Agosto de 2009. La AFA, reunida de urgencia en Ezeiza, habla de un "cambio en las reglas del juego". Y rescinde el contrato con Televisión Satelital Codificada (TSC), una empresa de Torneos y del Grupo Clarín que tenía los derechos de TV del fútbol argentino.

Octubre de 2020. Otra vez en Ezeiza, los dirigentes de la Liga Profesional y la AFA deciden que Fox Sports no sea más dueña del 50% de las transmisiones del fútbol. No dan los motivos en público, pero en la única carta documento que la AFA le mandó habla de una falta de comunicación: no haber precisado que Fox había sido comprada por Disney y que había iniciado su proceso de fusión en el país con ESPN.

Once años después, la historia se repite.

Marcelo Tinelli, Matías Lammens y Claudio Tapia, en Ezeiza: otro día polémico para el fútbol argentino. Crédito: @afa

En abril de 2017, Fox era una marca líder en noticias deportivas y le aseguraba a los clubes un tratamiento VIP para los partidos del fútbol argentino. Transmisiones con la última tecnología y periodistas reconocidos, en un convenio firmado junto a TNT Sports con la fórmula 5+5: tenía una opción de renovación en 2022. Pero en el mundo pasaron cosas: Fox Sports, que era sinónimo de deportes, ahora es del Ratón Mickey (o sea, Disney). Y la marca deportiva de Disney es ESPN, por lo que aquel sello de calidad ahora es historia.

Esa metamorfosis de Fox, que terminó con la mayoría de sus periodistas en ESPN, es la que les dio el pie a los dirigentes para tomar una medida jugada: cancelar un contrato firmado. Fue en una reunión convocada de apuro y que ni siquiera tuvo orden del día. Y que carece de validez legal porque no era ni comité ejecutivo ni Asamblea. Es más, hubo tres clubes que ni siquiera estuvieron: Boca, River y Estudiantes de La Plata. Talleres apareció, pero combatió la decisión con la poca voz que le dejaron. Al final del encuentro hubo aplausos para Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, presidentes de la AFA y de la Liga Profesional, respectivamente, "por las gestiones realizadas". Un directivo confirmó la noticia fuera de micrófono: "Sí, nos vamos con Turner". Turner es TNT Sports. Ya hay una primera reunión en agenda: será el lunes, a las 14, en la AFA.

Julio Grondona, al menos, fue más prolijo. Canceló el arreglo de la AFA con TSC como dicta la ley: mediante una reunión de comité ejecutivo. Lo de ayer tuvo tanta informalidad que cada club que apoyó la cancelación debe refrendarla por escrito por correo electrónico a la AFA, como si fuera un documento oficial.

"Todo esto es poco serio", dijo una fuente de los clubes grandes

Los presidentes de Boca y River, que fueron copiados en la convocatoria y estaban al tanto de la reunión, se comunicaron a primera hora de ayer y, como sucede desde hace meses, llegaron a una conclusión conjunta: no ir a Ezeiza. Y acordaron armar un comunicado de prensa explicando por qué no asistieron a la reunión, realizada dos horas antes del sorteo de la Copa Liga Profesional. "Todo esto es poco serio", dijeron cerca de uno de los dos clubes.

Ameal y D´onofrio, presidentes de Boca y River, en desacuerdo con la decisión tomada contra Fox. Fuente: LA NACION

En rigor, las dos instituciones más importantes del fútbol argentino vienen a los tumbos con la AFA y la Liga Profesional desde hace rato. En el último tiempo habían estado en desacuerdo (ambos) con el manejo que tanto la AFA como la Liga habían hecho de la venta de los derechos internacionales. Boca y River abogaron por una licitación abierta o, como mínimo, una compulsa de precios. La AFA impulsaba una contratación directa. Al final, se armó un pliego, que los interesados debían comprar pagando un precio en dólares. Pero la compulsa quedó desierta. La AFA y la Liga Profesional, o sea Tapia y Tinelli, volvieron con Torneos, que tenía hasta ahora la explotación internacional. Ameal y D'Onofrio perdieron.

