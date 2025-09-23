Franco Mastantuono marcó un golazo en Real Madrid y se inscribió en la historia de la Casa Blanca

Un momento inolvidable para Franco Mastantuno. Un registro que será imborrable para su carrera. Finalmente el ex atacante de River logró abrir su cuenta personal anotadora en Real Madrid, quemando el arco de Levante, por la liga de España. Como parece estar signado para dejar una huella profunda en el mundo del fútbol, la conquista le permitió al argentino convertirse en el cuarto jugador entre los más jóvenes en marcar un gol en la Casa Blanca, y justo un 23 de septiembre, el mismo día en que, en 1953, debutó en el club merengue Alfredo Di Stéfano.

Venía buscándolo. Quería su primer festejo en Real Madrid, que se le negaba. Incluso en este encuentro, en el que hizo vibrar el travesaño con un zurdazo. Pero sobre los minutos finales del primer tiempo Mastantuono consiguió debutar en la red como jugador del club más exitoso de la historia tras recibir un pase perfecto de Vinícius Júnior. El argentino controló la habilitación, corrió 20 metros con la pelota y, contra todo pronóstico, eligió definir con su pierna menos hábil. El derechazo salió seco, directo al primer palo, y se clavó en el ángulo más cercano, con una precisión quirúrgica.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlggvMVvsR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

El argentino, de apenas 18 años, firmó así su primer tanto con la camiseta del conjunto merengue y estiró la ventaja sobre Levante a 2-0, en una noche que quedará marcada en su trayectoria.

Rápidamente medios españoles se hicieron eco de la conquista de Mastantuono, que con 18 años y 40 días quedó por detrás de Endrick (18 años y 35 días), Raúl González Blanco (17 y 131) y Alberto Riera (17 y 111) en la lista de anotadores precoces de Real Madrid. Marca y As calificaron la conquista como “golazo” y “perla”. Además, resaltaron que el atacante se convirtió en el segundo jugador de los más jóvenes en marcar en Real Madrid en LaLiga en el siglo XXI, tras Endrick, que marcó contra Real Valladolid en agosto de 2024.

En uno de los titulares del portar del Marca, escribieron: “Mastantuono es un cañón”. Y en el texto, el periodista Juan Ignacio García Ochoa, escribió: “La definición de Franco fue de crack total”. Y agregó: “El argentino firmó una primera parte sobresaliente y tras un disparo al travesaño y otras dos ocasiones firmó un golazo”.

Incluso la cuenta oficial de X de Real Madrid le dedicó algunos posteos al argentino, uno tiene un video con el festejo de su gol y en otro hay una foto en la que está Mastantuono, Mbappé y Vinicius festejando y lo acompaña la frase: “Demasiado gol en una foto”.