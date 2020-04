Fútbol en Tayikistán: las curiosidades de una Liga inmune al coronavirus

Alisher Dzhalilov, simpatizante de Real Madrid y admirador de Messi; figura de Istiqlol Dushanbé, el equipo más poderoso de la Liga Crédito: Twitter

La pantalla del Smart TV encendida y frente a ella, deseosos de mirar un partido de fútbol, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Roberto Lewandowski y Mohamed Salah. La escena no es real, responde a la caricatura con la que la Federación de Fútbol de Tayikistán promocionó el inicio del campeonato, el pasado 5 de abril. Un día antes se había definido la Supercopa, que fue a manos del poderoso Istiqlol Dushanbé , tras superar 2-1 a FK Khujand; la curiosidad resultó la gran cantidad de operadores de televisión que se comunicaron con la Federación para retransmitir el partido: las apuestas, la razón del desmedido interés.

El fin de semana se disputará la tercera fecha de la Vysshaya Liga , destacándose el partido entre Kathlon e Istiqlol Dushanbé, los dos equipos que se impusieron en las jornadas anteriores. En tiempos en que el mundo sufre los estragos de la pandemia mundial de Covid-19, que ya causó 132.276 muertos, este país de Asia Central se ofrece inmune al coronavirus y con Nicaragua y Bielorrusia forman el triángulo de federaciones que hacen circular la pelota.

El contraste que se vive en Tayikistán es tan inmenso como el que enseña su certamen de fútbol frente al resto de las ligas del planeta. Exintegrante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se independizó en 1991 -su fecha patria es el 9 de septiembre- y junto a Kirguistán tiene la economía más pobre de los países que conformaban la URSS. En el territorio que se reparte entre montañas y planicies habitan 9 millones de personas. Dushanbé es la capital y la religión musulmana es profesada por el 90% de la población; el dialecto tayiko, del persa, es la lengua oficial -también se habla ruso y uzbeko- y la moneda es el somoni. El presidente Emomali Rahmon gobierna desde 1992 y cinco años después de asumir firmó el cese del fuego para detener la guerra civil que se desencadenó tras la declaración de la independencia; el conflicto dejó 100 mil muertos y más de un millón de refugiados. En 2016, después de enmendar en dos oportunidades la Carta Magna para ser reelecto, logró mediante un referéndum popular la habilitación para la reelección indefinida.

La caricatura con la que la Federación de Fútbol de Tayikistán promocionó el inicio de la Vysshaya Liga

El 23 de marzo pasado, Rahmon desestimó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y obligó a la población a participar de fiestas multitudinarias para celebrar que el coronavirus no perforó sus límites, los que comparte con China -casi 500 kilómetros de frontera-, Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y Pakistán. Sin casos reportados, el fútbol es utilizado como un entretenimiento para suavizar las medidas de aislamiento que se pusieron en marcha en febrero de modo preventivo; los partidos se jueguen sin público, aunque rara vez un estadio tiene colmada su capacidad. Para los tayikos, la propuesta es válida para hacer visible al país y la idea se resolvió de manera familiar: Rustam Emomali , de 32 años, es el alcalde de Dushanbé y el presidente de la Federación de Fútbol; también el hijo mayor de Rahmon y principal candidato a suceder a su padre en el poder.

El reinado de Istiqlol Dushanbé

Diez equipos participan de la Vysshaya Liga, un torneo que se creó en 1992 y en el que no hay descensos. Istiqlol Dushanbe es el máximo ganador, con ocho coronas: la primera, en 2010; también firmó ocho títulos de Copa y de Supercopa y es el club con más sustento económico, con el apoyo de una empresa que embotella agua y destila vodka. En el estreno de la temporada, el múltiple campeón vapuleó 7-0 a Dushanbe 83.

Manuchekhr Dzhalilov , de 29 años, es su capitán, figura y se anotó con un póquer de festejos en el debut. Jugó en equipos de ascenso de Rusia, desde 2008 a 2015, y llega para cumplir su segundo ciclo en el club, luego de un recorrido por el fútbol de Indonesia. Comparte plantel con sus primos Alisher Dzhalilov -volante, jugó en los seleccionados juveniles de Rusia y desde el año pasado, después de recibir la autorización de la FIFA, defiende a la selección de Tayikistán-, y el lateral Iskandar Dzhalilov , que también deambuló por las ligas de Rusia, Rumania y Bulgaria.

