Franco Mastantuono y Nico Paz, los chicos que “piden pista” en la selección argentina

La selección argentina recibe este jueves desde las 20.30 a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los focos apuntan a Lionel Messi, que afrontará su último compromiso oficial en el país antes de la Copa del Mundo, pero también está la posibilidad de que jóvenes como Franco Mastantuono y Nicolás Paz tengan lugar en el equipo titular, como parte del recambio que atraviesa el equipo campeón del mundo.

En la antesala del duelo en el estadio Monumental, el entrenador Lionel Scaloni valoró el rendimiento de varios jugadores que se integraron al plantel y que podrían no solo tener minutos, sino jugar desde el inicio. “Siempre intentamos sumar algún chico, sin desvirtuar nada. El equipo está en condiciones de hacer ciertos retoques con algunos chicos que piden pista”, aseguró el técnico campeón del mundo.

Justamente, los nombres que mencionó y que podrían entrar el jueves como titulares, son dos juveniles que juegan en posiciones similares a la del 10, casi como preparando el terreno para un futuro inevitable sin Messi. Uno de los nombres que genera más expectativa es el de Franco Mastantuono. El juvenil surgido en River, con 18 años cumplidos recientemente, ya fue titular en dos partidos en Real Madrid desde su llegada.

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, dos de los juveniles que forman parte del recambio en la selección argentina @Argentina

Ahora, con la Albiceleste, donde se presentó este año y se convirtió en el debutante más joven en la historia de la selección, busca seguir sumando minutos (acumula solo seis con la mayor). “Lo veo bien, su club lo está llevando de una manera positiva. Hemos hablado con él también para saber cómo se encuentra. Puede ser una posibilidad”, reveló Scaloni durante la conferencia previa.

En una situación similar se encuentra Nicolás Paz, formado en Real Madrid, y actualmente jugador clave en Como, de Italia, que también tuvo participación en la última doble fecha de eliminatorias. Con 20 años, el nacido en España fue convocado por primera vez en 2024 —aportó una asistencia en su debut— y este año afrontó un partido como titular (ante Chile, el mismo partido donde jugó Mastantuono).

“Ambos pueden formar parte del equipo, es una de las ideas que tengo en la cabeza y recién hoy la terminaremos de cerrar. Pero la única forma de definirlo es verlos dentro de una cancha”, señaló el oriundo de Pujato. Aunque, añadió: “Sin olvidarnos de la edad que tienen. Pase lo que pase, después de los partidos, valorar que son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.

“Tiene mucha calidad y espero siga creciendo. No había nacido cuando yo debuté en Primera“, declaraba entre risas Messi sobre Paz, tras el partido ante Bolivia el año pasado como local. “Tiene una gran cabeza, entiende perfectamente el juego y espero que siga así. Creo que él en este equipo se va a sentir cómodo porque tenemos mucho la pelota, y él creció con eso", finalizó.

Scaloni también hizo referencia a las dificultades que implica rotar en una selección consolidada: “Siempre se hace difícil hacer cambios en el equipo porque no es fácil sacar a unos y poner a otros. Pero es la única manera de ver si aquellos chicos que merecen una oportunidad están listos para vestir esta camiseta”. Más allá de los discípulos fijos de un proceso que ya lleva siete años, el DT admitió: “Estamos abiertos a que, si vemos que un jugador tiene condiciones, darle la oportunidad, sobre todo si nos puede aportar. No miramos la edad, ni donde juegan, ni nada por el estilo. Si creemos que van a sumar, los metemos”.

En ese contexto de transición meditada, otro nombre que aparece con fuerza es el de Thiago Almada. A los 24 años, suma 10 partidos, cuatro goles y una asistencia en la selección mayor, y es cada vez más considerado por el cuerpo técnico.

Thiago Almada entró en los minutos finales del último partido y convirtió el gol para evitar la derrota. Gustavo Garello� - AP�

Almada pelea por un lugar en el equipo titular y hoy corre con ventaja sobre Lautaro Martínez para ocupar el tercer lugar en ataque, acompañando a Lionel Messi, único confirmado por el entrenador en el equipo titular mañana, y Julián Álvarez.

“Es un partido que, por lo que ya declaró Leo, será emotivo y especial. Si es verdad que será su último partido en el país por Eliminatorias, hay que disfrutarlo, como siempre digo. Es un placer tenerlo”, afirmó el DT en conferencia, aunque prometió que hará todo lo posible para que no sea así, abriendo la posibilidad de algún amistoso en la Argentina previo al Mundial.

Respecto a la formación probable, el once inicial mantendría la base del equipo campeón del mundo, con Emiliano Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico en la defensa, con Nicolás Otamendi que, si bien no entrenó ayer, “seguramente juegue”, afirmó Scaloni. En el mediocampo, con Enzo Fernández suspendido —también en la última fecha ante Ecuador—, todo indicaría que Leandro Paredes y Rodrigo De Paul serían fija.

La duda pasa por la presencia de Alexis Mac Allister, que se demoró tras perder su vuelo, y el propio entrenador aseguró que es difícil que juegue: "Alexis llegó tarde y no creo que juegue porque casi no se entrenó“. En su lugar, podría entrar Giovani Lo Celso o los propios juveniles, Mastantuono y Paz.

Con el pasaje a la Copa del Mundo ya asegurado, la Argentina enfrenta este encuentro con la mirada puesta en el futuro. Y en ese futuro, además de Messi, hay varios chicos que piden pista y en los que Scaloni empieza a depositar la confianza.