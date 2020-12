Ignacio Rivero, del Cruz Azul, hace un gesto luego del 4to. gol de Pumas convertido por Juan Pablo Vigón. Crédito: REUTERS/Henry Romero

7 de diciembre de 2020 • 15:14

Pumas de la UNAM logró la hazaña de vencer 4-0 a Cruz Azul, en el estadio Olímpico Universitario, por el partido de vuelta de las semifinales del torneo Guardianes-2020 (ex Apertura-2020) del fútbol mexicano y se clasificaron para la final, ante León. Lo llamativo es que en el partido de ida Cruz Azul había triunfado 4-0, la eliminatoria quedó empatada (4-4) en el marcador global, pero Pumas avanzó a la definición por su mejor posición en la tabla en la fase regular: fue segundo y, el equipo cementero, cuarto.

La remontada de los "felinos universitarios" comenzó a tomar forma apenas al tercer minuto de partido con el 1-0 anotado por el argentino Juan Ignacio Dinenno. El 2-0 también lo marcó el rosarino Dinenno (ex Racing, Temperley y Aldosivi) con una media vuelta en el área a los 37 minutos. La jugada fue anulada en un principio por un aparente fuera de juego, pero el gol fue validado instantes después tras la revisión del VAR.

El paraguayo Carlos González puso el 3-0 a los 41 minutos y faltaba un minuto para el final del partido cuando el mexicano Juan Pablo Vigón sentenció el resonante 4-0. "Nunca nos den por vencidos, esa es la enseñanza que hoy dejamos. Quisiera un poco más de respeto para los jugadores, a mí sí me pueden castigar. A esos que se anticiparon a la final Azul o los oportunistas que dijeron que este equipo no tenía garra, me gustaría que tuvieran un poco más de respeto por el futbolista de Pumas", dijo el DT argentino de Pumas, Andrés Lillini.

Para Cruz Azul representó un impacto anímico profundo, ya que además ocurrió cuando se cumplen 23 años de no poder levantar el título de la Liga. Su último campeonato fue contra León, en 1997. El primer finalista del campeonato mexicano se había definido el sábado: el León (el atacante argentino Emmanuel Gigliotti fue suplente) venció por 1-0 a Guadalajara y se impuso en la eliminatoria con marcador global de 2-1.