"Tras los anuncios de la AFA de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River y Boca comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", dice el comunicado conjunto de Boca y River. Se quejan porque estuvieron al margen de todas las charlas, cuyos interlocutores principales fueron Tapia, Tinelli y Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la presidencia de la AFA.

Al escenario actual le falta un protagonista principal de la historia de 2009: el gobierno nacional. Desde el Poder Ejecutivo juran y perjuran que ellos no tuvieron "nada que ver" con el divorcio Fox-AFA. "No parece ser ahora el mejor momento para meterse y ponerse a transmitir partidos. La situación AFA-Fox-TNT no es la mejor", contó la semana pasada un informante del Gobierno. "Vamos a ver cómo se resuelve y evaluaremos cómo seguir", amplió la fuente.

El Gobierno quiere parte del fútbol por TV abierta desde antes de que comenzara la pandemia. "Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol", dijo Alberto Fernández en marzo, cuando todavía la pelota rodaba y el coronavirus no era epidemia en el país. Mientras Fox hizo silencio, TNT Sports le respondió con una frase que pudo ser interpretada como un gesto: "Nuestra voluntad es ayudar".

Fernández, futbolero de ley e hincha fanático de Argentinos, era el jefe de gabinete en febrero de 2008, cuando el gobierno de Néstor Kirchner firmó con Torneos y Competencias y el Grupo Clarín un contrato para que la TV Pública, presidida como hoy por Rosario Lufrano, pudiera transmitir el partido de los viernes del fútbol de primera. Fue el germen de lo que año y medio más tarde sería el Fútbol Para Todos.

Anoche, en el Gobierno estimaban como "difícil" que pudieran resolver todas las cuestiones logísticas para poder comenzar a transmitir el 30 de octubre, con el regreso de los partidos por los puntos. "Si no se puede, será en 2021", agregaron. Las charlas con TNT Sports, empresa con la que, al igual que la AFA, tienen una buena relación, llegarán a buen puerto. Al igual que con Torneos, la productora que se sigue ocupando por contrato de los camiones de exteriores y de poner un partido del fútbol premium al aire. Todavía no está definido es si esos partidos de la TVP serán exclusivos o también se verán por TNT.

La televisión es fuente de grandes ingresos para el fútbol nacional, y también de desencuentros. Fuente: Archivo

Quienes siguieron la evolución de los pagos del contrato de la TV dicen que "no hubo ningún atraso" que justifique una salida anticipada por parte de la Liga y de la AFA. Mientras tanto, Fox espera la notificación oficial de la determinación que tomaron ahora los dirigentes, y que debería ser refrendada por algún órgano oficial de gobierno de la AFA, como el comité ejecutivo. Hace unos días pagó su parte del contrato correspondiente al mes de octubre. Con los argumentos legales evaluará los pasos por seguir. Un dato: Fox y TNT Sports pagaban, cada una, $3000 millones al año. "Sabemos que se viene un juicio multimillonario", asumió una alta fuente de la AFA. Pero, al instante, añadió un número: "Esto es lo mejor para los clubes, que recibirán US$150 millones más". Es una cifra imposible con el contrato actual, por lo que la AFA aspira a renegociarlo por más dinero con TNT Sports. Y la empresa querrá aumentar su duración. Tal vez, hasta 2027.¿Qué incumplía Fox para que la AFA y la Liga Profesional decidieran apartarlo?

La AFA sostuvo que le mandó una carta documento a Fox, ahora controlada por Disney, como ESPN. Desde esta empresa, sin embargo, negaron haberla recibido. El texto de la misiva hablaba de un relegamiento del fútbol argentino dentro de una "colección de eventos deportivos". Es decir que la AFA le criticaba a Fox que hubiese despojado de programación a sus señales y que el fútbol argentino no tuviera el protagonismo que sí tenía en 2017, cuando se firmó el contrato. Según la AFA, la empresa nunca contestó la carta, lo cual tensó todavía más la relación. Que este viernes se quebró para siempre.

