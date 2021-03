Los jugadores de Independiente de Neuquén se vieron perjudicados por el árbitro del partido y sobre el final corrieron a la terna arbitral Crédito: Captura TV

El Torneo Regional Amateur de fútbol llegó a su fin este domingo. Los cuatro ascensos al Federal A que brindaba la competencia del interior del país quedaron en manos de Racing de Córdoba, Independiente de Chivilcoy, Ciudad de Bolívar y Gimnasia y Tiro de Salta. Pero una vez más, los logros obtenidos quedaron manchados por escándalos arbitrales y la violencia contra algunos jueces. Los hechos se produjeron con los jugadores de Ben Hur de Rafaela, que terminaron corriendo a los árbitros, y algo similar sucedió con los integrantes del plantel de Independiente de Neuquén.

En la ciudad de Carmen de Patagones, quien conquistó el ascenso fue el equipo de Marcelo Tinelli. Ciudad de Bolívar se llevó la victoria por 3 a 0 frente a Independiente de Neuquén. Sin embargo, todo quedó empeñado por lo sucedido sobre el final. Personas vinculadas al conjunto neuquino entendieron que fueron perjudicados por los jueces del encuentro y por este motivo invadieron el terreno de juego y le pegaron al referí y al segundo asistente. La policía tuvo que aparecer para calmar los ánimos.

Racing de Córdoba, uno de los históricos del fútbol del interior, avanzó al Federal A al derrotar a Ben Hur de Rafaela por 2 a 1 en San Francisco. Un penal inexistente y varias jugadas más en contra del equipo rafaelino que se dieron durante el encuentro causaron mucho enojo en el equipo perdedor. Varios de sus futbolistas terminaron corriendo al árbitro del partido Joaquín Gil y a sus asistentes. Incluso, algunos jugadores le pegaron a los asistentes Santiago Banegas y Milton Ayala.

Los problemas con los arbitrajes del domingo no se terminaron allí. En General Pico, también el fútbol se vio manchado por el escándalo de los jueces. Una insólita expulsión y un gol en offside hicieron que los jugadores de FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) de Mendoza explotaran contra los árbitros. En este partido, Independiente de Chivilcoy ganó por 2 a 0 y se quedó con el ascenso a la tercera categoría más importante del ascenso en el futbol del interior.

Las designaciones arbitrales de todo el fútbol del interior tienen un responsable: Gustavo Bassi, ex referí de primera división, es actualmente el Presidente del Departamento Arbitral del Consejo Federal de AFA y no es la primera vez que, bajo su mandato, existen escándalos arbitrales. Incluso, con denuncias de hasta algunos árbitros como sucedió en 2010, cuando Marcelo Arredondo, un árbitro del por aquel entonces Torneo Argentino A, denunció que el ex referí le "sugirió" que favoreciera a Juventud Unida de San Luis en un partido ante Maipú de Mendoza.

El próximo Torneo Federal A comenzará el próximo 28 de marzo y se extenderá hasta el mes de noviembre. La competencia no se interrumpirá durante la Copa América y de la misma participarán 32 equipos. Mientras, todavía se desconoce el formato del campeonato. La idea es continuar con el esquema del torneo anterior con equipos divididos en dos zonas: Norte y Sur. Otra de las alternativas tiene que ver con cuestiones económicas y algunos clubes prefieren dividir a los participantes en tres o cuatro zonas, y así reducir costos por los viajes.

