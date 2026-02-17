Galatasaray venció 5-2 a Juventus en los playoffs de la Champions League: un partido de locos
En Estambul, un desarrollo cambiante culminó con una goleada para el equipo local, en el que ingresó Mauro Icardi
- 3 minutos de lectura'
En el arranque de los playoffs de la Champions League, Galatasaray derrotó como local a Juventus por 5 a 2 en un partidazo y viajará a Italia para el desquite del próximo miércoles con una ventaja tranquilizadora. Icardi ingresó a los 32 de la segunda etapa, pero no marcó ningún tanto. En “el infierno de Estambul”, como se llama en Europa habitualmente al clima que se vive en los grandes partidos de copa, el partido le hizo honor a esa denominación.
Los turineses, que ganaban al descanso 2-1, se hundieron en la segunda parte y quedaron contra las cuerdas antes del partido de vuelta, la próxima semana.
Aprovechando un mal control de Kenan Yildiz en un saque de banda en el mediocampo italiano, los turcos abrieron el marcador en el minuto 15 gracias a Gabriel Sara (1-0) en su primera acción verdaderamente peligrosa.
La reacción de los Bianconeri fue inmediata: al minuto, los hombres de Luciano Spalletti igualaron gracias a Teun Koopmeiners (16′), que empujó a puerta vacía un cabezazo potente de Pierre Kalulu rechazado por el guardameta turco Ugurcan Cakir.
Privada en ataque de Jonathan David, Dusan Vlahovic y Arkadiusz Milik, la Juve volvió a contar un cuarto de hora después con su mediocentro defensivo neerlandés, autor de un zurdazo potente a la escuadra (32′) tras una pared con Weston McKennie.
Pero la defensa italiana -que ya había encajado ocho goles en sus tres últimos partidos- hizo aguas tras la reanudación. Otro neerlandés, Noa Lang, remató a bocajarro un disparo cruzado de Baris Yilmaz que le cayó a los pies tras el rechazo (49′).
Luego el colombiano Davinson Sánchez adelantó a los locales con un cabezazo en una falta escorada botada con potencia frente a la portería de Michele Di Gregorio (60′).
Los turcos, en superioridad numérica tras la expulsión del colombiano Juan Cabal a la hora de juego, ampliaron la cuenta (75′) gracias a un balón robado por Victor Osimhen a Lloyd Kelly dentro del área turinesa y convertido de nuevo por Lang.
Recién ingresado, el francés Sacha Boey selló la contundente victoria (86′) de los turcos, aprovechando una vez más la presión eficaz de Osimhen.
Ya derrotados 3-2 el sábado en liga ante el Inter de Milán, los pupilos de Luciano Spalletti, que solo han sumado un empate en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones, deberán imponerse por un amplio margen en el partido de vuelta del próximo miércoles para poder seguir en la Champions League.
Los goles del partido
