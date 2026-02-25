¿Qué dijo Messi? Las frases más reveladoras de la entrevista con su excompañero

El futbolista de Inter Miami, Lionel Messi, participó de una extensa conversación en el podcast Miro de atrás. La charla con el arquero Nahuel Guzmán permitió un recorrido por aspectos poco conocidos de la trayectoria del deportista rosarino. Messi abordó temas vinculados a su vida privada y deportiva en el marco del estreno de la nueva temporada del ciclo.

Las frases más reveladoras de la entrevista de Lionel Messi

Lionel Messi abordó temas centrales sobre su vida íntima y profesional durante el diálogo con su excompañero en el equipo nacional. Estas declaraciones sintetizan sus pensamientos y vivencias más importantes.

El capitán argentino admitió su arrepentimiento por no haber estudiado inglés durante su juventud

“ Me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado... ¡No haber aprendido inglés de chico!”

y se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado... ¡No haber aprendido inglés de chico!” “Te sentís medio ignorante. Decís: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”

“El fútbol es otra forma de vivir y también te enseña. Te da mucho valor, forma vínculos con gente que se llevan para toda la vida”

“ Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo . Y nada que ver”

. Y nada que ver” “Teníamos el miedo de perder y de no pasar de ronda”

“México es un rival que siempre nos hizo fuerza”

“Con el gol ese nos soltamos, nos liberamos y volvimos al principio, la foto era otra”

“ Diego rompió todas las generaciones y después vos crecés con el Diego, con todos sus videos”

y después vos crecés con el Diego, con todos sus videos” “ Diego va más allá de cualquier cosa ”

” “Nunca debemos dejar de disfrutar de la vida”

“Siempre es un buen día para disfrutar porque no sabemos qué pasará mañana”

"Diego rompió todas las generaciones y después vos crecés con el Diego, con todos sus videos" HO - X80001

Qué dijo sobre su relación con los simpatizantes de México

La tensión con el público del país norteamericano surgió a partir de una interpretación errónea de Saúl Canelo Álvarez en la red social X. El boxeador observó una camiseta mexicana en el suelo del vestuario argentino tras el triunfo en el Mundial de Qatar 2022.

Messi aclaró que los vestuarios funcionan bajo dinámicas propias donde las prendas sudadas terminan en el piso de manera habitual. El delantero aseguró: “Fue una situación normal de cualquier partido, de cualquier vestuario, el que juega un partido y tiene vestuario sabe que es normal”.

El atacante recordó la presión extrema que sintió el grupo antes de aquel enfrentamiento decisivo. El equipo nacional acumulaba un invicto extenso pero la derrota inicial obligó a un triunfo impostergable para evitar la eliminación temprana.

Lionel Messi desmintió el mito sobre su conflictividad con México

El arrepentimiento por la formación escolar

El futbolista de Inter Miami reconoció una cuenta pendiente respecto a su etapa de aprendizaje durante su juventud en Barcelona. El deportista explicó su malestar por el escaso dominio de lenguas extranjeras. Messi señaló: “He tenido tiempo para estudiar inglés y no lo hice, me arrepiento un montón”.

El capitán detalló que el contacto frecuente con figuras internacionales le genera una sensación de incomodidad por esta limitación lingüística. El rosarino enfatizó a sus hijos la importancia de la educación formal y la preparación para el futuro. El jugador rescató que el deporte de alto rendimiento también funciona como un espacio de formación de valores humanos y lazos afectivos duraderos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.