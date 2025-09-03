Dibu Martínez, dudas y desafíos: sin pase en Europa y por más vallas invictas en la selección

Hay cosas que el dinero no puede comprar. Emiliano Martínez lo sabe: en Inglaterra no quisieron pagar lo que vale, pero Argentina vuelve a recibirlo con los brazos abiertos. Este martes, el arquero campeón del mundo celebró sus 33 años. En la selección, en la que pasó la mejor etapa de su carrera, vivió los últimos cuatro cumpleaños. Tal vez por eso el destino quiso que el festejo fuera en Ezeiza, rodeado de sus compañeros, muchos de ellos, ya amigos, con el buzo celeste y blanco y a la espera de un nuevo partido en casa, el último oficial antes del Mundial, en el que Dibu intentará seguir agigantando su leyenda y conseguir el regalo que más disfruta: mantener la valla en cero.

No fueron días fáciles para el marplatense. Figura indiscutida de Aston Villa, estaba a punto de cumplir uno de sus sueños: atajar en Manchester United, uno de los clubes más grandes del Viejo Continente. El domingo ni siquiera estuvo en el banco en la derrota de Aston Villa por 3-0 frente a Crystal Palace, convencido de que su pase a los Diablos Rojos estaba a punto de concretarse. Pero todo se frustró.

Manchester no estaba dispuesto a pagar los 35 millones de euros en los que estaba tasado. En Inglaterra cuentan que el club había pensado en un trueque por Jadon Sancho, valuado en la misma cifra, pero el mediapunta británico no aceptó la operación y Manchester no quiso pagar en efectivo. Al final, cuando todo parecía listo para la firma, el United se decantó por el belga Senne Lammens, pagando apenas la mitad del precio.

El marplatense llegó a un acuerdo personal con Manchester United, pero no hubo arreglo entre clubes; ahora debe recobrar protagonismo en Aston Villa. Martin Rickett� - PA Wire�

Con el mercado de fichajes cerrado, Dibu tratará de recuperar su lugar en Aston Villa, club con el que tiene contrato hasta 2029 y que a mediados de julio incorporó al neerlandés Marco Bizot, anticipando la posible salida de Martínez. Para eso, el 23 tendrá ante Venezuela la oportunidad de mostrar su nivel entre los tres palos de la selección, en la que se consolidó como uno de los mejores arqueros del mundo e intentará acercarse al récord de vallas invictas que aún ostenta Sergio Romero. Hasta hoy, Dibu acumula 38 arcos en cero en 55 partidos, contra las 47 vallas invictas de Chiquito en 97 encuentros. En promedio, lo suyo es muy superior: no le marcaron goles en 69% del total de los partidos, mientras que Romero mantuvo inmaculado el arco en 48% del total de los cotejos.

Obsesivo con esa estadística, Dibu tratará de terminar sin goles en contra después de dos partidos consecutivos como local, en los que recibió tantos de Matheus Cunha, de Brasil, y Luis Díaz, de Colombia. Los otros dos goles que sufrió en casa fueron los de Ronald Araújo y Darwin Núñez, de Uruguay, mientras que mantuvo el arco en cero frente a Ecuador, Paraguay, Perú y Chile.

Dibu, este martes, junto a Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y empleados del predio de AFA.

Más allá de lo que implica para la selección, Martínez llega al cierre de las eliminatorias con poca actividad en los últimos meses -un partido en julio y dos en agosto-, pero con números destacados en Aston Villa: en 2025 afrontó 53 encuentros y mantuvo invicta la valla en 15. Ganador del premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo en 2023 y 2024, y único futbolista que lo levantó en dos ocasiones, Dibu integra la nómina también para los premios que entregará el 22 de septiembre la revista francesa France Football. Competirá con otros nueve nominados, entre ellos, Alisson Becker, brasileño de Liverpool; Thibaut Courtois, belga de Real Madrid, y Gianluigi Donnarumma, italiano de PSG (ahora, de Manchester City), señalado por muchos como el máximo candidato.

Este martes, mientras Dibu desayunaba en el predio, Aston Villa publicó un posteo en las redes para desearle feliz cumpleaños. El gesto no pasó inadvertido. Debajo, la opinión de los hinchas sobre su continuidad estaba dividida: 59% votó en favor de que permaneciera en el club, pero otros se mostraron molestos por su intención de emigrar. Además, muchos seguidores de Manchester lamentaron no haberlo incorporado después de tantas semanas de negociaciones. En cambio, en el posteo de la cuenta de la selección predominaron los elogios a un arquero que marcó una época y que, como destacó Ubaldo Fillol, jerarquizó el puesto. También Independiente lo saludó, recordando que jugó en el club hasta 2009.

Admirado por los hinchas y reconocido por grandes referentes del arco, Dibu se convirtió en un símbolo de la selección argentina. Según un relevamiento de la empresa Euromericas Sport Marketing junto a Google y Amazon, la camiseta de Argentina es la segunda entre las más vendidas del mundo, detrás de la de España, con casi dos millones de unidades. Y detrás de la número 10 de Lionel Messi, la más buscada es la 23 de Martínez.

Su situación, de todos modos, encendió una alerta, sobre todo ante la posibilidad de que Dibu no encuentre continuidad en la recta final hacia la Copa del Mundo. Sergio Goycochea, otro ícono del arco albiceleste, expresó su preocupación: “Lo deportivo no tiene discusión. Pero cuando vas a poner 80 palos [los europeos] lo piensan en forma integral. A algunos les gustará y dirán ‘dame a este tipo. Lo quiero así en el vestuario, ganador, extrovertido, que lo manifiesta’. Y por ahí hay otro perfil de entrenador al que no le gusta. Es un jugador de mucha personalidad y hay que ver cómo toda esa cuestión que lo pone en favor en un montón de situaciones que marcan la diferencia, le pega en este momento. Eso es lo único que me da miedo. No es la situación ideal para estar viviendo a 10 meses del Mundial”.

Desde que debutó en la selección, en 2021, Martínez siempre se mantuvo como titular en Aston Villa, equipo en el que también se convirtió en referente e incluso llevó la cinta de capitán en algunos partidos. Para Lionel Scaloni, es clave que sus jugadores lleguen con ritmo a las convocatorias, y más aun en la antesala de un Mundial. Aunque Martínez no parece correr riesgo de perder el puesto para 2026, su situación no es la ideal: al revés de la mayoría, debe destacarse en la selección para consolidarse en su club. Y su primer desafío será este jueves, en un Monumental atestado que no dudará de brindarle su respaldo.