunitario. En ambos casos, por “cuestiones familiares”, antes llamado “patria potestad”. Ocurre cuando los padres deciden emigrar junto a sus hijos. A los clubes formadores -Boca con Baridó; Vélez con Soulé- les quedan los derechos de formación. Dinero por el pase: cero. Los italianos ya sabían que se habían quedado con uno de los mejores proyectos del vivero xeneize. Le firmaron un contrato por dos años y medio y desde entonces está en la Sub 17 del club. Lo apodaban “la Joya”, por su juego, parecido al de Paulo Dybala. Y eso también los ilusionó.

Su presente en Italia

“Inmediatamente entró en los planes del entrenador, Matteo Cioffi”, se lee en el portal Juventusnews24.com, que se ocupa de la actualidad del equipo blanquinegro. Más sobre el argentino: “Se trata de un enganche puro, que puede ir por las bandas y al que le encanta inventar pases inimaginables”, lo ponderan. Los elogios continúan: “La categoría 2008 tiene claramente un talento cristalino. Su juego es un deleite para la vista. Es un líder técnico, que atrae la pelota y la maneja con una delicadeza que impresiona. Se anticipa a lo que va a pasar con su cabeza y se esfuerza siempre por hacer mejor al equipo”.

Pablo Aimar, entrenador de la Sub 15 de la Argentina y un “10 puro” como el propio Baridó, fue el encargado de convocar por primera vez al chico nacido en Adrogué. Ahora continuará su progresión en el Sudamericano de la categoría, con el número en la espalda que inmortalizaron Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Además, lo hará como único “extranjero” del equipo. El resto de sus compañeros juega en el fútbol argentino.

Así juega Francisco Baridó

El video viral de aquella jugada en Cultural Mármol

Para Argentina, el Sudamericano Sub 17 representa un desafío importante. Con Diego Placente como entrenador, la Albiceleste buscará mejorar su actuación en el último Mundial, donde alcanzó el cuarto puesto, su mejor desempeño histórico en la categoría. Entre los convocados, además de Francisco Baridó, se destacan Tomás Parmo (Independiente), Juan Cruz Meza (River), Thomas De Martis (goleador del Sudamericano Sub-15 de 2023), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s) y Matías Acevedo (Racing).

Argentina enfrentará un calendario exigente: tras su debut de este sábado ante Chile, se medirá con Paraguay el lunes próximo, jugará contra Perú el 2 de abril y cerrará la fase de grupos el 5 de abril ante Colombia. El objetivo es claro: asegurar la clasificación al Mundial y competir por su quinto título en la categoría, en un torneo que será una gran vidriera para las futuras estrellas del fútbol sudamericano.

El plantel argentino

Arqueros : Dylan Martínez (River), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Agustín Martínez (Talleres).

: Dylan Martínez (River), Juan Manuel Centurión (Independiente) y Agustín Martínez (Talleres). Defensores : Mateo Martínez (Racing), Benjamín Fariña (Lanús), Misael Zalazar (Talleres), Matías Satas (Boca), Thiago Yanez (Argentinos), Santiago Silveira (Argentinos) y Joaquín Salas (Talleres).

: Mateo Martínez (Racing), Benjamín Fariña (Lanús), Misael Zalazar (Talleres), Matías Satas (Boca), Thiago Yanez (Argentinos), Santiago Silveira (Argentinos) y Joaquín Salas (Talleres). Mediocampistas : Santiago Espíndola (River), Matías Acevedo (Racing), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Francisco Baridó (Juventus - Italia), Alejandro Tello (Racing), Bautista González (Independiente), Juan Cruz Meza (River), Tomás Parmo (Independiente) y Felipe Pujol (Vélez).

: Santiago Espíndola (River), Matías Acevedo (Racing), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Francisco Baridó (Juventus - Italia), Alejandro Tello (Racing), Bautista González (Independiente), Juan Cruz Meza (River), Tomás Parmo (Independiente) y Felipe Pujol (Vélez). Delanteros: Thomas De Martis (Lanús), Alex Verón (Vélez), Joaquín Piñeyro (Boca) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

LA NACION