Messi despidió a Mascherano en Instagram Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 10:22

En la misma semana, el fútbol argentino vio despedirse a dos de sus grandes promesas del comienzo del milenio que se transformaron en emblemas: Fernando Gago y Javier Mascherano sintieron que era el momento de ponerle un punto final sus carreras profesionales y decidieron anunciar su retiro. Tras la sorpresiva decisión de Masche, quien anunció que colgaba los botines tras el partido del domingo de Estudiantes frente a Argentinos Juniors, en la mañana del lunes llegó una de las despedidas más sentidas para ambos: la de Lionel Messi.

"Dejan el fútbol dos personas con las que viví y disfruté mucho tiempo y quiero aprovechar para saludarles: Fer, querido, espero que te vaya todo genial. Desde los 17 años que nos conocimos... Fue un placer compartir vestuario en la selección y competir contra vos, ya lo sabés. Ojalá que siga todo bien y puedas seguir cumpliendo tus sueños", escribió primero Leo en una publicación con seis fotos (tres con cada uno de ellos) que repasa vivencias entre Barcelona y la Selección Argentina.

"Y qué decir de Masche, tantos años juntos, viéndonos cada día y compartiendo tanto... Vivimos momentos muy felices y también algunos duros en la cancha tanto en Argentina como en Barcelona. Te venimos extrañando desde que te fuiste. ¡Te deseo todo lo mejor para vos y tu familia siempre!", agregó Messi.

Durante su carrera, el astro rosarino compartió diversos torneos con ambos jugadores en la selección: además de ganar los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y conseguir el subcampeonato del mundo en Brasil 2014, jugaron juntos la Copa América 2007, las Eliminatorias de Sudáfrica 2010, la Copa América 2011, las Eliminatorias de Brasil 2014, la Copa América de Chile 2015 y las Eliminatorias de Rusia 2018, entre otros torneos.

Messi fue compañero de Gago en la selección y rival en el clásico Barcelona-Real Madrid Fuente: Archivo

Además, Messi tuvo a Gago durante cinco temporadas (2007-2011) como rival en el clásico español cuando el ex Boca jugaba en Real Madrid y contó con Mascherano de compañero en Barcelona durante ocho temporadas (2010-2018).

El mensaje de Suárez para Mascherano

Además de ser constantes rivales entre la selección argentina y la uruguaya, Luis Suárez fue compañero de Mascherano entre 2014 y 2018 en Barcelona y generó un gran vínculo afectivo con el mediocampista. Por eso, este lunes también le escribió un emotivo mensaje de despedida en Instagram.

"Ayer se retiró uno de los mediocampistas mas importante de la última década. Un privilegiado haber compartido vestuario contigo no solo como lo gran profesional que sos, sino como lo gran ser humano que sos. Quedate con todos los momentos maravillosos que te dio el fútbol. Sabes que siempre te voy agradecer la forma que me trataste y me recibiste en el Barcelona. Quedate orgulloso que dejás un huella muy grande en el fútbol mundial. Te mando un abrazo grande", publicó Suárezr, agregando tres hashtags: #graciasmasche #simpreunejemplo #luchador.

Conforme a los criterios de Más información