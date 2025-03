Fuerte repudio del gobierno de Brasil por la desafortunada comparación del presidente de la Conmebol

El gobierno brasileño expresó este miércoles su “fuerte repudio” a las declaraciones efectuadas por Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana, realizado el martes por la noche.

Fue debido a la poco feliz expresión pronunciada por Domínguez durante la ceremonia, cuando aseguró que una edición de “la Copa Libertadores sin equipos brasileños sería imposible, como Tarzán sin [la mona] Chita” -la chimpancé que acompañaba a ese personaje en sus aventuras-.

La respuesta no se hizo esperar y llegó de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores -a cargo de Mauro Vieira- con un comunicado en el que afirma: “Las declaraciones fueron efectuadas en un contexto en el que las autoridades de la Conmebol han omitido adoptar medidas eficaces para prevenir actos de racismo”.

“Esto incluye la falta de medidas para combatir la impunidad y promover el castigo a los responsables” , agrega la nota envidad desde el Palacio Itamaraty, que exhorta a la Conmebol y a las federaciones y confederaciones nacionales de Sudamérica a “actuar con decisión para impedir el racismo, discriminación e intolerancia”.

También las invita a “compartir conocimientos y buenas prácticas para aumentar el acceso al deporte para las personas afrodescendientes, los inmigrantes y otros grupos vulnerables”, al tiempo que reitera el compromiso del gobierno brasileño “con las iniciativas para combatir el racismo y cualquier tipo de discriminación”.

Las disculpas de Domínguez y el reclamo que dio origen a la comparación

A raíz de la repercusión que tuvieron sus dichos, Domínguez se disculpó y aseguró: “La expresión a la que apelé es un dicho popular, pero no tuve intenciones de ofender a nadie”, a pesar de lo cual recibió el repudio no sólo de la Cancillería brasileña, sino también del Ministerio de Deportes y de Igualdad racial de ese país.

“En relación con mis recientes declaraciones, quiero expresar mis disculpas. La expresión que utilicé es una frase popular y jamás tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie. La Libertadores es impensable sin la participación de clubes de los 10 países miembros. Siempre he promovido el respeto y la inclusión en el fútbol y la sociedad. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando por un fútbol más justo, unido y libre de discriminación”, dice el descargo completo.

La gaffe del presidente de la Conmebol tuvo origen en una sugerencia que Palmeiras efectuó hace días a otros clubes brasileños para evaluar la posibilidad de no disputar los torneos organizados por esa entidad a modo de protesta porque consideró insuficiente el castigo aplicado a Cerro Porteño (US$ 50 mil dólares de multa- luego de que sus aficionados apelaron a gestos racistas contra un delantero del “Verdao”, Luighi, durante un partido de la Copa Libertadores Sub-20.

“Si la Conmebol no puede frenar este tipo de crímenes y no trata a los clubes brasileños con el respeto que merecen, ¿por qué no considerar afiliarse a la Concacaf?”, había deslizado Leila Pereira en diálogo con TNT Sports Brasil antes del partido ante San Pablo, por el Campeonato Paulista.

“Por retrasos en el inicio de los partidos hay multas de 100 mil dólares. Por bengalas, son 78 mil dólares. Entonces, vean cómo trata la Conmebol este delito de racismo. Me pareció vergonzoso. Tanto es así que ya hemos enviado una carta a la FIFA pidiendo su intervención”, sentenció.

