Gary Lineker y un amor especial: las anécdotas con Diego Maradona, las patadas y las críticas sobre Lionel Messi

La admiración por Diego Maradona y Lionel Messi es absoluta. Claro, cualquiera podría decir que no es nada diferente al lo que le sucede al resto de los mortales amantes del fútbol, pero en este caso hay una particularidad: es inglés, se llama Gary Lineker y es una leyenda del fútbol. Cuando era futbolista siempre expresó su respeto por Diego y ahora, como comentarista de BBC, todos los elogios brotan para ambos. Y las anécdotas con ellos encantan. “Son dos argentinos, es verdad, pero la razón es fácil: yo amo el fútbol y lo que ellos le dieron al juego, nadie se lo ha dado”, dijo el exgoleador inglés.

En los años 80 su voracidad ofensiva lo llevó a ser el goleador de Leicester, Everton y Tottenham. No suele hablar demasiado con la prensa, pero en una charla con Marca, recorrió varios temas vinculados con su fanatismo por dos jugadores icónicos para el fútbol argentino. La referencia al épico partido de México 86 resulta inevitable de la misma manera que la consulta por “la Mano de Dios”. Lineker fue claro al explicar si había perdonado a Diego por ese gol tan particular: “Por supuesto que sí”, afirmó. Aunque todavía no entiende cómo esa jugada se validó. “Quizá al que aún no olvidé fue al árbitro [el tunecino Alí Bennaceur]. Su línea [el búlgaro Bogdan Dochev, ya fallecido] vio aquella mano, estoy seguro. Pero yo creo que tuvo miedo”, analizó.

Gary Lineker no esconde su fanatismo por Messi y Maradona

Muy rápido en la charla, se adentró en una anécdota que muestra la gran relación que tenía con Maradona. Y el afecto que le permitía entender la personalidad y el humor del argentino. Ante la consulta de Juan Castro de si se considera mejor presentador que goleador, Lineker respondió: “Le contesto con una anécdota. Presenté la ceremonia del sorteo del Mundial 2018 en Rusia. En el panel tenía a ocho campeones del mundo de las ocho selecciones que lo han sido en la historia. Y estaba allí Diego Maradona. El sorteo era complejo de presentar. Al final del acto, viene Diego y me dice: ‘Si hubieras sido tan bueno jugando como haces esto, quizá hubieras estado a mi nivel en la cancha’. [Risas] Maradona era un tipo único ”.

No da vueltas a la hora de explicar por que considera que Messi y Maradona son superiores al resto. El análisis de Lineker demuestra que su fanatismo por ellos va más allá de cualquier nacionalidad: “Sin compararlos, ambos hacían cosas que el resto de los mortales no podemos ni imaginar. Ellos nos dieron felicidad. Hubo otros grandes, como los dos Ronaldo, por ejemplo, pero los considero más como tremendos goleadores. Diego y Leo hacían, y hacen, en cada partido, dos o tres cosas que ni yo ni casi nadie hizo en toda una carrera. Ellos juegan a ‘otro deporte’ . Ven las cosas diferentes, me alegran el día, me dan placer cuando los veo. Miro sus jugadas, y eso que yo fui profesional, y me pregunto: ‘Diablos, ¿cómo han hecho eso?’. El hecho de ambos sean argentinos no modifica mi percepción. Y, ojo, s é que Diego le hizo mucho daño a Inglaterra en aquel partido del Mundial de México 86 ...”.

En defensa de Messi

No eludió ninguna respuesta, por eso cuando le consultaron qué pensaba de aquellos que consideran que Messi no podría triunfar en la Premier League por tratarse de una liga con mucho rigor físico, Lineker no dudó: “ Es una opinión muy estúpida, que algunos crean, en Inglaterra, que Leo no podría triunfar en mi país por ser una Liga más física . Es tan estúpida que lo rebato con un dato: Leo le ha marcado en Europa 27 goles en 35 partidos a equipos de la Premier. Algo histórico. Creo que sólo dos o tres jugadores superan ese récord ¡jugando en la Premier cada domingo! Hay mucho fanático inglés que piensa que sólo la Premier es top, que el resto de Ligas son comparsas donde es más fácil de triunfar”.

El buen feeling entre Lineker y Messi

La lectura que hizo Lineker sobre las dificultades que representaba marcar goles en su época de futbolista fue otro elemento de la comparación Maradona-Messi. “Es mucho más fácil ahora marcar goles -sentenció-. Por muchas cosas, como las reglas del juego. En mi época, estar en línea era fuera de juego; ahora, no. Los campos eran peores, las pelotas eran peores... Y luego, en mi época, te mataban a patadas. Casi no había amarillas. Tenías que matar a un delantero tres veces antes de ser amonestado. Ahora, por una faltita, te sacan la amarilla. Por eso, Messi puede hacer sus maravillas. Con Maradona había carta blanca para pegarle . En mis tiempos, si marcabas un gol cada dos partidos, ya era una buena media. Ahora, los cracks hacen un gol por partido”.