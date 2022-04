“¿Fútbol? Andá a ver bochas”. El fallido e inesperado debut de Fernando Niembro como periodista de LA NACION

De dilatada trayectoria en los medios de comunicación y también vinculado a la política, Fernando Niembro despierta amores y odios entre quienes siguen sus comentarios en las transmisiones de partidos de fútbol por TV o a través de la radio. No es alguien que pase precisamente inadvertido. Cada frase suya tiene un sello. Se puede coincidir o no, pero su búsqueda es tratar de dejar un concepto. Un estilo por momentos punzante, sarcástico, en otros didáctico, cada fin de semana su trabajo suele encontrar una rápida viralización en las redes sociales. Sea porque habla demasiado, porque se contradice, porque defiende una línea futbolística o, en otros tiempos por “meter bocadillos” relacionados con la política o directamente un PNT, como los de una conocida compañía de seguros para el viajero.

Chiche Niembro con Marcelo Grandío

Simpatizante confeso de Nueva Chicago desde su niñez, por herencia familiar a través de su padre Paulino (fue sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica), hoy Niembro, con 74 años, conserva el espíritu periodístico intacto. Aunque nunca pudo desprenderse del todo del perfil político. Le tocó desempeñarse como Secretario de Medios de la Presidencia de la Nación en 1991, en tiempos de conducción de Carlos Saúl Menem. Su última incursión política con el PRO no terminó bien: encabezó la lista de candidatos a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Frente Cambiemos, pero renunció en septiembre de 2015 por denuncias por contratos de su productora (La Usina) con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, permaneció alejado de los micrófonos durante un tiempo. Hasta que volvió lentamente. Alguna participación en programas de debate futbolero por ESPN, hasta desembarcar como comentarista en los partidos del torneo local, en mayo de 2021, luego de seis años de ausencia. Lo hizo en la pantalla de Fox Sports, acompañado por el Bambino Pons en los relatos, en el encuentro entre Independiente y Huracán. No le toca trabajar en los partidos principales, los de Boca y de River, en los que cada señal tiene su equipo de especialistas ya constituido.

Fernando Niembro en Casa Rosada Fernando Massobrio - LA NACION

Conocido como “Chiche” entre sus amigos y allegados más íntimos, en las últimas horas se viralizó un viejo video en el cual es entrevistado por Marcelo Grandío en el programa “Gritalo en privado”. Y contó una anécdota imperdible de su ingreso, como adolescente, en LA NACION. Sus comienzos en el periodismo deportivo. En la redacción, por ese entonces en la calle San Martín, cerca de Avenida Corrientes, en el bajo porteño, recibió al entusiasta Fernando nada menos que Alberto Laya, una eminencia del periodismo, jefe de la Sección Deportes, maestro de maestros y quien semanalmente escribía una columna, llamada “Mirador Deportivo”, bajo su seudónimo: Olímpico. Luego, la redacción se mudaría cerca de ahí, a Bouchard al 500 (vecino al estadio Luna Park, y más recientemente a Vicente López.

Formador de generaciones de periodistas, Laya, fallecido en 1996, frenó los ímpetus arrolladores de Niembro, provocándole una enorme desilusión con su primera tarea en la redacción. El “novato” se frotaba las manos pensando en qué partido de fútbol comentaría en su debut en las páginas de LA NACION y cuando preguntó, se llevó un golpazo con la tajante respuesta. “¿Alberto, a qué cancha voy?”, indagó Niembro. “¿Cancha? Noooo, usted no tiene partido. Usted va a hacer natación en aguas abiertas”, le respondió Laya. “Y me mandó a la costanera, a ver una prueba en la que se tiraban desde el monumento a Lola Mora, 10 o 20 personas, que nadaban, iban hasta una boya, tocaban la boya y volvían. Y yo iba en un bote al lado, mirando cómo nadaban”, dijo Niembro.

La anécdota de Niembro

Anécdota Niembro

Que continuó con su historia. “Cuando vine, dije ‘bueno, no me dio un partido, pero me lo va a dar la próxima, porque la crónica que voy a hacer de este ida y vuelta nadando hasta la boya va a ser extraordinario’. Cuando llegué, llegué agitado, iba a escribir mi primera nota, la iba a escribir en LA NACION. Y le pregunté ‘¿cuánto espacio tengo?’. Me respondió ‘media carilla’. Cuando al otro domingo fui con expectativas para hacer un partido, la misma situación. Y me mandaron a hacer bochas... las lisas le habían ganado a las rayadas”.

El tiempo ha transcurrido, pero Niembro jamás olvidó aquella charla con Alberto Laya y el curioso comienzo de su carrera periodística que, claro está, no fue como lo había imaginado.