Ekhson Pandzhshanbe y Bakhtiyor Choriev, en el partido entre Istiqlol Dushanbé y FK Khujandque, que definió la Supercopa Fuente: Reuters

Sin resistencia prácticamente en la última década en la Vysshaya Liga, la suerte no es la misma en la AFC Champions League . En enero pasado fue eliminado, tras el cobro de un dudoso penal en contra, por Al Ahli, de Arabia Saudita, y no se clasificó para la zona de grupos, una instancia de la que ningún club de Tayikistán logró ser parte; como consuelo disputará la AFC Cup [la Copa Sudamericana o la Europa League], certamen que ganó en 2012.

El reinado de Istiqlol Dushanbé reemplazó al de Regar-TadAZ Tursunzoda , campeón de 2001 a 2008. Las Águilas de Khujand , denominadas de esa manera porque en el escudo llevan un águila, se financian a través del apoyo de la mayor compañía productora de aluminio tayika. Deportivamente, además de los títulos, tiene el récord de ser el único club que jugó siempre en la Vysshaya Liga, desde su creación en 1992. Su presidente, Rajabboy Ahmadzoda, también es el presidente del cuerpo ejecutivo del poder estatal de la provincia de Sughd, una de las cuatro divisiones territoriales en las que se divide Takiyistán.

De los gestos para España a Messi

El fútbol une a las personas, a las familias, a los países. En días de pesadumbre y dolor que paralizan al mundo, Tayikistán utilizó el partido que protagonizaron FC Lokomotiv Pamir y Dushanbé 83, en el Lokomotiv Stadium, para enviarle un mensaje de apoyo a los españoles, que junto a los italianos son los más afectados en Europa por la expansión del brote de coronavirus. "Stray Strong, Spain. Yajikistan is praying for you" (Mantente fuerte, España. Tayikistán reza por ti), se pudo leer en los carteles de publicidad.

Un gesto para el recuerdo: el magnífico gesto del fútbol de Tayikistán para España

En el juego con CSKA Pomir Dushanbé, Alisher Dzhalilov rezó junto a sus compañeros tras marcar el 1-0 y más tarde señaló que su oración era para los españoles. "Sabemos que somos uno de los pocos países que todavía están disfrutando del fútbol y pensé en enviar en estos tiempos difíciles un mensaje de apoyo. Nos solidarizamos con todo el mundo, pero tengo un sentimiento especial por España. Me encanta el fútbol español. Simpatizo por Real Madrid, me gustan Benzemá, Hazard y Kroos, pero también admiro a Messi y a Luis Suárez, de Barcelona", reveló a la agencia EFE. Sobre la rareza de ser una de las tres ligas que no pararon la actividad, el volante expresó: "Mientras las autoridades nos permitan jugar, es siempre un placer jugar al fútbol. La salud es lo más importante en la vida, pero afortunadamente todavía estamos en condiciones de poder jugar y disfrutar".

En la actualidad, 42 jugadores extranjeros militan en el campeonato. Los uzbekos son mayoría, con 20 representantes, mientras que es llamativa la presencia de 12 africanos -10 ghaneses y dos cameruneses-; apenas seis europeos, repartidos en cuatro bielorrusos, un serbio y un ruso; también ocupan plazas dos iraníes, un kirguís y un turkmeno.

La Sub 17 escribe la historia

Los Leones Persas es la denominación que recibe la selección de Tayikistán, que nunca logró clasificarse a una Copa del Mundo y tampoco a la zona de grupos de la Copa de Asia. Actualmente, ocupan el puesto N° 121 del ranking de la FIFA. En juveniles, sin embargo, la Sub 17 jugó dos mundiales: Corea del Sur 2007 y Brasil 2019. En las dos participaciones logró una victoria en el debut: 4-3 frente a Estados Unidos, en la cita asiática, donde cayó por penales con Perú en los 8avos de final; 1-0 sobre Camerún, el campeón africano, en Sudamérica.

Jonibek Sharipov y Franco Orozco, en una escena del partido entre Tayikistán y Argentina, en el Mundial Sub 17 de Brasil 2019

La Argentina estuvo en el camino de Tayikistán en la aventura brasileña. El equipo que condujo Pablo Aimar se impuso 3-1, con dos goles de Franco Orozco y el restante de Matías Godoy, en el partido que cerró el Grupo E. Con la derrota, los tayikos quedaron eliminados, ya que venían de ser vapuleados 5-1 por España. Una de sus figuras, sin embargo, fue Amadoni Kamolvo, un habilidoso extremo izquierdo que esta temporada hizo su debut en Istiqlol Dushanbé.