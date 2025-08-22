Franco Armani sostuvo a River en el partido y resolvió en los penales contra Libertad por la Copa

River se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer por penales a Libertad, de Paraguay, por 3-1. El héroe fue Franco Armani, arquero y capitán del equipo millonario, que contuvo el cuarto remate del conjunto gumarelo, ejecutado por Marcelo Fernández, y certificó el pasaje a la próxima instancia, en la que River se enfrentará con Palmeiras, de Brasil.

“¿Está? ¡Dale!“, reclamó el arquero tras estirarse hacia el costado derecho y contener el remate del delantero paraguayo. Esperaba la certificación del árbitro uruguayo Andrés Matonte de que no se había adelantado, de que su atajada era válida. O sea, de que River quedaba entre los ocho mejores conjuntos del subcontinente.

Enzo Pérez abraza al arquero, que se emociona; antes una debilidad del número 1, los penales empiezan a mostrarlo más determinante. Manuel Cortina - LA NACION

La aprobación llegó y el arquero-capitán-referente soltó un “¡Vamos!“, con un puño apretado. Al instante se le unieron sus compañeros. El colombiano Miguel Ángel Borja fue el más efusivo de todos. Armani soltó de golpe el sufrimiento por un partido que terminó 1-1 y en el que había tenido que emplearse a fondo para evitar el segundo gol de Libertad, que habría supuesto la eliminación albirroja. Y millones de dólares menos para River, en concepto de premios.

El rostro de Armani viró al colorado. Incluso se permitió derramar alguna lágrima. “Una emoción muy linda”, dijo después en Fox Sports. “Libertad es un equipo luchador, aguerrido. Sabíamos que iba a ser un partido igual al de Paraguay. Pelotas largas, saltar a cabecear, peinar. La pelota parada es su arma y ellos se hacen fuertes de esa manera. Después, con un hombre de menos, se nos hizo mucho más difícil”, argumentó.

Vuela Armani pero en este caso no hace falta: el disparo de Hernesto Caballero, cruzado, sale desviado; Libertad falló tres de las cuatro ejecuciones. Manuel Cortina - LA NACION

Y continuó: “Aguantamos. Este equipo y los chicos dejaron todo. Hay cosas por mejorar. Vamos por ese camino. Lo importante es que pasamos. Obviamente, tenemos que mejorar. La Copa Libertadores es muy complicada. Se define por detalles. Ahora, a ajustarlos nosotros en nuestro juego. Veremos de acá a un tiempito, tenemos partidos importantes por delante que van a hacernos llegar de la mejor manera”, confió, con miras a la serie los cuartos de final, para la que falta un mes y que se definirá en San Pablo.

La estirada de Armani hacia la derecha y la atajada en el penal de Fernández le dieron la clasificación a River porque antes Libertad pateó muy mal. Jorge Recalde estrelló su remate en un palo, pero peor ejecutó Hernesto Caballero: el mediocampista de 34 años ajustó tanto su disparo que terminó errándole al arco. Tiró la pelota afuera con un derechazo bajo cruzado.

El desahogo y la emoción de Franco Armani

Del lado del local convirtieron Ignacio Fernández, Borja y Lucas Martínez Quarta. El tiro de Marcos Acuña –vital en el gol de Sebastián Driussi en el primer período– fue atajado por el veterano arquero uruguayo Martín Silva, de 42 años. Una vez consumada la clasificación, Marcelo Gallardo fue directo a consolar al campeón del mundo en Qatar 2022. El ex defensor de Ferro y Racing apuntó al palo derecho del arco, pero el capitán de Libertad adivinó su intención y realizó una atajada muy parecida a la que luego haría Armani ante Fernández.

La atajada del ‘Pulpo’ también sirvió para dejar atrás el recuerdo de la eliminación a manos de Platense en el reciente Torneo Apertura. Aquello ocurrió en los cuartos de final y por penales. De las últimas cuatro definiciones por esa vía, el conjunto millonario habían perdido tres. Y Armani había atajado una quinta parte del total de los penales que le ejecutaron, 5 de 25. Esta vez acertó 1 de 4, 25%. Y el penal rechazado fue festejado como un gol decisivo. Valió una clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores, en los que espera Palmeiras. Pero esa será otra historia.