Gimnasia golpeó a Godoy Cruz, que está de mala racha, y ahora se anina a más

En la reanudación del Torneo Clausura con la fecha 4, Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió otra victoria, esta vez por 2-1 a Godoy Cruz como visitante, cortando el invicto como local del equipo mendocino, que acumulaba ocho partidos sin derrotas en su territorio. El Tomba, por su parte, profundizó una serie negativa: no gana desde mayo y apila seis compromisos sin triunfos.

En una ráfaga de cuatro minutos, el Lobo quebró la resistencia y definió el rumbo del encuentro, que luego se le presentó más incómodo que lo previsible. A los 27 minutos, tras un par de pifias y rebotes, la pelota le quedó a Manuel Panaro, que remató certeramente al primer palo. El delantero de 22 años consiguió su primer tanto en la primera división.

El gol de Manuel Panaro

Cuatro minutos después, el propio Panaro desbordó por la izquierda nuevamente y envió un centro preciso entre dos defensores para Marcelo Torres, que, ante un Franco Petroli descolocado, conectó de cabeza para marcar el 2 a 0, en un contexto que parecía desolador para el Tomba. Durante el festejo de Chelo Torres jugadores de Godoy Cruz fueron a increpar al delantero por haber hecho una mímica de uso de ametralladora frente a una tribuna cabecera. Incluso el ex boquense fue amonestado por Pablo Echavarría.

En el medio de ambos tantos hubo una llegada clara del anfitrión: un buen remate del delantero Agustín Auzmendi terminó estrellándose en un poste. Esa jugada fue la excepción en un primer tiempo en el que Godoy Cruz no logró siquiera contener el despliegue ofensivo de Gimnasia. Y pudo ser más amplia la diferencia: en el tiempo adicional el Lobo volvió a contraatacar y anotó por tercera vez, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada mínima.

El tanto de Marcelo Torres

En el segundo período el equipo dirigido por Esteban Solari asumió finalmente el principal protagonismo, pero chocó una y otra veces con su propia imprecisión. Manejó la pelota y jugó mayormente en campo ajeno, aunque sin claridad en los últimos metros. Gimnasia, en cambio, se replegó e intento lastimar de contragolpe, pero ya no volvió a inquietar al arquero Petroli. En ese contexto, ya sobre el cierre, el Tomba logró achicar la diferencia: a los 46 minutos, Auzmendi tuvo revancha y venció a Nelson Insfrán desviando con la cabeza un remate de Nicolas Fernández desde fuera.

Santino Andino procura centrar, pero Mateo Seoane llega para cortar el intento; Gimnasia se valió de su eficiencia de la primera mitad. Liga Profesional

Con la victoria, el Lobo, dirigido por el uruguayo Alejandro Orfila, suma 7 puntos en el grupo B, producto de dos triunfos, una derrota y un empate. Y sigue sonriendo: venía de vencer a Independiente en el bosque platense.

“Era un partido difícil, pero también somos conscientes de lo duros que somos nosotros. Ya no pensamos en la tabla de abajo. Pensamos en meter a Gimnasia en una copa, que es lo que merece”, afirmó Panaro, la figura del encuentro. “Estoy muy contento. Pienso en mi familia, en mis amigos en Bolívar. Sabía que iba a darse, que iba a ser el partido. Lo soñé toda la semana”, añadió sobre su primer primer gol en la división, que estuvo acompañado por su primera asistencia.

Compacto de Godoy Cruz 1 vs. Gimnasia 2

Godoy Cruz, en contraposición, no encuentra respuestas. Sus seis fechas sin éxitos, con cinco empates y esta derrota, abarcan las cuatro jornadas del Clausura y la etapa de grupos de la Copa Sudamericana. En la tabla de los promedios su situación no es comprometedora por ahora. Pero el público, que volvió a poblar nutridamente el estadio Feliciano Gambarte, despidió al equipo con reproches. El Tomba necesita reencontrarse con su mejor versión si pretende volver a las copas internacionales.