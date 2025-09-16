Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid en la Champions League: su partido ante Olympique de Marsella

En la previa del partido, la noticia era la confirmación de Franco Mastantuono como titular en Real Madrid para el debut por Champions League ante Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. El entrenador español, Xabi Alonso, volvía a confiar en el argentino de 18 años, cumplidos hace algunos meses. Su partido dejó varias jugadas interesantes, con un palo y una jugada individual increíble, que hicieron levantarse de sus asientos a los madridistas.

Con este debut, se convirtió en el titular más joven en la historia del Merengue en un partido de Champions League, y el segundo de menos edad en disputar un encuentro en este certamen —detrás de José Rodríguez Martínez, que lo hizo con 17 años—. Además, el segundo argentino más joven en lograrlo, detrás de nada menos que Lionel Messi.

Todo arrancó con el famoso himno de la Champions, donde los jugadores en fila se posan para escucharlo. Entre ellos, Mastantuono estaba viviendo por primera vez la canción de la máxima competición europea, que tanto habrá visto y escuchado en televisión. Por primera vez, le tocó vivirlo en cancha.

MOMENTO ESPECIAL: ¡Franco Mastantuono vive su primer himno de la #Champions y en el Bernabéu!



Apenas en el comienzo del partido, cuando corrían los dos minutos, Franco Mastantuono tocó su primera pelota y, al enganchar para adentro, fue derribado con falta por el mediocampista de república centroafricana, Geoffrey Kondogbia. El exRiver visaba desde el inicio que estaría encendido.

Primera que toca Mastantuono y ya lo bajaron. ¡Franco pidió rápido la pelota!



Apenas unos minutos después, tuvo la primera opción clara de gol: tras presionar arriba y ganarle el rebote a su compatriota y compañero de selección argentina, Facundo Medina, avanzó por la derecha y se llevó la pelota para quedar mano a mano con el arquero, también argentino, Geronimo Rulli, y definir, casi sin ángulo. El tiro terminaría en el palo y, luego, el tercer argentino que tiene el equipo francés, Leonardo Balerdi, despejó la pelota.

Tras chocarse al arquero, Mastantuono se quedó reclamando penal desde el suelo, que ni el árbitro principal, el bosnio Irfan Peljto, ni el VAR, a cargo del holandés Dennis Johan Higler, vieron para sancionar.

¡QUÉ CERCA ESTUVO FRANCO! ¡MASTANTUONO PRESIONÓ, GANÓ Y TUVE UNA CHANCE CLARÍSIMA!



El gol llegó primero para el equipo francés, a manos de estadounidense Timothy Weah, tras asistencia del inglés Mason Greenwood, que sorprendían a los 22 del primer tiempo. Aunque la alegría no les duraría mucho: tras una nueva falta de Kondogbia en el área, esta vez al brasileño Rodrygo, Kylian Mbappé empató de penal, poniendo el 1-1 en el marcador.

Y, envalentonado, Real Madrid fue a buscarlo de la mano de Mastantuono. En una jugada desde la izquierda, Rodrygo se la tocó al argentino, que rápidamente hizo la pared con el número 10 francés y, tras gambetear a dos y tirarla larga a un tercer defensor, no logró definir ante Rulli, que salió rápido a quedarse con la pelota.

Y todavía en el primer tiempo, dejaría una perla más: un caño con su pierna menos hábil por la derecha a Kondogbia —que sufrió a los delanteros del Madrid— pero que terminó en un centro exigido contra la línea, que nadie llegó en el segundo palo a conectar.

Sobre el final, casi en tiempo cumplido, tuvo la chance de pasar a ganar el partido, pero la desperdicio. Mbappé lo habilitó dejándolo solo contra el arquero, pero tras la definición de primera de zurda, Rulli le negaría su primer gol con el equipo blanco. Tras la chance perdida, se agarró la cabeza y su cara transmitía frustración.

¡NOOO FRANCO! ¡MASTANTUONO SE LO PERDIÓ Y RULLI TAPÓ!



Su partido terminó a los 14 minutos del segundo tiempo, pero con una particularidad: cuando estaba por salir reemplazado, el entrenador salió disparado a pausar el cambio. ¿El motivo? Había hecho un cambio en el primer tiempo, el histórico Daneil Carvajal entraba por la lesión del lateral derecho Trent Alexander-Arnold a los tres minutos. Y, para no quedarse sin ventanas, prefirió esperar y hacer dos cambios en vez de uno solo.

¿TE ARREPENTISTE, XABI? Alonso iba a sacar a Mastantuono, pero... ¡SALIÓ CORRIENDO DEL BANCO Y FRENÓ EL CAMBIO!



La aventura de Franco Mastantuono en la Champions League duraría hasta el minuto 63′, donde —ahora sí— fue sustituido por el marroquí Brahim Díaz, su reemplazante natural, ante los aplausos del Santiago Bernabéu. Cansado por el despliegue que acostumbra en el campo de juego, se retiró con un buen partido en líneas generales, que le faltó el gol, ya que las ocasiones las tuvo.

APLAUSOS DEL BERNABÉU PARA FRANCO: ahora sí, Mastantuono salió reemplazado en Real Madrid. Pasó su debut en la #ChampionsLeague.



Real Madrid se puso arriba en el marcador, finalmente, y dio vuelta el resultado inicial, tras otro penal de Mbappé bien ejecutado al palo derecho de Rulli. La sanción vino tras una mano de Medina que el árbitro no dudo en sancionar.

De esta forma, los españoles vencieron 2-1 en su debut en la Champions League. Franco Mastantuono, que tuvo incidencias varias durante el encuentro, salió luego de un buen partido, que le faltó únicamente el gol. Ahora volverá a ver acción por la máxima competición europea a fines de septiembre, en un complicado viaje de visitante para enfrentar a Kairat Almaty de Kazajistán.

Resumen de la victoria de Real Madrid